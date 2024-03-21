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«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве

«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве

Автор:
21 марта 2024 19:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Назаров   Константин Хабенский   Ольга Васильева   Франция   канны   эмиграция   
2255
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И рассказал, что с бывшими коллегами больше не общается.

Дмитрий Назаров был одним из ведущих актёров МХТ им. А.П.Чехова. Также вёл передачи на ТВ и много снимался в кино - это артист ещё той, классической советской актёрской школы. Поэтому к его мастерству ни у кого не было ни единого вопроса: Дмитрий Юрьевич входил в ТОП высокооплачиваемых звёзд и участвовал во множестве проектов.

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В январе 2023 года он вместе с женой уехал во Францию, они купили там квартиру ещё 10 лет назад. Как сказала его супруга, Ольга Васильева:

Это был совет наших друзей. Искалось просто что-нибудь, чтобы это что-нибудь было на все случаи жизни. Тогда поняли, что лучше квартирка в Каннах, но хоть какая-нибудь.

В это же время они уволились из МХТ из-за разногласий с руководством по последним событиям. И осели за границей. В России у них осталась столичная 3-комнатная квартира и участок в Подмосковье. Назаров продолжает получать и российскую пенсию - около 60 тысяч рублей.

На пару с женой Назаров поставил спектакль «Наша судьба связана с эмиграцией». По его словам, они показывают его в местных театрах, планируют и заграничные гастроли.

А вот отношения с российскими коллегами у него после переезда не сложились.

Когда мы уехали, все кричали: «Они побираются, живут в Израиле на раскладушке у знакомых. Бросили Родину и вас уже забыли, а там вы никому не нужны». Зачем они так говорят? - спрашивал актёр.

И добавлял:

Со всеми, кто остался в театре, мы и сами не общаемся. Мы против карьеристов любой ценой. С такими мы не дружим, они стали для нас нерукопожатными.

Но всё же артист признавал, что такой известности и гонораров, как в России, вероятно, у него уже не будет никогда. И не скрывал, что скучает по столице:

Мой любимый город? Я люблю Москву. Даже несколько скучаю по каким-то уголкам.

Ходили слухи, что чета Назаровых может вернуться в Россию и снова играть в спектаклях МХТ. Но это опроверг худрук театра, Константин Хабенский:

Дмитрий назад пока не просился… Да и я не могу на всё закрыть глаза. Мой маленький жизненный опыт подсказывает, что тот, кто предал однажды, к этому обязательно ещё вернётся.

