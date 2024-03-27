В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"

Эти люди оставили глумливые комментарии под постами о трагедии - и попали в поле зрения правоохранителей.
После теракта в "Крокус Сити Холле" некоторое особо одарённые личности не удержались и принялись глумиться над трагедией. В Беларуси милиция не дремала, и у правоохранителей появились вопросы к нескольким индивидуумам.
Один из них с тату "Антифа" - житель Щучина. На видео, опубликованном Телеграм-каналом "Белорусский силовик", задержанный сообщил, что "оставлял гневные комментарии по поводу теракта в „Крокус Сити Холл“ и в отношении погибших." Ранее он придерживался анархических взглядов, а теперь просто не поддерживает внешнюю политику России.
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В милицию попал еще один взрослый мужчина, считающий, что теракт в "Крокусе" - дело рук российских спецслужб для отвлечения внимания от других проблем в стране.
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А у этого парнишки тоже что-то с ухом случилось после глумливых комментариев.
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В России циники тоже стали понимать, что за свои слова придётся отвечать. Некоторые из них уже понесли наказание - к примеру, студентку Финансового института в Москве исключили из вуза после её циничных видео-комментариев.
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После она извинилась, говорит, что ей очень стыдно. Верим?
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Да посолить от души,прежде чем "угощать".....
Для меня лично случившееся оказалось шоком. И в голове не укладывается как можно глумиться над этим. Но свои мысли другим в голову не вложишь.
сразу образумятся.
А в светском государстве Закон вполне справляется с подобными вызовами. Они ответят, но по закону.
В СССР всем непослушным детям раньше прописывали витамин Р, и было польза от этой процедуры.
То что сейчас у нас творится и в прочих "светских гос-ах" наводит только на 1-ну мысль, закон не работает, к сожалению.