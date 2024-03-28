В Таджикистане силовики задержали родственников террориста из «Крокуса»

В сети уже пишут о каком-то сюре. И если Исломова выпустят из СИЗО, очень многие этого не поймут. Хотя он вряд ли окажется на свободе - страшный теракт никто не забудет и не простит. И даже если Исломов и впрямь ничего о нём не знал, это ещё надо будет доказать.