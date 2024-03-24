Суд арестовал первых двух террористов, устроивших бойню в "Крокусе"

Мухаммадсобир Файзов — самый молодой участник террористической группы. Ему 19 лет, не женат, детей нет. Как и его подельники — гражданин Таджикистана. Работал парикмахером в Иваново, место регистрации — там же. Тоже общается через переводчика.

Судебное заседание закрыто. Всех четверых террористов отправили в СИЗО до 22 мая.