В Таджикистане силовики задержали родственников террориста из «Крокуса»

Сами исполнители теракта и их пособники сидят в СИЗО.
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Его родственники живут в Таджикистане, в 25 км от Душанбе. К ним приехали силовики и увезли на допрос. Вероятно, подозревают, что они знали, чем промышляет их Фаридун. На свободе осталось только жена его дяди:
Моего мужа и сыновей тоже нет. Не знаю, где они сейчас и что с ними, - сообщила она.
Сообщают и другое: что его сестра живёт с детьми в России. Вернее, жила. Потому что даму якобы депортировали на родину за то, что террорист был прописан в её доме. Но эта информация официально не подтверждена. Вполне возможно, что это обычный вброс.
А пока продолжают всплывать детали преступления Шамсиддинова и его подельников. После задержания у них взяли анализы и обнаружили, что они были под наркотой:
Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали - устанавливает экспертиза.
Один из задержанных пособников террористов - Аминчон Исломов.
Вместе с отцом и братом он продал преступникам автомобиль «Рено», на нём они приехали к «Крокусу», на этой же машине пытались скрыться. Исломовых тоже определили в СИЗО.
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Сегодня Исломов пожаловался на то, что его якобы зря посадили, он «ничего не знал» о готовящемся теракте. Его апелляцию на арест зарегистрировали в Басманном суде Москвы.
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В сети уже пишут о каком-то сюре. И если Исломова выпустят из СИЗО, очень многие этого не поймут. Хотя он вряд ли окажется на свободе - страшный теракт никто не забудет и не простит. И даже если Исломов и впрямь ничего о нём не знал, это ещё надо будет доказать.
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