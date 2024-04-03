В Махачкале задержали террористов, которые снабдили оружием боевиков из "Крокуса"

Трое из задержанных в Каспийске — уроженцы Таджикистана.

При обысках, которые проводили силовики 31 марта в местах задержания боевиков, были найдены пистолет Макарова,, самодельное взрывное устройство на основе селитры и алюминиевой пудры. Кроме этого нашли и взрыватели, включая, как сообщают СМИ, замедлитель производства взрыва и элементы питания.

При задержании террористов мирные граждане не пострадали. Боевиков из многоэтажки в Каспийске "выкуривали" дымовыми шашками.

В сети появилась информация, что двое из задержанных скрывались в квартире кандидата в депутаты села Моксоб Хасавюртовского района Микаэля Агилгаджиева - об этом сообщил Телеграм-канал Mash, назвавший имена боевиков: 36-летний Абдувохид Файзуллоев и 24-летний Рустам Саидзода. Однако после Алигаджиев опроверг эту информацию, заявив, что квартира, где проживали террористы, ему не принадлежит .