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Метки: Дмитрий Назаров   Константин Хабенский   Ольга Васильева   Франция   канны   эмиграция   
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45  комментариев
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5k
4ijik 2 часа назад
Красиво переобуваются предатели... А может не надо о них вообще говорить? Уходя-уходи. Твари продажные.
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18k
Алекс Минуту назад
Назаров продолжает получать и российскую пенсию - около 60 тысяч рублей. - и ведь не брезгует питор усатый из рук Терана то....
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1k
alex 2 минуты назад
заметили первые кто предал народ и родину были актеры, музыканты и вся эта шушера
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17k
GROMOZEKA 6 минут назад
Раньше я как-то смотрел на него и его припизнутую женушку, со снисходительным презрением, но недавно узнал, что их пранканул один чувачок, кажется Сорян.
Так вот они ему на серьезных щщах втирали, что Аллея Ангелов на Донбассе и Дом Профсоюзов в Одессе, это всё фейк.
Так вот после этого, я их считаю конченными мразями!
Е.б.аная шерсть
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22k
Shtoppi 8 минут назад
<<«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве>>
----------
учитывая тот факт с какой завидной регулярностью на разного рода сетевых ресурсах всплывают посты про иноагнтов и пр. беглое говнецо, с нытьем о том как они уже скучают по России, то невольно складывается ощущение, что множество заинтересованных лиц нам о них забыть целенаправленно не дают, а готовят почву и общественное мнение к их возвращению и реабилитации.
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1k
Миша 9 минут назад
Его коллеги прочитают это признание, и сразу же бегом побегут его морально поддерживать. Но это не точно. ) Францию, кстати, можно охарактеризовать одним словом - была.
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10k
Некто 9 минут назад
А нахрена это здесь вообще?
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1k
alex 20 минут назад
В России русские люди работают за 30 тыс руб и получают пенсию в 12 тыс и они любят родину, а эти продажные предатели получают 60 тыс и обсирают нашу страну
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63k
Андрей 24 минуты назад
Судьба предателей всегда одинакова. Не нужны ни тем ради кого предали, потому что они не идиоты, ни тем более тем кого предали.
В это связи всегда смеюсь с изменщиков. Особенно с тех, ради кого изменили. Я говорю - ребят, а вы же понимаете что завтра вы окажетесь на этом же месте? Мало кто верит.
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10k
Сергей 24 минуты назад
Хорошая раньше была традиция, дёшевых паяцев и шутов бездарных закидывать после выступления гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Так вот предлогаю, если эти гниды вернуться в Россию и не дай бог решат выступать... Вернуться к этой очень правильной традиции, чтобы они каждой клеточкой своего ДНК осознали истинную "любовь" и "благодарность" зрителей. Р. S. За одно и поедят.
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Хороший актёр, жалко что уехал.
Но Хабенский прав, хороший актёр - не всегда хороший человек.
Пусть там и остаётся.
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4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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101
Vincent Phillip Полчаса назад
порхать клоуном на сцене, а потом пенсия 60 штук интерробанг
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286
Доцент Полчаса назад
Я текст даже не читал.
Хочу лишь сказать :
может хватит про этих убегунов постить?
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96k
Доктор Джонс Полчаса назад
"актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве"

Москва по Назарову не скучает!
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60k
Мойша Полчаса назад
Таки я немножко не понял - а нахрена нам все эти релоканты? Уехали - забыли.
И почему этим антироссиянам еще и пенсии выплачиваются?
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7k
М С Полчаса назад
Задолбали со своими актеришками.

Кто и когда вам сказал, что это Илита общества?
Кому вообще интересно, что и где они там ртом выводят?

Лицедеи, профессиональные лжецы чужих слов и мыслей.
Чем они лучше дворника или официанта?

По мне, так в 100 раз хуже.

Не даром их даже не хоронили на кладбищах...
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36k
БамбарбияКиргуду 36 минут назад
Поэтому к его мастерству ни у кого не было ни единого вопроса:
--------
Какому мастерству? Актёр хамло,что на экране,что в жизни.Старый выживший из ума мудак.
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2k
MrMopnex 41 минуту назад
Сколько раз говорил, никто никого не держит нигде. Не согласен с позицией России - уезжай, если есть куда. Просто бери и уезжай. Молча. Но нет же. Возомнили себя рупорами правды и начинают страну и народ, без которых они реально являются никем, поливать помоями. А потом, как ни в чём не бывало "Скучаю по Москве, мой любимый город". И какому-нибудь Дудю говорят "Вот народ там дерьмовый живёт"..
Клоуны лицемерные артисты эти.
Когда начинают осознавать, что в Европе/Америке они вообще ни разу не звёзды, даже не второго и не третьего плана, что они ни разу не Машковы, которого любой геймер минимум в лицо знает (GTA 4), тогда из них начинаются литься или сопли о скучании или говнина из рта, как они Россию ненавидят.
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2k
Александр 43 минуты назад
ага, и год назад говорил как у них там все хорошо с женой, во все спектакли их зовут играть. а сегодня так вообще он спи*данул: нацизма на хохляндии нет, алея ангелов это выдумка, а в Доме профсоюзов все было иначе.
теперь этого актерушку даже близко подпускать к России нельзя.
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625
Уверенный пользователь 44 минуты назад
автор, а зачем ты напоминаешь про этого хорька Тимоху? может ты он и есть?
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August
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