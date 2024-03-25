«Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов

И добавил, что следует организовать визовый режим со странами Центральной Азии.
2 августа 1996 года в московской Бутырке казнили Сергея Головкина. Он изнасиловал и убил 40 мальчиков в Московской области. Это был последний смертный приговор, приведённый в исполнение в России.
После теракта в «Крокус Сити Холле», введение смертной казни, как высшей меры наказания, начали вновь обсуждать на высшем уровне.
Террористы, убив столько людей, должны сполна рассчитаться перед Богом за эти многочисленные жертвы. Также сексуальные маньяки... Такие люди утрачивают Божественное и естественное право на жизнь, заявил экс-генпрокурор России Юрий Скуратов.
Адвокат Сергей Жорин с ним не согласен и считает, что террористы и так сполна получат наказание в колониях особого режима:
Те, кто знают, как там содержатся заключённые, скорее всего, понимают, что это страшнее, чем смертная казнь. Тем не менее, я думаю, если бы суд и следствие не косячили, вопрос о смертной казни можно было бы выносить на референдум. Общество должно решать. Наказание должно быть справедливым. Но при данном положении дел, на мой взгляд, смертную казнь вводить нельзя, потому что те ошибки, которые могут совершить следствие и суд, не устранимы.
Общественность тоже разделилась: часть полагает, что это просто необходимая мера, другие на отмену моратория на смертную казнь смотрят более сдержанно.
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А в Госдуме за отмену моратория выступают многие. Например, лидер «Справедливой России» заявил, что это нужно сделать.
Конечно, можно сказать, что сейчас люди под впечатлением страшной трагедии, отсюда такой однозначный результат. Что ж, постараемся рассудить без эмоций, хотя это очень непросто. Допустим, смертной казни нет: как тогда наказать нелюдей, каждый из которых погубил десятки человеческих жизней? Как наказать организаторов и заказчиков? Пожизненным заключением? Чтобы они десятки лет жили и здравствовали за счет налогоплательщиков, в том числе родных и близких своих жертв?! Я отказываюсь считать это проявлением гуманизма, тем более - справедливым возмездием!
Сторонники моратория любят рассуждать о том, что пожизненное заключение чуть ли не хуже смерти: мол, ведь они, бедненькие, столько времени мучаться будут. Мучаться?! Да вы на их рожи посмотрите - они будут жрать свою пайку и радоваться. Нет, только смертная казнь - адекватное наказание для подобных чудовищ, о чем я не устаю повторять уже много лет.
Также он предлагает ввести визовый режим со странами Центральной Азии:
Считаю, что введение визового режима с государствами Центральной Азии послужит не только укреплению национальной безопасности, но и подлинному взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и наших южных соседей.
Наша фракция «Справедливая Россия - За правду» предлагает целый комплекс мер по ужесточению контроля над миграционными процессами, но начинать нужно с введения визового режима с центральноазиатскими странами. Без этого не будет порядка на границе, который сейчас жизненно необходим, чтобы регулировать миграцию и противостоять террористическим атакам!
А тем временем, по делу о теракте в «Крокусе» задержали ещё троих подозреваемых: Исроила Исломова и его двоих сыновей, Диловара и Аминчона.
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По неподтверждённым данным, это они продали исполнителям теракта белый «Рено», на котором передвигались преступники.
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1. человек адаптируется абсолютно ко всему и находит свои маленькие радости, читать книгу, писать, изучать....даже в простом ожидании обеда и то есть "радость".
2. пожизненное наказание НЕ ОТВЕЧАЕТ запросу общества, практически всем ПЛЕВАТЬ как там он будет чалиться, люди хотят видеть его ТРУП.
Труп каждого из них должен быть тщательно (на камеру) завернут в свиные шкуры и таким образом закопан под номером, а видео размещено на арабских и азиатских ресурсах.
И не варежки с трусами шить, наслаждаясь запахами жареной курочки, а на урановые рудники, валку леса, прокладку ж/д в условиях заполярья...
Сами заходят сдохнуть побыстрее.
"Макрон: ИГ в последние месяцы предприняло попытки атак на территории Франции. Франция предложила РФ укрепить взаимодействие в деле борьбы с терроризмом."
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