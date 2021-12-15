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На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми

На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 13:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   видео   интересное   прикол   сахалин   туалеты   фото   
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Непонятно, о чём думали создатели этих кабинок. Двери туалетов сделаны из матового стекла, благодаря чему отлично видно, кто в туалете и что делает. Конечно, в мельчайших подробностей не рассмотришь, но приятного мало.

Кабинки, в которых отлично просматривается силуэт посетителя, установили в селе Взморье, пользующемся на Сахалине популярностью у туристов.

Кадры, снятые очевидцами, быстро разлетелись по сети. Сахалинские прозрачные туалеты стали популярными и на них обратил внимание Ургант в своём шоу.

После просмотра видео он прокомментировал:

"Знаете, я так скажу: зато теперь жителям Сахалина не стоит волноваться, что показ новой части "Ёлок" в кинотеатрах отменили. Им есть что посмотреть на новогодних каникулах".

После такой обширной известности, на следующее утро специалисты администрации Долинского района заклеили туалетные двери белой непроницаемой плёнкой. Теперь пассажирам общественного транспорта нечего стесняться во Взморье.

Сахалинцев поймут москвичи, которые купили квартиру с видом на мужской туалет. Практически реалити-шоу в качестве бонуса к квадратным метрам.

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Метки: Россия   Юмор   видео   интересное   прикол   сахалин   туалеты   фото   
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17  комментариев
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26k
Батончик с маком Час назад
Двери есть и ладно. Не всё так плохо
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23k
SerGProS 24 минуты назад
если ничего не видно толком, из-за чего шумиха?
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
Двери - есть, замки - исправны, стекло - матовое, виден только силуэт, причем даже не видно при этом, кто там, мужчина или женщина. Стеклянные двери - дополнительный источник освещения улицы. Чего переполошились, непонятно. Кто-то увидит, что некто пошел в туалет, ах, какой пассаж! А вдруг кто-то поймет, увидев меня выходящим/ей из кабинки, что я пользовался/ась туалетом, боже, сгори мои глаза! А то непонятно, что это туалет, а не исповедальня, и что туда люди ходят, причем за определенной надобностью. И что людям АБСОЛЮТНО ПОХЕР на тебя и вообще на всё, что вокруг происходит, тоже надо уже понять. Когда слишком легко живётся, изобретают себе проблемы.
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5k
Инсулин4ег Полчаса назад
Матовые стекла!! Позор!! Отсталая Рашка, нужно как в продвинутой, современной Европе.

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368
Гиви 38 минут назад
Всё через одно место..
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−20
На хер ЗАПАД! 44 минуты назад
Научи дурака богу молиться...
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5k
Tim_G 45 минут назад
Специалисты (!) заклеили

Теперь можно малолеткам зажиматься, нарикам - ширяться... В общем кому что приспичит...
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2k
Moon24 46 минут назад
Дизайнер или заказчик - п.е.д.е.р.а.с.т , только и всего
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5k
Станислав 47 минут назад
Хорошо, что не так
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47k
zloykoyot 51 минуту назад
Ну, можно было бы стекло и более матовым сделать. Хотя давно придуманы способы и по другому дать понять, что в данный момент кабинка занята. А по большому счёту - всем похер когда приспичит, жопа не торчит на улице - и ладно.
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19k
shevanez Час назад
Ну, чем думали- понятно. Не головой, это точно. С другой стороны, если подопрет, то будет глубоко чихать на двери с матовым стеклом.
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41k
dima423 Час назад
я б и без двери поссал)))
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7
Вкусный Час назад
Если на улице срать приспичит, то пофигу. Главное чтоб унитаз был
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