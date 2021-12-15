На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми

Непонятно, о чём думали создатели этих кабинок. Двери туалетов сделаны из матового стекла, благодаря чему отлично видно, кто в туалете и что делает. Конечно, в мельчайших подробностей не рассмотришь, но приятного мало.
Кабинки, в которых отлично просматривается силуэт посетителя, установили в селе Взморье, пользующемся на Сахалине популярностью у туристов.
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Кадры, снятые очевидцами, быстро разлетелись по сети. Сахалинские прозрачные туалеты стали популярными и на них обратил внимание Ургант в своём шоу.
После просмотра видео он прокомментировал:
"Знаете, я так скажу: зато теперь жителям Сахалина не стоит волноваться, что показ новой части "Ёлок" в кинотеатрах отменили. Им есть что посмотреть на новогодних каникулах".
После такой обширной известности, на следующее утро специалисты администрации Долинского района заклеили туалетные двери белой непроницаемой плёнкой. Теперь пассажирам общественного транспорта нечего стесняться во Взморье.
Сахалинцев поймут москвичи, которые купили квартиру с видом на мужской туалет. Практически реалити-шоу в качестве бонуса к квадратным метрам.
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Теперь можно малолеткам зажиматься, нарикам - ширяться... В общем кому что приспичит...
От этого спасет только убирающаяся ручка, как в Тесле...