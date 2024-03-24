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Суд арестовал первых двух террористов, устроивших бойню в "Крокусе"

Суд арестовал первых двух террористов, устроивших бойню в "Крокусе"

Автор:
24 марта 2024 23:43
Сообщество : Криминал
Метки: Басманный суд   Видео   Крокус сити холл   Москва   мера пресечения   террористы   
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Адвокат одного из подозреваемых имел наглость просить оставить террориста на свободе.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для первых двух боевиков. Заседание над Далержоном Мирзоевым и Саидакрами Рачабализоду проводилось в закрытом режиме. Обоих отправили за решётку до 22 мая.

Далержон Мирзоев, который считается главарём банды, по-русски не говорит, суд общался с ним через переводчика. Стало известно, что у 34-летнего Далержона была трёхмесячная регистрация в Новосибирске, которая уже истекла. У него есть жена и 4 малолетних ребёнка, которых он теперь вряд ли увидит. Примечательно, что адвокат Мирзоева просил оставить подопечного на свободе. Но суд, разумеется, удовлетворил ходатайство обвинения, которое требовало ареста.

Второй арестованный — 30-летний Саидакрами Рачабализоду, который при попытке скрыться в брянском лесу потерял правое ухо (за ветки зацепился, говорят). Так же, как и первый, общался с судом через переводчика. У него есть жена и один ребёнок, имеет неоконченное среднее образование, безработный. Жил в России по просроченной регистрации, при этом не помнит, где именно зарегистрирован в РФ.

Отмечается, что первый (Мирзоев) свою вину признал полностью. Обоим грозит высшая мера наказания, но поскольку на смертную казнь в России действует мораторий, то оба гарантированно отправятся на пожизненное в самую жесткую тюрьму (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В ближайшее время начнутся заседания по оставшимся двум фигурантам дела о теракте.

Это Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин. Их уже доставили в суд.

Фаридуни Шамсидину 25 лет, он гражданин Таджикистана, есть жена и 8-месячный ребёнок. В отличие от своих собратьев, был официально трудоустроен в Подольске — разнорабочим на "Фабрике Паркета". Был зарегистрирован в Красногорске. Напомним, что именно Фаридуни на первом допросе заявил, что за участие в расстреле людей ему пообещали полмиллиона рублей. Свою вину признал.

Мухаммадсобир Файзов — самый молодой участник террористической группы. Ему 19 лет, не женат, детей нет. Как и его подельники — гражданин Таджикистана. Работал парикмахером в Иваново, место регистрации — там же. Тоже общается через переводчика.


Судебное заседание закрыто. Всех четверых террористов отправили в СИЗО до 22 мая.

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Метки: Басманный суд   Видео   Крокус сити холл   Москва   мера пресечения   террористы   
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35  комментариев
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
ну по ходу дела, весь интернет видел как он на ветку напоролся и ухо себе оторвал, потом правда почему то пытался его съесть))))
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12k
Властелин 24 минуты назад
Зачем столько надзирателей и конвоя.
Похоже в дельфине готовят камеру.
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1k
флоМастер Полчаса назад
Смотрю и радуюсь... Эти с..ук..и замучены, изнеможены, в пространстве не ориентируются... пусть мучаются так же на пожизненном, пока не начнут свои конечно гладать сами....
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31k
Григорий Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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128
PP Полчаса назад
всех пятерых с семьями привязать к фаб-ам и сбросить на киев
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22k
Shtoppi 59 минут назад
блRть!!! на их рожи глядя ничего на ум больше на приходит кроме как долбанные черти из самой жопы ада.
-----------
P.S. «Адвокат одного из подозреваемых имел наглость просить оставить террориста на свободе.»
-----------
этому атторнею ><уеву, я считаю, нужно сделать внушение на тему его манеры защиты этих животных.
кстати, никто не в курсе кто башляет адвокатам этих зверей? не владельцы крокуса часом?
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137
Alex Час назад
Абзац, один из задержанных трясется и рассказывает о покупке машины, о пересечении границы, об оружии, которое было в машине(пистолет пм и магазин к АК), но он ничего не знает о теракте и не был знаком с другими задержанными!
А если посмотреть на видео, которое опубликовало ИГИЛ, они все знакомы, ведут себя вальяжно и действуют профессионально.
Похоже имеем дело с подставной группой, которую выдают за реальных убийц...ну как, порадовались отрезанию ушей???
Настоящие террористы покинули машину, а посадили в тот самый белый Рено каких-то левых безработных и таксистов. Настоящие террористы, судя по всему, сейчас уже в теплых краях и ржут над происходящим. Ну или готовят новую бойню...
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466
mik6059 Час назад
Адвоката в соседнюю камеру и потом судить за оправдание терроризма. А фигурантов пытать так, чтоб просили о смерти
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30
sergej mik6059 9 минут назад
Адвокату награду за мужество! Без сомнения он чувствует то же самое что и все мы. Но даже в таких случаях адвокат должен быть, и он взвалил эту ношу на себя.
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25k
Павел Плеханов Час назад
"Адвокат просил" - ну а что, у него работа такая, бессовестная.
Так что на адвоката я бы бочку не катил.
По отсутствию совести адвокаты стоят на втором месте, сразу за журналистами.
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20k
Bill Час назад
Саидакрам Рачабализод, Далержон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин - это что за национальности? Подскажите, кто знает.
Просто проскакивала инфа что не все там таджики, главарем был "ичкериец" или что-то такое.
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14k
Алексей Час назад
Один вопрос - что послужило основанием, помешавшим суду арестовать остальных двух?
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3k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Тех кто защищает на суде эту нелюдь тоже к ответу за оправдание терроризма.
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32k
Юрьевич 2 часа назад
"Так же, как и первый, общался с судом через переводчика. "

Несколько сеансов с телефоном ТА 57 и русский язык вспомнит... как и всё остальное.

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Burzum
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