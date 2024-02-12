Пилоты нарисовали пассажирским самолётом неприличный символ на карте

Тогда весёлые ребята нарисовали в небе писюн, чтобы поддержать Дзюбу. Тогда было проведено внутренне расследование, виновные были найдены и получили выговоры. Однако, писюны в небе рисуют так часто, что что хоть ради безопасности в программу обучения курсантов включай: все равно изобразят, так пусть при этом хоть не разобьются.