«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом

Разумеется, если будет принято решение о формировании такой структуры, для неё потребуется соответствующая правовая база и отработанный механизм проведения соответствующих операций. В любом случае очевидно, что лица, виновные в массовой гибели мирных российских граждан, подлежат ликвидации как террористы, где бы и на территории каких бы государств они не находились, - добавил Игорь Коротченко.