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В Махачкале задержали террористов, которые снабдили оружием боевиков из "Крокуса"

В Махачкале задержали террористов, которые снабдили оружием боевиков из "Крокуса"

Автор:
03 апреля 2024 10:38
Сообщество : Криминал
Метки: Антитеррористическая операция   Видео   Каспийск   Крокус сити холл   Оружие   ФСБ   боевики   террористы   
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В ходе антитеррористической операции были задержаны несколько человек, готовивших теракт в Каспийске (Дагестан). Один из них оказался причастным к трагедии в Москве.

31 марта в ходе контртеррористической операции в Каспийске и Махачкале были задержаны четверо боевиков. ФСБ поделилось кадрами своей работы. Один из задержанных признаётся в том, что группа готовила теракт в Каспийске. Предполагалось, что его осуществят на набережной города, после чего сразу покинут страну.



Один из боевиков признался в том, что снабжал оружием тем самых террористов, расстрелявших людей в "Крокус Сити Холле". Он сообщил, что помогал только финансами и оружием, сам личного участия в московском теракте не принимал. Известно, что стволы были перевезены в Мытищи, хранились до нужного времени в схроне.



Также было опубликовано видео из отделения банка. На кадрах двое мужчин, один из которых кладёт деньги в банкомат.


Трое из задержанных в Каспийске — уроженцы Таджикистана.



При обысках, которые проводили силовики 31 марта в местах задержания боевиков, были найдены пистолет Макарова,, самодельное взрывное устройство на основе селитры и алюминиевой пудры. Кроме этого нашли и взрыватели, включая, как сообщают СМИ, замедлитель производства взрыва и элементы питания.


При задержании террористов мирные граждане не пострадали. Боевиков из многоэтажки в Каспийске "выкуривали" дымовыми шашками.


В сети появилась информация, что двое из задержанных скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Агилгаджиева - об этом сообщил Телеграм-канал Mash, назвавший имена боевиков: 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. Однако после Алигаджиев опроверг эту информацию, заявив, что квартира, где проживали террористы, ему не принадлежит .


"Я готов оказать любое содействие правоохранительным органам и решительно осуждаю любые противоправные действия", - заявил Микаэл Агилгаджиев.




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Метки: Антитеррористическая операция   Видео   Каспийск   Крокус сити холл   Оружие   ФСБ   боевики   террористы   
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Alex 2 часа назад
Мочить пид**ров!
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sioma08 44 минуты назад
Их там и прикончили? Нет?
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65
Mikahil A 47 минут назад
Любопытно - вербовали исключительно таджиков. Какая-то странная таджикофилия
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1952 поста (1940 в горячем)

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