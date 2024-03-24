Суд арестовал первых двух террористов, устроивших бойню в "Крокусе"

Адвокат одного из подозреваемых имел наглость просить оставить террориста на свободе.
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для первых двух боевиков. Заседание над Далержоном Мирзоевым и Саидакрами Рачабализоду проводилось в закрытом режиме. Обоих отправили за решётку до 22 мая.
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Далержон Мирзоев, который считается главарём банды, по-русски не говорит, суд общался с ним через переводчика. Стало известно, что у 34-летнего Далержона была трёхмесячная регистрация в Новосибирске, которая уже истекла. У него есть жена и 4 малолетних ребёнка, которых он теперь вряд ли увидит. Примечательно, что адвокат Мирзоева просил оставить подопечного на свободе. Но суд, разумеется, удовлетворил ходатайство обвинения, которое требовало ареста.
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Второй арестованный — 30-летний Саидакрами Рачабализоду, который при попытке скрыться в брянском лесу потерял правое ухо (за ветки зацепился, говорят). Так же, как и первый, общался с судом через переводчика. У него есть жена и один ребёнок, имеет неоконченное среднее образование, безработный. Жил в России по просроченной регистрации, при этом не помнит, где именно зарегистрирован в РФ.
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Отмечается, что первый (Мирзоев) свою вину признал полностью. Обоим грозит высшая мера наказания, но поскольку на смертную казнь в России действует мораторий, то оба гарантированно отправятся на пожизненное в самую жесткую тюрьму (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
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В ближайшее время начнутся заседания по оставшимся двум фигурантам дела о теракте.
Это Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин. Их уже доставили в суд.
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Фаридуни Шамсидину 25 лет, он гражданин Таджикистана, есть жена и 8-месячный ребёнок. В отличие от своих собратьев, был официально трудоустроен в Подольске — разнорабочим на "Фабрике Паркета". Был зарегистрирован в Красногорске. Напомним, что именно Фаридуни на первом допросе заявил, что за участие в расстреле людей ему пообещали полмиллиона рублей. Свою вину признал.
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Мухаммадсобир Файзов — самый молодой участник террористической группы. Ему 19 лет, не женат, детей нет. Как и его подельники — гражданин Таджикистана. Работал парикмахером в Иваново, место регистрации — там же. Тоже общается через переводчика.
Судебное заседание закрыто. Всех четверых террористов отправили в СИЗО до 22 мая.
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Похоже в дельфине готовят камеру.
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P.S. «Адвокат одного из подозреваемых имел наглость просить оставить террориста на свободе.»
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этому атторнею ><уеву, я считаю, нужно сделать внушение на тему его манеры защиты этих животных.
кстати, никто не в курсе кто башляет адвокатам этих зверей? не владельцы крокуса часом?
А если посмотреть на видео, которое опубликовало ИГИЛ, они все знакомы, ведут себя вальяжно и действуют профессионально.
Похоже имеем дело с подставной группой, которую выдают за реальных убийц...ну как, порадовались отрезанию ушей???
Настоящие террористы покинули машину, а посадили в тот самый белый Рено каких-то левых безработных и таксистов. Настоящие террористы, судя по всему, сейчас уже в теплых краях и ржут над происходящим. Ну или готовят новую бойню...
Так что на адвоката я бы бочку не катил.
По отсутствию совести адвокаты стоят на втором месте, сразу за журналистами.
Просто проскакивала инфа что не все там таджики, главарем был "ичкериец" или что-то такое.
Следует рассмотреть "все обстоятельсва"?
Есть процедура. Следствие подаёт ходатайство об аресте. Суд рассматривает и выдаёт решение. Выдаёт не пачками, а по каждому. Двух рассмотрели. Остальные - в процессе.
Это в случае - если по каждому фигуранту возбуждено отдельное уголовное дело.
Здесь же - одно УД, и все они - фигуранты одного дела.
Есть закон и есть эмоции после теракта.
Несколько сеансов с телефоном ТА 57 и русский язык вспомнит... как и всё остальное.