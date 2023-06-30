Застенчивый москвич застрял в коробке для ненужных вещей и два дня робко выглядывал из щели

Мужчина молча сидел в ящике, пока за ним не пришли.
29 июня в службу 112 поступило сообщение от жительницы улицы Перерва. Женщина сообщила, что в ящике для сбора вещей сидит мужчина. Он не звал на помощь, а просто робко выглядывал из щели.
Пожарные Московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) вытащили мужчину.
После спасения мужчина рассказал, что два дня назад решил залезть в бокс, но вылезти не смог. При этом он мог позвать на помощь прохожих, но не решился, так как постеснялся. Мужчина пытался вылезти, но ничего не получилось, сообщает "Фонтанка".
Пожарные вытащили мужчину, напоили водой и передали сотрудникам полиции. Полицейские считают, что мужчина просто хотел что-то забрать из ящика, но провалился.
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