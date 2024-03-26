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Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

Автор:
26 марта 2024 13:28
Сообщество : Криминал
Метки: Басманный суд   Видео   Москва   арест   подозреваемый   террористический акт   
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Задержанный свою причастность к террористическому акту отрицает.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО восьмого фигуранта дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Это 32-летний уроженец Киргизии, гражданин России Алишер Касимов. Следственный комитет подозревает его в пособничестве террористам на основании того, что он сдал им трёхкомнатную квартиру в Путилково.

Свою вину Алишер категорически отрицает. Говорит, что не знал, кому сдаёт квартиру. Журналисты обратили внимание, что в объявлении о сдаче квартиры он искал исключительно славян или граждан РФ, но в итоге сдал её не говорящим по-русски кишлачным дегенератам.

Известно, что Алишер Касимов владеет небольшим кафе, где сам работает поваром, у него трое детей. Его родственников в зал суда не пустили. Его мать устроила истерику, пытаясь уверить всех находящихся в здании людей, что её сын ни в чём не повинен.

На сегодняшний день задержаны восемь человек — четверо непосредственных участников нападения на "Крокус" и четверо предполагаемых сообщников. Всего, по данным МВД, по делу о террористическом акте было задержано 11 человек.

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Метки: Басманный суд   Видео   Москва   арест   подозреваемый   террористический акт   
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30  комментариев
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313
unclejohn 2 часа назад
Они специально стараются выглядеть головорезами, не пойму?
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 минут назад
У них ваххабитские бороды, в Узбекистане за такую бороду (просто за бороду) человек отправится в полицейский участок, а борода будет сбрита.
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4k
Владимир 5 минут назад
как были басмачами,так ими и остались...
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4k
wladimirb 6 минут назад
У него лицо рафинированого интеллектуала.
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78
rus Полчаса назад
На долгий срок. Без животных!!! В итоге предоставил квартиру животным и на короткий срок
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5k
Евгений Полчаса назад
Да по роже же видно-явный карабас барабас. Если не в этом преступлении, то а каком нибудь другом точно участвовал
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20k
Женя Полчаса назад
Машину продал - соучастник
Квартиру сдал - соучастник,
Можно дальше клубок раскрутить?
Кто аттестацию по русскому подписал?
Кто выдал сертификат?
Они же на допросе не бельмеса.
Чья подпись стоит на документе о гражданстве?
Кто оформлял паспорта?
Прямое пособничество!
Эти конюшни давно пора вычищать.
Безвизовый режим смертелен.
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1k
Андрей Граф 39 минут назад
выгонять и сажать всех тупых чурок или мочить на месте
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51k
Элек Мек 40 минут назад
Хрена он будку накусал.
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3k
Старожил 40 минут назад
Да вы на его рожу посмотрите

По-любому к чему-нибудь, да причастен
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1k
Дмитрий 42 минуты назад
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2k
taxcop 48 минут назад
Уверен, что есть еще дополнительная доказуха его причастности, а не только сдача квартиры в аренду. Результаты прослушки, показания на него и т.д. Владелицу хостела, где ублюдки проживали, не арестовали ведь.
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3k
веселый просто 49 минут назад
Пока все мутно. Продали машину - в СИЗО, сдал квартиру - в СИЗО. Завтра примут официанта, который на обед подавал еду в кафе?
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4k
Максим Макашев 58 минут назад
Его мать устроила истерику..... потому что придётся в ближайшее время вернуться на свою "историческую родину"
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143k
parallax Час назад
Ваххабитская рожа. Таких надо сразу в биореактор.
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14k
Владимир Час назад
Мамины слова тянут на мотив как минимум. Вошел в сговор с террористами, предоставив им базу для планирования, с целью получить вознаграждения для погашения ипотеки, и у него 3е детей. Нужны финансы.
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13k
geminisf 2 часа назад
В данном случае только за одну рожу сажать можно.
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13k
geminisf 2 часа назад
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176
DuckTales 2 часа назад
Ну, не виновен, отпустят... надо разбираться и проследить всю цепочку .
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32k
Юрьевич 2 часа назад
Повар с такой бородой?
Прямо типичный повар... А выражение лица как у мясника...
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32k
Axel 2 часа назад
Ну и рожа...
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1905 постов (1912 в горячем)
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