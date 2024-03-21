<<«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве>>

И рассказал, что с бывшими коллегами больше не общается.
Дмитрий Назаров был одним из ведущих актёров МХТ им. А.П.Чехова. Также вёл передачи на ТВ и много снимался в кино - это артист ещё той, классической советской актёрской школы. Поэтому к его мастерству ни у кого не было ни единого вопроса: Дмитрий Юрьевич входил в ТОП высокооплачиваемых звёзд и участвовал во множестве проектов.
В январе 2023 года он вместе с женой уехал во Францию, они купили там квартиру ещё 10 лет назад. Как сказала его супруга, Ольга Васильева:
Это был совет наших друзей. Искалось просто что-нибудь, чтобы это что-нибудь было на все случаи жизни. Тогда поняли, что лучше квартирка в Каннах, но хоть какая-нибудь.
В это же время они уволились из МХТ из-за разногласий с руководством по последним событиям. И осели за границей. В России у них осталась столичная 3-комнатная квартира и участок в Подмосковье. Назаров продолжает получать и российскую пенсию - около 60 тысяч рублей.
На пару с женой Назаров поставил спектакль «Наша судьба связана с эмиграцией». По его словам, они показывают его в местных театрах, планируют и заграничные гастроли.
А вот отношения с российскими коллегами у него после переезда не сложились.
Когда мы уехали, все кричали: «Они побираются, живут в Израиле на раскладушке у знакомых. Бросили Родину и вас уже забыли, а там вы никому не нужны». Зачем они так говорят? - спрашивал актёр.
И добавлял:
Со всеми, кто остался в театре, мы и сами не общаемся. Мы против карьеристов любой ценой. С такими мы не дружим, они стали для нас нерукопожатными.
Но всё же артист признавал, что такой известности и гонораров, как в России, вероятно, у него уже не будет никогда. И не скрывал, что скучает по столице:
Мой любимый город? Я люблю Москву. Даже несколько скучаю по каким-то уголкам.
Ходили слухи, что чета Назаровых может вернуться в Россию и снова играть в спектаклях МХТ. Но это опроверг худрук театра, Константин Хабенский:
Дмитрий назад пока не просился… Да и я не могу на всё закрыть глаза. Мой маленький жизненный опыт подсказывает, что тот, кто предал однажды, к этому обязательно ещё вернётся.
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Так вот они ему на серьезных щщах втирали, что Аллея Ангелов на Донбассе и Дом Профсоюзов в Одессе, это всё фейк.
Так вот после этого, я их считаю конченными мразями!
Е.б.аная шерсть
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учитывая тот факт с какой завидной регулярностью на разного рода сетевых ресурсах всплывают посты про иноагнтов и пр. беглое говнецо, с нытьем о том как они уже скучают по России, то невольно складывается ощущение, что множество заинтересованных лиц нам о них забыть целенаправленно не дают, а готовят почву и общественное мнение к их возвращению и реабилитации.
В это связи всегда смеюсь с изменщиков. Особенно с тех, ради кого изменили. Я говорю - ребят, а вы же понимаете что завтра вы окажетесь на этом же месте? Мало кто верит.
Но Хабенский прав, хороший актёр - не всегда хороший человек.
Пусть там и остаётся.
Хочу лишь сказать :
может хватит про этих убегунов постить?
Москва по Назарову не скучает!
И почему этим антироссиянам еще и пенсии выплачиваются?
Кто и когда вам сказал, что это Илита общества?
Кому вообще интересно, что и где они там ртом выводят?
Лицедеи, профессиональные лжецы чужих слов и мыслей.
Чем они лучше дворника или официанта?
По мне, так в 100 раз хуже.
Не даром их даже не хоронили на кладбищах...
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Какому мастерству? Актёр хамло,что на экране,что в жизни.Старый выживший из ума мудак.
Клоуны лицемерные артисты эти.
Когда начинают осознавать, что в Европе/Америке они вообще ни разу не звёзды, даже не второго и не третьего плана, что они ни разу не Машковы, которого любой геймер минимум в лицо знает (GTA 4), тогда из них начинаются литься или сопли о скучании или говнина из рта, как они Россию ненавидят.
теперь этого актерушку даже близко подпускать к России нельзя.