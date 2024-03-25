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«Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов

«Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов

Автор:
25 марта 2024 18:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Крокус сити холл   Смертная казнь   депутат   наказание   сергей миронов   теракт   
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И добавил, что следует организовать визовый режим со странами Центральной Азии.

2 августа 1996 года в московской Бутырке казнили Сергея Головкина. Он изнасиловал и убил 40 мальчиков в Московской области. Это был последний смертный приговор, приведённый в исполнение в России.

После теракта в «Крокус Сити Холле», введение смертной казни, как высшей меры наказания, начали вновь обсуждать на высшем уровне.

Террористы, убив столько людей, должны сполна рассчитаться перед Богом за эти многочисленные жертвы. Также сексуальные маньяки... Такие люди утрачивают Божественное и естественное право на жизнь,  заявил экс-генпрокурор России Юрий Скуратов.

Адвокат Сергей Жорин с ним не согласен и считает, что террористы и так сполна получат наказание в колониях особого режима:

Те, кто знают, как там содержатся заключённые, скорее всего, понимают, что это страшнее, чем смертная казнь. Тем не менее, я думаю, если бы суд и следствие не косячили, вопрос о смертной казни можно было бы выносить на референдум. Общество должно решать. Наказание должно быть справедливым. Но при данном положении дел, на мой взгляд, смертную казнь вводить нельзя, потому что те ошибки, которые могут совершить следствие и суд, не устранимы.

Общественность тоже разделилась: часть полагает, что это просто необходимая мера, другие на отмену моратория на смертную казнь смотрят более сдержанно.

А в Госдуме за отмену моратория выступают многие. Например, лидер «Справедливой России» заявил, что это нужно сделать.

Конечно, можно сказать, что сейчас люди под впечатлением страшной трагедии, отсюда такой однозначный результат. Что ж, постараемся рассудить без эмоций, хотя это очень непросто. Допустим, смертной казни нет: как тогда наказать нелюдей, каждый из которых погубил десятки человеческих жизней? Как наказать организаторов и заказчиков? Пожизненным заключением? Чтобы они десятки лет жили и здравствовали за счет налогоплательщиков, в том числе родных и близких своих жертв?! Я отказываюсь считать это проявлением гуманизма, тем более - справедливым возмездием!

Сторонники моратория любят рассуждать о том, что пожизненное заключение чуть ли не хуже смерти: мол, ведь они, бедненькие, столько времени мучаться будут. Мучаться?! Да вы на их рожи посмотрите - они будут жрать свою пайку и радоваться. Нет, только смертная казнь - адекватное наказание для подобных чудовищ, о чем я не устаю повторять уже много лет.

Также он предлагает ввести визовый режим со странами Центральной Азии:

Считаю, что введение визового режима с государствами Центральной Азии послужит не только укреплению национальной безопасности, но и подлинному взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и наших южных соседей.

Наша фракция «Справедливая Россия - За правду» предлагает целый комплекс мер по ужесточению контроля над миграционными процессами, но начинать нужно с введения визового режима с центральноазиатскими странами. Без этого не будет порядка на границе, который сейчас жизненно необходим, чтобы регулировать миграцию и противостоять террористическим атакам!

А тем временем, по делу о теракте в «Крокусе» задержали ещё троих подозреваемых: Исроила Исломова и его двоих сыновей, Диловара и Аминчона.

По неподтверждённым данным, это они продали исполнителям теракта белый «Рено», на котором передвигались преступники.

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Метки: Госдума   Крокус сити холл   Смертная казнь   депутат   наказание   сергей миронов   теракт   
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17  комментариев
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4k
Enfant terrible gloria mundi Час назад
Они же к Зеленскому спешили, вот и отправить их верхом на Искадере, или ФАБе каком нибудь, с прикреплённой гоу про! Трасляция побьёт все рекорды!
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 6 минут назад
"террористы получат сполна в колониях" - ЭТО ВРАНЬЕ!
1. человек адаптируется абсолютно ко всему и находит свои маленькие радости, читать книгу, писать, изучать....даже в простом ожидании обеда и то есть "радость".
2. пожизненное наказание НЕ ОТВЕЧАЕТ запросу общества, практически всем ПЛЕВАТЬ как там он будет чалиться, люди хотят видеть его ТРУП.
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16k
Александр Сучков 7 минут назад
Миронов тупит!!! не "ввести смертную казнь", а отменить мораторий на неё на неопределенный срок, что позволяет практически военное положение в стране.
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320
Dmitry N 13 минут назад
Смерть для них - это слишком легко. Пусть страдают всю жизнь и жрут дерьмо.
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26
Konst126 18 минут назад
Какая судебная ошибка?! Когда тут всё явно!
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3k
Andrew_Nice 51 минуту назад
Правильно! Я бы предложил депутатам проголосовать пакетом за смертную казнь. За терроризм и коррупцию. Интересно, какой будет результат :)
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728
Тордион 53 минуты назад
Ну не уши же резать! Это же дикость какая то! То ли дело до смерти зарезать. Все остальные части тела.
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3k
Smarter Час назад
Что бы не сидели задарма, "ГУЛаг" надо возвращать.
И не варежки с трусами шить, наслаждаясь запахами жареной курочки, а на урановые рудники, валку леса, прокладку ж/д в условиях заполярья...
Сами заходят сдохнуть побыстрее.
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35k
Teodor Час назад
Смертную казнь через повышение, желательно публично.
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2k
Pinhead Час назад
Как же запад хохлов отмазывает. Мы ведь помним как до Беслана запад защищал террористов и называл их борцами свободы. После Беслана пришлось признать их террористами, а то многие страны могли бы отказаться от сотрудничества из-за поддержки терроризма. Хохлостан идет этим же путем.
"Макрон: ИГ в последние месяцы предприняло попытки атак на территории Франции. Франция предложила РФ укрепить взаимодействие в деле борьбы с терроризмом."
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August
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