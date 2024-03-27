В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"

После теракта в "Крокус Сити Холле" некоторое особо одарённые личности не удержались и принялись глумиться над трагедией. В Беларуси милиция не дремала, и у правоохранителей появились вопросы к нескольким индивидуумам.





Один из них с тату "Антифа" - житель Щучина. На видео, опубликованном Телеграм-каналом "Белорусский силовик", задержанный сообщил, что "оставлял гневные комментарии по поводу теракта в „Крокус Сити Холл“ и в отношении погибших." Ранее он придерживался анархических взглядов, а теперь просто не поддерживает внешнюю политику России.





