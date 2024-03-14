В Москве опоздавшие пассажиры бежали на посадку за автобусом, но сели не на тот самолёт

Двое молодых людей и девушка собирались лететь в ОАЭ.
Во Внуково трое пассажиров бежали за перронным автобусом, потому что опоздали на самолёт. По информации Mash, два парня и девушка должны были лететь из Москвы в Абу-Даби рейсом DP753 с отправлением в 7:50. Однако, пассажиры опоздали. Подозреваем, что они просто проспали. Выход закрыли как раз перед появлением молодых людей. Они не растерялись и просочились к выходу. Оказавшись на улице, они бросились бегом за перронным автобусом.
Надо сказать, они его даже догнали и подбежали к самолёту. Только к тому, который летел в Астрахань. В итоге на место вызвали сотрудников транспортной безопасности, бегунов задержали и оштрафовали. Туристы не смогли улететь ни в ОАЭ, ни даже в Астрахань, сообщает Mash.
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общеизвесно, что за автобусом смысла нет бегать или не догонишь, или не тот автобус будет.