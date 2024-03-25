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Суд в Москве арестовал троих пособников террористов

Суд в Москве арестовал троих пособников террористов

Автор:
25 марта 2024 19:20
Сообщество : Криминал
Метки: Басманный суд   Видео   Москва   арест   пособничество   теракт в Крокус Сити Холле   
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Это члены одной семьи — отец и двое сыновей.

Басманный суд Москвы отправил на 2 месяца в СИЗО троих возможных пособников террористов. Это бывший владелец "Рено" Диловар, его брат Аминчон и отец Исроил Исломовы.


Как сообщили в Следственном комитете, сразу после трагедии в "Крокусе" их вызвали на допрос, после которого все трое были задержаны по подозрению в причастности к теракту.

Диловар Исломов родился в Душанбе в 1999 году, гражданин России, есть жена и ребёнок. Работал в Твери таксистом на том самом "Рено". Две недели назад продал машину террористам.

Аминчону Исломову 33 года. До недавнего времени работал водителем автобуса, женат, есть 7 детей от двух браков. Вину не признаёт.


По данным Следственного комитета, арестованный вчера Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлёк в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — его брата Диловара.

Исроилу Исломову 62 года, безработный, пятеро детей, зарегистрирован тоже в Тверской области. По-русски говорит с трудом.


Всех троих суд отправил в СИЗО до 22 мая. Таким образом, за решёткой находятся уже семеро участников террористической ячейки. Глава МВД ранее докладывал, что в связи с терактом было задержано 11 подозреваемых. Кто оставшиеся четверо — пока неизвестно.

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Метки: Басманный суд   Видео   Москва   арест   пособничество   теракт в Крокус Сити Холле   
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43  комментария
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18k
Kucher 2 часа назад
Там глава таджикской ОПГ-диаспоры Хуршеда Хамракулова заявила, чтоб в СМИ не называли национальность этих убдюдков.
Почему эта тварь ещё на свободе, раз она возглавляет ОПГ и сама в этом признаётся?
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16k
info-kozirev 2 минуты назад
Вот именно поэтому надо вырезать шакалов СЕМЬЯМИ,потому что плодят таких же уродов.
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361
Кот Чеширский 3 минуты назад
Я бы всех эмигрантов (да и граждан тоже) проверял на черножопость. Давно пора.
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42k
Example 6.2.6 15 минут назад
Если он просто машину продал - то его отпустят. Даже не совсем ясно на каком основании его посадили под арест. Ведь продажа имущества, не является преступлением. Или он этих людей крепко знал, они ему открыли свои планы "Едым стрэляц и рэзац нэверных", а они им сразу свою бричку по дешёвке предложил и не сообщил куда следует?
Вот главу диаспоры, я бы сразу в СИЗО отправил.. она и под рукой всегда и не скроется, она всех знает, у неё куча контактов в общие.. через неё можно быстро выяснить и установить кто кому друг-враг-родственник-сват-брат и кто откуда приехал и как долго в стране.. В общем это мини такой фейсбук локальный, который большинство семей в своей общине знает отлично и в целом может сама в курсе, о чём в локальной мечети говорили и призывали. Не последний человек, который де факто отвечает тут за своих. Её бы, при таком деле, я б точно держал под присмотром и рядом, чтоб оперативно устанавливать связи и понимать кто такой условный "Абдула" и у кого он нелегально трудился и с кем тусовался. В общем, это сильно помогает в оперативной работе.

