Суд в Москве арестовал троих пособников террористов

Это члены одной семьи — отец и двое сыновей.
Басманный суд Москвы отправил на 2 месяца в СИЗО троих возможных пособников террористов. Это бывший владелец "Рено" Диловар, его брат Аминчон и отец Исроил Исломовы.
Как сообщили в Следственном комитете, сразу после трагедии в "Крокусе" их вызвали на допрос, после которого все трое были задержаны по подозрению в причастности к теракту.
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Диловар Исломов родился в Душанбе в 1999 году, гражданин России, есть жена и ребёнок. Работал в Твери таксистом на том самом "Рено". Две недели назад продал машину террористам.
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Аминчону Исломову 33 года. До недавнего времени работал водителем автобуса, женат, есть 7 детей от двух браков. Вину не признаёт.
По данным Следственного комитета, арестованный вчера Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлёк в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — его брата Диловара.
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Исроилу Исломову 62 года, безработный, пятеро детей, зарегистрирован тоже в Тверской области. По-русски говорит с трудом.
Всех троих суд отправил в СИЗО до 22 мая. Таким образом, за решёткой находятся уже семеро участников террористической ячейки. Глава МВД ранее докладывал, что в связи с терактом было задержано 11 подозреваемых. Кто оставшиеся четверо — пока неизвестно.
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Почему эта тварь ещё на свободе, раз она возглавляет ОПГ и сама в этом признаётся?
Вот главу диаспоры, я бы сразу в СИЗО отправил.. она и под рукой всегда и не скроется, она всех знает, у неё куча контактов в общие.. через неё можно быстро выяснить и установить кто кому друг-враг-родственник-сват-брат и кто откуда приехал и как долго в стране.. В общем это мини такой фейсбук локальный, который большинство семей в своей общине знает отлично и в целом может сама в курсе, о чём в локальной мечети говорили и призывали. Не последний человек, который де факто отвечает тут за своих. Её бы, при таком деле, я б точно держал под присмотром и рядом, чтоб оперативно устанавливать связи и понимать кто такой условный "Абдула" и у кого он нелегально трудился и с кем тусовался. В общем, это сильно помогает в оперативной работе.
Не по закону конечно, но.. суровые времена, требуют решительных действий.
Продал машину террористам...
Они сказали, машину продай, мы на ней теракт совершить хотим!
Он и продал...
Так можно до автозавода дойти который машину для террористов изготовил.
Концерн Калашников, что автоматы сделал.
Завод патронный.
Все вокруг виноваты.
Заказчиков нужно ловить, то что поймано, это просто мясо, типа автомата, его использовали и бросили.
Даже ликвидировать не стали, значит уверены что от них на заказчиков не выйдут. Если они сами тоже не промежуточное звено которое уже где то закопано...
Такое чувство , гм... а помолчу кая блин нафик...
Молчание золото...
Кстати, посмотрите фильм "Иностранец" 2017 года, там про работу британских спецслужб, увидите как выглядит демократический допрос с пристрастием.
Если машина продана - только с натяжкой на основе только этого их можно признать пособниками.