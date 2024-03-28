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В Таджикистане силовики задержали родственников террориста из «Крокуса»

В Таджикистане силовики задержали родственников террориста из «Крокуса»

Автор:
28 марта 2024 15:54
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Крокус сити холл   задержание   родственники   таджикистан   террористы   
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Сами исполнители теракта и их пособники сидят в СИЗО.

Фаридун Шамсиддинов - один из четырёх террористов, которые убили 140 невинных людей в «Крокусе».

Его родственники живут в Таджикистане, в 25 км от Душанбе. К ним приехали силовики и увезли на допрос. Вероятно, подозревают, что они знали, чем промышляет их Фаридун. На свободе осталось только жена его дяди:

Моего мужа и сыновей тоже нет. Не знаю, где они сейчас и что с ними, - сообщила она.

Сообщают и другое: что его сестра живёт с детьми в России. Вернее, жила. Потому что даму якобы депортировали на родину за то, что террорист был прописан в её доме. Но эта информация официально не подтверждена. Вполне возможно, что это обычный вброс.

А пока продолжают всплывать детали преступления Шамсиддинова и его подельников. После задержания у них взяли анализы и обнаружили, что они были под наркотой:

Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали - устанавливает экспертиза.

Один из задержанных пособников террористов - Аминчон Исломов.

Вместе с отцом и братом он продал преступникам автомобиль «Рено», на нём они приехали к «Крокусу», на этой же машине пытались скрыться. Исломовых тоже определили в СИЗО.

Сегодня Исломов пожаловался на то, что его якобы зря посадили, он «ничего не знал» о готовящемся теракте. Его апелляцию на арест зарегистрировали в Басманном суде Москвы.

В сети уже пишут о каком-то сюре. И если Исломова выпустят из СИЗО, очень многие этого не поймут. Хотя он вряд ли окажется на свободе - страшный теракт никто не забудет и не простит. И даже если Исломов и впрямь ничего о нём не знал, это ещё надо будет доказать.

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Метки: Видео   Крокус сити холл   задержание   родственники   таджикистан   террористы   
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ЛеонидТерехов Полчаса назад
https://vk.com/obshina_rus

Пора сплотиться!

Русская Община
Люди, которые хотят возродить соборность и общинность русского народа. Мы знаем точно, что отстоять свои интересы и права можно только всем миром.

Уверены – крепкая община может дать отпор любому агрессору, любой проблеме и защитить каждого ее члена. Будь то столкновение с недобросовестными чиновниками, криминалом или просто нечистыми на руку людьми.

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