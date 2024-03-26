Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

Задержанный свою причастность к террористическому акту отрицает.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО восьмого фигуранта дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Это 32-летний уроженец Киргизии, гражданин России Алишер Касимов. Следственный комитет подозревает его в пособничестве террористам на основании того, что он сдал им трёхкомнатную квартиру в Путилково.
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Свою вину Алишер категорически отрицает. Говорит, что не знал, кому сдаёт квартиру. Журналисты обратили внимание, что в объявлении о сдаче квартиры он искал исключительно славян или граждан РФ, но в итоге сдал её не говорящим по-русски кишлачным дегенератам.
Известно, что Алишер Касимов владеет небольшим кафе, где сам работает поваром, у него трое детей. Его родственников в зал суда не пустили. Его мать устроила истерику, пытаясь уверить всех находящихся в здании людей, что её сын ни в чём не повинен.
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На сегодняшний день задержаны восемь человек — четверо непосредственных участников нападения на "Крокус" и четверо предполагаемых сообщников. Всего, по данным МВД, по делу о террористическом акте было задержано 11 человек.
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Квартиру сдал - соучастник,
Можно дальше клубок раскрутить?
Кто аттестацию по русскому подписал?
Кто выдал сертификат?
Они же на допросе не бельмеса.
Чья подпись стоит на документе о гражданстве?
Кто оформлял паспорта?
Прямое пособничество!
Эти конюшни давно пора вычищать.
Безвизовый режим смертелен.
По-любому к чему-нибудь, да причастен
Прямо типичный повар... А выражение лица как у мясника...