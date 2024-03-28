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«Скорбь должна быть в душе»: Алла Пугачева оправдалась за долгое молчание после теракта в «Крокусе»

«Скорбь должна быть в душе»: Алла Пугачева оправдалась за долгое молчание после теракта в «Крокусе»

Автор:
28 марта 2024 14:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Видео   Крокус сити холл   Манижа   извинения   скорбь   соболезнования   теракт   
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Но в её искренность почему-то не поверили.

В 2022 году Пугачева уехала в Израиль, но пару раз возвращалась в Россию. В первый раз даже отдала детей в школу. Но на неё обрушилась такая волна критики за то, что ни словом не поддержала Россию за всё это время, что Алла Борисовна забрала сына с дочерью и срочно улетела обратно в Израиль. После этого заявила о наших гражданах: «Были холопами, стали рабами».

Второй камбек тоже не получился - он закончился ровно в тот момент, когда общественники потребовали задержать и допросить Пугачёву. По мнению активистов, с Примадонной стоило побеседовать о её позиции и постах в соцсетях. На следующий день Алла Борисовна была уже в Прибалтике.

После этого она сделала ещё несколько заявлений. Например, сказала, что «встала бы перед россиянами на колени, да ноги уже не те».

А когда случился страшный теракт в «Крокусе», Примадонна не выразила соболезнований родственникам погибших и ни словом не поддержала пострадавших. Хотя кто-то всё-таки надеялся, что бывшая звезда сделает хотя бы это.

Зато она поддержала певицу Манижу*.

Когда та выложила видео и пожаловалась на какие-то «страшные последствия», которые якобы обрушатся на всех таджиков, Пугачева написала «»Прости!». В ответ Манижа призналась ей в любви.

Многие не поняли - почему дамы так переживают из-за каких-то мнимых «последствий для таджиков»? Они в теракте не пострадали. А после него - никто их не притеснял. Как заявила ведущая Алёна Водонаева:

Не вижу никакой травли таджиков, не вижу сводок о том, что на таджиков напали, никто таджиков не избивает, никто не подходит к таджикским детям с сексуальными домогательствами, никто не показывает таджикам свой детородный орган. Они вообще у нас неплохо себя чувствуют. Или я ошибаюсь?

Сегодня, только на шестой день после теракта, Пугачева всё же сделала пост в запрещённом Instagram*:

За это ей прилетело критики ещё больше. За менторский тон и за запоздалые соболезнования. Если это вообще были соболезнования.

Ну а ранее, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву могут признать иноагентом.

Пришёл ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца.

*Instagram* принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

*Манижа признана иноагентом на территории РФ.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Видео   Крокус сити холл   Манижа   извинения   скорбь   соболезнования   теракт   
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
старая шлюха
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402
Dupych 5 минут назад
Так может не нужно было доводить свой Таджикистан до такого состояния....
Глядишь и бабушке не стыдно было бы в нем жить.
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2k
AUTOMAN 18 минут назад
старая, выжившая из ума дура, послушалась советчиков, что нужно высказать "соболезнования", иначе "ее не поймут"... ничего личного - только бизнес... и помнить про мразотные поступки этой, равно как и любой другой, твари - необходимо, иначе вскорости забудут, замнут для ясности и вот снова - заключительный всероссийский тур прощания со сценой...
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4k
vfrcbvec Полчаса назад
Зедолбали постить мразь
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
твари конченые
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929
investas Полчаса назад
Простите, а этот Бородин почему умалчивает, что владеет имуществом под 1 млрд с его женушкой?
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852
Bublic 77 Полчаса назад
Блин, да что вы от неё ждёте? Чтобы голову пеплом посыпала и слезу пустила? Не будет этого. Да поймите вы наконец, ей наплевать на то что произошло и на Россию, которая её на помойке нашла, отмыла и денег дала заработать, тоже плевать. Забудьте уже наконец об этой галоши старой. Вы когда мусор на помойку выкидываете, ведь не думаете больше о нём? Вот и это мусор, пусть там живёт, она тут уже не интересна
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6k
TirAn Полчаса назад
Согласен с АБП, скорбь должна быть в душе,
вот только с наличии души у АБП я сомневаюсь,
русской души
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62
ya da 36 минут назад
Когда эта мразота уже усохнет
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3k
Pioner76 37 минут назад
Монобровь без бабушки ни как... Плов люблю, но в остальном пусть они все катится обратно в свой ишакоебостан с манижей или как там ее в переди.
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1k
Дмитрий 38 минут назад
Да уйди ж ты уже тихо, в закат. И не светитсь..."звездамля".
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5k
Sanar 40 минут назад
Автор вы с покемонкой на окладе у изи сайта? Дичь несёте регулярно.
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735
Николай Александрович Час назад
Этот кусок говна все еще рассчитывает вернутся?
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97k
Доктор Джонс Час назад
Старая кошёлка о душе заговорила? Нет у неё никакой души, одни миазмы...
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234k
Rusbond Час назад
Это тупорылое старое животное уже давно сдохла, а теперь только воняет. Это какой же надо быть дурой, чтобы имея все, все это просрать за раз! Буду рад, если это в Россию больше никогда не вернётся.
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Вчера только было.Или это закрепление материала?Повторение- мать учения.
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18k
Majul Час назад
Хватит постить эту старую марамойку
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69k
Андрей Час назад
Нах.р с пляжа эту мерзость! Пусть на исторической родине окружающим мораль читает, и пестни свои ротом своим им же и поёт, тем более, там её поклонников должно быть много: уезжали они как раз в расцвет деятельности этой.
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11k
MakDag Час назад
"Скорбеть надо в дУше" - заявила Пугачева.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2717 постов (2672 в горячем)

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