Не по закону конечно, но.. суровые времена, требуют решительных действий.
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663
zu4ara 17 минут назад
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 22 минуты назад
И их детей и жен не забудьте первым эшелоном в Душанбе отправить.....
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5k
Руслан Полчаса назад
А этих малолетних будущих террористов содержит наш бюджет?
Льготы там, пособия, медицинская помощь…Потому как на зарплату водителя 7-х детей + жену не вытянешь…Вот нах@я они тут как иждивенцы, да ещё в таком количестве? Пошли вон в свой Таджикистон. Живите в лачугах, пасите коз и овец…
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2k
Веселый Пук Полчаса назад
Весь Таджикистан нахер из России.
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3k
Игорь 39 минут назад
Преступники конечно не имеют национальности, но почему то в последнее время на слуху либо таджики либо азербайджанцы
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644
Павел 51 минуту назад
Для тех, кто не заводит детей, в ожидании, когда разбогатеет и купит большой дом. Это путь серверной европы, типа Швеции, где у пожилых родителей единственный малолетний ребёнок. На этих троих Таджиков, которые живут в чужой стране, имея нестабильной заработок тринадцать детей. Каждый из них пойдёт по стопам своих родителей, тк вопрос об ассимиляции не рассматривается.
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7k
Lexx Час назад
Ну надо же... И эти тоже басурмане. Прям случайная случайность.
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2k
Руслана Тарасова Час назад
Есть видео в ТГ канал , где снята первая беседа этой семейки. Любопытно поведение одного из сыновей этого таджика - он просто зевает, ведёт себя свободно, одним словом показывая, что ему просто скучно на беседе в Следственном комитете. Типа, я тут господин, а вы мне все надоели. Он реально плевал на власть и закон. Для него власть и закон только земляки и диаспора. И как всегда его отмажут, дадут денег кому надо? Вот это и страшно, что этот дед плевал и будет плевать на наши законы, наш социум, наш народ. Они выше этого. А подобную вседозволенность создают, увы, наши чиновники, за деньги разрешая им это творить. Я не удивляюсь, если за эту троицу найдутся ходатаи из самых высоких кабинетов, с аргументом: "Они же не стреляли в людей".
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8k
Allmaster Час назад
Гм, при всей скорби, нужно быть объективными.
Продал машину террористам...
Они сказали, машину продай, мы на ней теракт совершить хотим!
Он и продал...
Так можно до автозавода дойти который машину для террористов изготовил.
Концерн Калашников, что автоматы сделал.
Завод патронный.
Все вокруг виноваты.
Заказчиков нужно ловить, то что поймано, это просто мясо, типа автомата, его использовали и бросили.
Даже ликвидировать не стали, значит уверены что от них на заказчиков не выйдут. Если они сами тоже не промежуточное звено которое уже где то закопано...
Такое чувство , гм... а помолчу кая блин нафик...
Молчание золото...
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361
Кот Чеширский Allmaster 58 секунд назад
да-да, каждый черножопый должен в суде доказать, что он не террорист. А пока не доказал, будет сидеть.
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Неужели будем продолжать говорить, что национальность не имеет значения у террористов?
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23
Друг Человека кот базилий Час назад
Извините, но такими комментами Вы сами способствуете терактам. Просто представьте. Живёт в России какой-нибудь Таламбот Удодов ( имя не важно). Работает дворником или таксистом. Деньги отсылает к себе в кишлак. И очень благодарен русским, что они дают ему подзаработать и прокормить свою семью. Он не итересуется политикой, но очень дорожит своей работой. И после вашего коммента, стайка гопников (воспринивших Ваш коммент, как призыв), жестко его прессует. Как говорят - до потери пульса. Тут же находится какой "проповедник", который начинает петь ему в уши про гурий и другой бред. И тут мы рискуем получить ещё одного террориста. Оно нам нужно?
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23
Друг Человека 2 часа назад
Новость отличная. Главное, чтобы были доказательства. Продажа машины, по себе, не есть уголовное преступление. Очень важно наказывать именно тех, кто виновен, а не всех подряд. Ибо в противном случае мы можем получить огромное колличество обиженных на власть людей. Ещё Железный Феликс говорил, что "У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки". Он это говорил не зря.
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23
Друг Человека kan35 51 минуту назад
Так я и жду. Я просто хочу объективности. Говоря простым языком, пожалуйста, не отрезайте ему уши пока не будете уверены в его виновности.
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39k
albedo 2 часа назад
Надо разбираться.
Если машина продана - только с натяжкой на основе только этого их можно признать пособниками.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1901 пост (1906 в горячем)
Лесник
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