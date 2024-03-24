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«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом

«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом

Автор:
24 марта 2024 21:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Игорь Коротченко   Крокус сити холл   НКВД   Павел Судоплатов   ликвидация   террористы   
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И вспомнили об опыте НКВД.

После теракта в «Крокус Сити Холле», выступил президент Владимир Путин и заявил, что всех виновных найдут и покарают. Это прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и сообщил, что стоит подумать о создании специальной российской силовой структуры. По словам эксперта, она может заниматься ликвидацией террористов и организаторов терактов за границей.

Президент России Владимир Путин в своём выступлении заявил, что РФ найдёт и покарает всех виновных в теракте в «Крокусе».<...> Встаёт вопрос о целесообразности создания в России подразделения, аналогичного 4-му управлению НКВД СССР, которое возглавлял генерал Павел Судоплатов, - заявил Коротченко.

Особая группа для организации разведывательно-диверсионной работы в тылу гитлеровцев была сформирована 5 июля 1941 года. Её возглавил Павел Судоплатов.

При группе были созданы войска, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). Позже на её базе сформировали 2-й отдел НКВД СССР, реорганизованный в 1942 году в 4-е Управление НКВД.

Разумеется, если будет принято решение о формировании такой структуры, для неё потребуется соответствующая правовая база и отработанный механизм проведения соответствующих операций. В любом случае очевидно, что лица, виновные в массовой гибели мирных российских граждан, подлежат ликвидации как террористы, где бы и на территории каких бы государств они не находились, - добавил Игорь Коротченко.

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Метки: Игорь Коротченко   Крокус сити холл   НКВД   Павел Судоплатов   ликвидация   террористы   
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25  комментариев
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309
FlakoBoy 53 минуты назад
Террористов нужно не только за рубежом, но и на своей земле и делать это нещадно. А вот жевание соплей и нелепое бормотание и какие-то отговорки, больше напоминающие оправдания, в совфеде по поводу не снятия моратория на смертную казнь для террористов мне совершенно не понятны.
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8k
Vladimir 6 минут назад
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3k
Olegsky 22 минуты назад
Надо сделать так, чтобы по всему миру , боялись не только теракт устроить в России, а подумать об этом боялись.
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122
Петр Петров 22 минуты назад
Пора вводить смертную казнь!
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6k
HUBLOT Полчаса назад
Как пройти в библиотеку?
Ой, простите, где тот сортир, в котором нам обещали мочить террористов?
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60k
Мойша 48 минут назад
Заочный суд, приговор. И вот только после этого можно отправлять группу ликвидаторов.
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6k
Ыукп 54 минуты назад
Слушайте, что вы как дети малые. Кого обещали отправить - отправят.
Зелимхан Хангошвили, бывший полевой командир банд Масхадова, был убит в центре Берлина.
Дельце конечно мутное, но не травить же его новичком?)
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18k
Kucher 55 минут назад
Хотелось бы верить.
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10k
sedoisever 55 минут назад
Можете меня пинать, но я создал бы ещё одну структуру. Такую, которая прошерстила бы соцсети и поставила бы на учёт всех этих мразей: "не факт, что тех поймали", "а почему на видео амбалы, а поймали дрищей", и даже (сейчас в ВК прочитал): "аресты, это постанова, они отводят внимание от настоящих террористов".
Меня убивает, сколько повылазило говна...
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6k
Григорий Час назад
не надо писать об этом, это должно работать, враги должны страшно дохнуть и резко!
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6k
hhwost Час назад
а у нас нету такой структуры? серьёзно? а чем наши спецслужбы заняты? ну, кроме "крышевания"?
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22k
Shtoppi Час назад
«в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом»
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не "наказанию", а "уничтожению". проведение такого рода мероприятий нужно называть своими именами, во избежание возникновения недопонимания.
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1k
surgy Час назад
Заодно и Смерш возродить
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17k
GROMOZEKA Час назад
ВСЕЦЕЛО ПОДДЕРЖИВАЮ!
И предлагаю символ
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17k
a_komolow Час назад
Правильная мысль!
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84
zubo4istka Час назад
Как Мосад?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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