<<«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве>>

В январе 2023 года он вместе с женой уехал во Францию, они купили там квартиру ещё 10 лет назад. Как сказала его супруга, Ольга Васильева:

Это был совет наших друзей. Искалось просто что-нибудь, чтобы это что-нибудь было на все случаи жизни. Тогда поняли, что лучше квартирка в Каннах, но хоть какая-нибудь.

В это же время они уволились из МХТ из-за разногласий с руководством по последним событиям. И осели за границей. В России у них осталась столичная 3-комнатная квартира и участок в Подмосковье. Назаров продолжает получать и российскую пенсию - около 60 тысяч рублей.