«Скорбь должна быть в душе»: Алла Пугачева оправдалась за долгое молчание после теракта в «Крокусе»

Второй камбек тоже не получился - он закончился ровно в тот момент, когда общественники потребовали задержать и допросить Пугачёву. По мнению активистов, с Примадонной стоило побеседовать о её позиции и постах в соцсетях. На следующий день Алла Борисовна была уже в Прибалтике.

После этого она сделала ещё несколько заявлений. Например, сказала, что «встала бы перед россиянами на колени, да ноги уже не те».