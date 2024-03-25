«Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов

Конечно, можно сказать, что сейчас люди под впечатлением страшной трагедии, отсюда такой однозначный результат. Что ж, постараемся рассудить без эмоций, хотя это очень непросто. Допустим, смертной казни нет: как тогда наказать нелюдей, каждый из которых погубил десятки человеческих жизней? Как наказать организаторов и заказчиков? Пожизненным заключением? Чтобы они десятки лет жили и здравствовали за счет налогоплательщиков, в том числе родных и близких своих жертв?! Я отказываюсь считать это проявлением гуманизма, тем более - справедливым возмездием!

Сторонники моратория любят рассуждать о том, что пожизненное заключение чуть ли не хуже смерти: мол, ведь они, бедненькие, столько времени мучаться будут. Мучаться?! Да вы на их рожи посмотрите - они будут жрать свою пайку и радоваться. Нет, только смертная казнь - адекватное наказание для подобных чудовищ, о чем я не устаю повторять уже много лет.