«Скорбь должна быть в душе»: Алла Пугачева оправдалась за долгое молчание после теракта в «Крокусе»

Но в её искренность почему-то не поверили.
В 2022 году Пугачева уехала в Израиль, но пару раз возвращалась в Россию. В первый раз даже отдала детей в школу. Но на неё обрушилась такая волна критики за то, что ни словом не поддержала Россию за всё это время, что Алла Борисовна забрала сына с дочерью и срочно улетела обратно в Израиль. После этого заявила о наших гражданах: «Были холопами, стали рабами».
Второй камбек тоже не получился - он закончился ровно в тот момент, когда общественники потребовали задержать и допросить Пугачёву. По мнению активистов, с Примадонной стоило побеседовать о её позиции и постах в соцсетях. На следующий день Алла Борисовна была уже в Прибалтике.
После этого она сделала ещё несколько заявлений. Например, сказала, что «встала бы перед россиянами на колени, да ноги уже не те».
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А когда случился страшный теракт в «Крокусе», Примадонна не выразила соболезнований родственникам погибших и ни словом не поддержала пострадавших. Хотя кто-то всё-таки надеялся, что бывшая звезда сделает хотя бы это.
Зато она поддержала певицу Манижу*.
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Когда та выложила видео и пожаловалась на какие-то «страшные последствия», которые якобы обрушатся на всех таджиков, Пугачева написала «»Прости!». В ответ Манижа призналась ей в любви.
Многие не поняли - почему дамы так переживают из-за каких-то мнимых «последствий для таджиков»? Они в теракте не пострадали. А после него - никто их не притеснял. Как заявила ведущая Алёна Водонаева:
Не вижу никакой травли таджиков, не вижу сводок о том, что на таджиков напали, никто таджиков не избивает, никто не подходит к таджикским детям с сексуальными домогательствами, никто не показывает таджикам свой детородный орган. Они вообще у нас неплохо себя чувствуют. Или я ошибаюсь?
Сегодня, только на шестой день после теракта, Пугачева всё же сделала пост в запрещённом Instagram*:
За это ей прилетело критики ещё больше. За менторский тон и за запоздалые соболезнования. Если это вообще были соболезнования.
Ну а ранее, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву могут признать иноагентом.
Пришёл ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца.
*Instagram* принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.
*Манижа признана иноагентом на территории РФ.
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Глядишь и бабушке не стыдно было бы в нем жить.
вот только с наличии души у АБП я сомневаюсь,
русской души