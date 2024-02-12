Пилоты нарисовали пассажирским самолётом неприличный символ на карте

Пассажиры самолёт оказались недовольны задержкой.
Пилоты рейса, который следовал из Санкт-Петербурга в Калининград, решили перед посадкой повеселиться. Пилоты сделали пару-тройку кругов над Куршским заливом в сторону Литвы, нарисовав на карте мужской половой орган. Судя по картам, на борту самолёта были пилоты компании "Россия". Это этом сообщает Mash. Пассажиры оказались очень недовольны такой задержкой, но поделать ничего не могли.
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Надо отметить, что самолёт в исправном состоянии и до сих пор совершает рейсы. Это значит, что пилотов не сняли с рейса. Интересно, что пилоты нарисовали символ сразу, как только оказались над Калининградом. Ранее подобный случай произошёл с пилотами "Победы".
Тогда весёлые ребята нарисовали в небе писюн, чтобы поддержать Дзюбу. Тогда было проведено внутренне расследование, виновные были найдены и получили выговоры. Однако, писюны в небе рисуют так часто, что что хоть ради безопасности в программу обучения курсантов включай: все равно изобразят, так пусть при этом хоть не разобьются.
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Кстати обычно заходят на посадку как раз со стороны Куршского залива, но если ветер мешал, то вот так и могли изменить курс, покружить и зайти на посадку с запада как нарисовано на карте.