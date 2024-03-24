«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом

И вспомнили об опыте НКВД.
После теракта в «Крокус Сити Холле», выступил президент Владимир Путин и заявил, что всех виновных найдут и покарают. Это прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и сообщил, что стоит подумать о создании специальной российской силовой структуры. По словам эксперта, она может заниматься ликвидацией террористов и организаторов терактов за границей.
Президент России Владимир Путин в своём выступлении заявил, что РФ найдёт и покарает всех виновных в теракте в «Крокусе».<...> Встаёт вопрос о целесообразности создания в России подразделения, аналогичного 4-му управлению НКВД СССР, которое возглавлял генерал Павел Судоплатов, - заявил Коротченко.
Особая группа для организации разведывательно-диверсионной работы в тылу гитлеровцев была сформирована 5 июля 1941 года. Её возглавил Павел Судоплатов.
При группе были созданы войска, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). Позже на её базе сформировали 2-й отдел НКВД СССР, реорганизованный в 1942 году в 4-е Управление НКВД.
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Разумеется, если будет принято решение о формировании такой структуры, для неё потребуется соответствующая правовая база и отработанный механизм проведения соответствующих операций. В любом случае очевидно, что лица, виновные в массовой гибели мирных российских граждан, подлежат ликвидации как террористы, где бы и на территории каких бы государств они не находились, - добавил Игорь Коротченко.
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Ой, простите, где тот сортир, в котором нам обещали мочить террористов?
Зелимхан Хангошвили, бывший полевой командир банд Масхадова, был убит в центре Берлина.
Дельце конечно мутное, но не травить же его новичком?)
Меня убивает, сколько повылазило говна...
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не "наказанию", а "уничтожению". проведение такого рода мероприятий нужно называть своими именами, во избежание возникновения недопонимания.
И предлагаю символ
особенно после того как от старости умер самый старый нацист в 102года, в прибалтике и укре официально проводят марши СС и лесных братьев, а в парламенте канады хлопают старому бандеровцу
мосад это еврейская байка, не более
- 8 июня 1992 в Париже расстреляли в упор Атефа Бсейсо, главу разведки ООП.
- 22 января 1979 в Бейруте грохнули Али Хасан Саламе, который спланировал теракт на Олимпиаде в Мюнхене. Вы тоже считаете что это были местные разборки между бандитами?
Там дальше Википедия выдает очень длинный список. Но Вам присуждаются аплодисменты за утверждение что Израиль здесь совершенно ни при чем.
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Посмеялись, теперь объясняю. Моссад занимается преступлениями против государства Израиль, а государство возникло в 1948 году.