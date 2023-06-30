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Застенчивый москвич застрял в коробке для ненужных вещей и два дня робко выглядывал из щели

Застенчивый москвич застрял в коробке для ненужных вещей и два дня робко выглядывал из щели

Автор:
30 июня 2023 09:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Москвич   Россия   Юмор   интересное   коробка   фото   
801
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Мужчина молча сидел в ящике, пока за ним не пришли.

29 июня в службу 112 поступило сообщение от жительницы улицы Перерва. Женщина сообщила, что в ящике для сбора вещей сидит мужчина. Он не звал на помощь, а просто робко выглядывал из щели.

Пожарные Московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) вытащили мужчину.

После спасения мужчина рассказал, что два дня назад решил залезть в бокс, но вылезти не смог. При этом он мог позвать на помощь прохожих, но не решился, так как постеснялся. Мужчина пытался вылезти, но ничего не получилось, сообщает "Фонтанка".

Пожарные вытащили мужчину, напоили водой и передали сотрудникам полиции. Полицейские считают, что мужчина просто хотел что-то забрать из ящика, но провалился.

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Метки: Москва   Москвич   Россия   Юмор   интересное   коробка   фото   
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4  комментария
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60k
pynh Полчаса назад
жена выбросила?
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28k
Lehoia 40 минут назад
Какая низкая самооценка у этого парня
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3k
WisImp 41 минуту назад
Сколько уже людей умерло застряв в таких ящиках. Механизм специально сделал для затруднения доступа (что бы не разграбляли вандалы) и пару раз люди своим же весом себя зажимали в щели и умирали.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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