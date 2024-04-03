В Махачкале задержали террористов, которые снабдили оружием боевиков из "Крокуса"

В ходе антитеррористической операции были задержаны несколько человек, готовивших теракт в Каспийске (Дагестан). Один из них оказался причастным к трагедии в Москве.
31 марта в ходе контртеррористической операции в Каспийске и Махачкале были задержаны четверо боевиков. ФСБ поделилось кадрами своей работы. Один из задержанных признаётся в том, что группа готовила теракт в Каспийске. Предполагалось, что его осуществят на набережной города, после чего сразу покинут страну.
Один из боевиков признался в том, что снабжал оружием тем самых террористов, расстрелявших людей в "Крокус Сити Холле". Он сообщил, что помогал только финансами и оружием, сам личного участия в московском теракте не принимал. Известно, что стволы были перевезены в Мытищи, хранились до нужного времени в схроне.
Также было опубликовано видео из отделения банка. На кадрах двое мужчин, один из которых кладёт деньги в банкомат.
Трое из задержанных в Каспийске — уроженцы Таджикистана.
При обысках, которые проводили силовики 31 марта в местах задержания боевиков, были найдены пистолет Макарова,, самодельное взрывное устройство на основе селитры и алюминиевой пудры. Кроме этого нашли и взрыватели, включая, как сообщают СМИ, замедлитель производства взрыва и элементы питания.
При задержании террористов мирные граждане не пострадали. Боевиков из многоэтажки в Каспийске "выкуривали" дымовыми шашками.
В сети появилась информация, что двое из задержанных скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Агилгаджиева - об этом сообщил Телеграм-канал Mash, назвавший имена боевиков: 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. Однако после Алигаджиев опроверг эту информацию, заявив, что квартира, где проживали террористы, ему не принадлежит .
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"Я готов оказать любое содействие правоохранительным органам и решительно осуждаю любые противоправные действия", - заявил Микаэл Агилгаджиев.
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