Суд в Москве арестовал троих пособников террористов

Аминчону Исломову 33 года. До недавнего времени работал водителем автобуса, женат, есть 7 детей от двух браков. Вину не признаёт.





По данным Следственного комитета, арестованный вчера Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлёк в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — его брата Диловара.