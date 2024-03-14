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В Москве опоздавшие пассажиры бежали на посадку за автобусом, но сели не на тот самолёт

В Москве опоздавшие пассажиры бежали на посадку за автобусом, но сели не на тот самолёт

Автор:
14 марта 2024 18:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Россия   Юмор   интересное   опоздал   самолёт   фото   
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Двое молодых людей и девушка собирались лететь в ОАЭ.

Во Внуково трое пассажиров бежали за перронным автобусом, потому что опоздали на самолёт. По информации Mash, два парня и девушка должны были лететь из Москвы в Абу-Даби рейсом DP753 с отправлением в 7:50. Однако, пассажиры опоздали. Подозреваем, что они просто проспали. Выход закрыли как раз перед появлением молодых людей. Они не растерялись и просочились к выходу. Оказавшись на улице, они бросились бегом за перронным автобусом.

Надо сказать, они его даже догнали и подбежали к самолёту. Только к тому, который летел в Астрахань. В итоге на место вызвали сотрудников транспортной безопасности, бегунов задержали и оштрафовали. Туристы не смогли улететь ни в ОАЭ, ни даже в Астрахань, сообщает Mash.

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Метки: Видео   Москва   Россия   Юмор   интересное   опоздал   самолёт   фото   
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9  комментариев
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7k
Старичок 2 часа назад
глупость какая то.
общеизвесно, что за автобусом смысла нет бегать или не догонишь, или не тот автобус будет.
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2k
Андерсен 20 минут назад
Чуть не попали в другие ОАЭ. Объединенные Астраханские Эмираты
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114
kcu-nn 22 минуты назад
Мой старик отец, прежде чем покинуть этот говеный мир, учил меня :Никогда не бегай за автобусами и за бабами потому что ,всё равно не догонишь
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35k
Юр21 Полчаса назад
Вот реально бесит привычка нынешней молодёжи спать до упора, а потом метаться как ошпаренная кошка, вот что за дурь такая, ни одежда не приготовлена, ни багаж толком упакован, пожрать не успели, потом хватают какие то пирожки на вокзале или в аэропорту - и в результате вместо отпуска неделю дрищут...
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6k
Lexx 41 минуту назад
Как скучно я живу. Наверное потому, что нет денег на слетать в Эмираты. А так бы весело гонялся за автобусами по аэродрому.
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1k
АртемШишков Час назад
Эти походу из тех - без меня не улетит
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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