В Москве опоздавшие пассажиры бежали на посадку за автобусом, но сели не на тот самолёт

Во Внуково трое пассажиров бежали за перронным автобусом, потому что опоздали на самолёт. По информации Mash, два парня и девушка должны были лететь из Москвы в Абу-Даби рейсом DP753 с отправлением в 7:50. Однако, пассажиры опоздали. Подозреваем, что они просто проспали. Выход закрыли как раз перед появлением молодых людей. Они не растерялись и просочились к выходу. Оказавшись на улице, они бросились бегом за перронным автобусом.