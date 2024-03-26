Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

"Он не такой человек, он не террорист, мой сын. Я ему говорила, сдавай квартиру только русским, а ему были нужны деньги, у него трое детей и ипотека, ему нужно было с ней расплатиться, и он сдал этим людям. Он всем верил", — заявила мать арестованного журналистам