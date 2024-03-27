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В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"

В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"

Автор:
27 марта 2024 14:57
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Видео   Крокус сити холл   задержание   милиция   правоохранители   теракт   
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Эти люди оставили глумливые комментарии под постами о трагедии - и попали в поле зрения правоохранителей.

После теракта в "Крокус Сити Холле" некоторое особо одарённые личности не удержались и принялись глумиться над трагедией. В Беларуси милиция не дремала, и у правоохранителей появились вопросы к нескольким индивидуумам.


Один из них с тату "Антифа" - житель Щучина. На видео, опубликованном Телеграм-каналом "Белорусский силовик", задержанный сообщил, что "оставлял гневные комментарии по поводу теракта в „Крокус Сити Холл“ и в отношении погибших." Ранее он придерживался анархических взглядов, а теперь просто не поддерживает внешнюю политику России.



В милицию попал еще один взрослый мужчина, считающий, что теракт в "Крокусе" - дело рук российских спецслужб для отвлечения внимания от других проблем в стране.



А у этого парнишки тоже что-то с ухом случилось после глумливых комментариев.

В России циники тоже стали понимать, что за свои слова придётся отвечать. Некоторые из них уже понесли наказание - к примеру, студентку Финансового института в Москве исключили из вуза после её циничных видео-комментариев.


После она извинилась, говорит, что ей очень стыдно. Верим?

Источник:

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Метки: Беларусь   Видео   Крокус сити холл   задержание   милиция   правоохранители   теракт   
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25  комментариев
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371
Игорь 53 минуты назад
После драки кулаками не машут... ваши извинения уже никому не нужны. Думать надо, прежде, чем писать... тем более студенткам... Ну а белорусским спецслужбам спасибо за реагирование и своевременноу даление из сети этих отморозков....
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4k
просто Дмитрий 3 минуты назад
Вот бы в Латвии таких " подчистили"
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8k
perekrestok 6 минут назад
Последнюю студентку надо оформить уборщицей туалетов в ее финансовом институте.
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10k
Сол Гудман 6 минут назад
Я не пойму, у таких в головах, что насрано?
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5k
Stas 8 минут назад
Ни капли они не раскаиваются. Ни капли не понимают. Также будут поддерживать нацизм и будут ублюдками. Но, как истинные ублюдки, кладут в штаны, когда общаются не через экран монитора. Родителям подобных упырей нужно было пользоваться контрацептивами, а не взращивать таких ублюдков! Нужна обязательно для них уголовка и обязательный учет и пусть идут на фронт искупать. Ну или переедут в свою любимую укропию и там поживут в демократии до первого отлова на улице.
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3k
Pioner76 13 минут назад
Картошки этим хлопцам в ж.,о,п,.у.
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6k
Хачик 16 минут назад
Последнюю "студентку" надо снабдить волчьим билетом, чтобы до конца своего жалкого существования изгоем была. После отсидки, конечно. Моё мнение.
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309
Dima 18 минут назад
Молодцы братья Белорусы, работайте!
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3k
Pinhead 24 минуты назад
Кастрация, такие не должны размножаться. По моему скромному мнению конечно.
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
Фамилия и имя студентки? Где работают родители?
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14k
Терапевт Полчаса назад
НЕ хотела ничего подобного? Не хотела она только одного - чтоб ей за это что-то было. НЕ ВЕРИМ!
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15k
Aaron Bezzazrenia Полчаса назад
Мальчика с наколкой aktion уже ждут на зоне заскучавшие ребята для актьёнов
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11k
МихА Полчаса назад
Засуньте в жопу свои раскаивания и извинения.
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30k
Ed Полчаса назад
мразь сдохнет мразью. На разбор завалов в Крокусе - пусть обгоревших детей увидят, нелюди.....
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11k
BWSHARK 43 минуты назад
Братья белорусы, от души, благодарю. Вместе мы - сила!
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4k
Максим Макашев 55 минут назад
Бацка! Отправь задержанных в российскую тайгу "на исправление"
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12k
Б.Касторский Час назад
Трагедия одних часто вызывает неадекватную реакцию у "особенных" людей. Вроде не с ними и ладно. Я понимаю, что биться головой о стену не стоит. Но если смерть такого количества людей не впечатляет, то лучше просто промолчать.
Для меня лично случившееся оказалось шоком. И в голове не укладывается как можно глумиться над этим. Но свои мысли другим в голову не вложишь.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Сатаниста можно сражу на удобрение как слугу врага человеческого. Это уже не человек.
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7k
Бу Час назад
пороть на городской площади и прилюдно.
сразу образумятся.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1923 поста (1911 в горячем)

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