Застенчивый москвич застрял в коробке для ненужных вещей и два дня робко выглядывал из щели

После спасения мужчина рассказал, что два дня назад решил залезть в бокс, но вылезти не смог. При этом он мог позвать на помощь прохожих, но не решился, так как постеснялся. Мужчина пытался вылезти, но ничего не получилось, сообщает "Фонтанка".