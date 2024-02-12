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Пилоты нарисовали пассажирским самолётом неприличный символ на карте

Пилоты нарисовали пассажирским самолётом неприличный символ на карте

Автор:
12 февраля 2024 20:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Юмор   интересное   пассажирский самолёт   пенис   самолёт   фото   
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Пассажиры самолёт оказались недовольны задержкой.

Пилоты рейса, который следовал из Санкт-Петербурга в Калининград, решили перед посадкой повеселиться. Пилоты сделали пару-тройку кругов над Куршским заливом в сторону Литвы, нарисовав на карте мужской половой орган. Судя по картам, на борту самолёта были пилоты компании "Россия". Это этом сообщает Mash. Пассажиры оказались очень недовольны такой задержкой, но поделать ничего не могли.

Надо отметить, что самолёт в исправном состоянии и до сих пор совершает рейсы. Это значит, что пилотов не сняли с рейса. Интересно, что пилоты нарисовали символ сразу, как только оказались над Калининградом. Ранее подобный случай произошёл с пилотами "Победы".

Тогда весёлые ребята нарисовали в небе писюн, чтобы поддержать Дзюбу. Тогда было проведено внутренне расследование, виновные были найдены и получили выговоры. Однако, писюны в небе рисуют так часто, что что хоть ради безопасности в программу обучения курсантов включай: все равно изобразят, так пусть при этом хоть не разобьются.

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Метки: Видео   Юмор   интересное   пассажирский самолёт   пенис   самолёт   фото   
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13  комментариев
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11k
Борис Карабанов Час назад
Я, конечно, далёк от гражданской авиации и её правил, но закрадываются некоторые сомнения...
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33k
a.fey 9 минут назад
Судя по всему, они шли по стандартной схеме захода, но по каким-то причинам аэропорт не смог их принять и диспетчер отправил их на круг ожидания. После двух кругов им разрешили продолжить заход, что они и сделали. А если автор увидел что-то другое, то "женится вам надо, барин" (С).
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1k
Angelpro 24 минуты назад
Херота. Любое отклонение от запланированного маршрута должно сопровождаться и подтверждаться диспетчером, иначе могут быть авиакатастрофы в небе, он же не один там летает.
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39k
Алексей Полчаса назад
х..ня
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12k
Света 45 минут назад
Поддерживаю тех, кто считает эту "новость" фигнёй. На писюн это слабо похоже и пилоты знают как он выглядит и наверняка если бы желали изобразить его, то так и сделали бы. А вот у нас в области несколько дней было штормовое настроение погоды. Нам привычное, но для самолётов очень небезопасное. Там и ветер до 25 м/с, и дождь, и снег, и ледяной дождь и гололёд. Короче вся прелесть. И так в течение почти недели. Посильнее, послабее. Не раз слышала в эти дни как с нагрузкой воют движки самолётов, взлетая из Храброво. Я живу в нескольких километрах оттуда и самолёты как раз набирают высоту и поворачивают к морю над моим домом.
Кстати обычно заходят на посадку как раз со стороны Куршского залива, но если ветер мешал, то вот так и могли изменить курс, покружить и зайти на посадку с запада как нарисовано на карте.
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12k
El Niño 51 минуту назад
Если писюн смотрит в сторону Литвы, то наказывать пилотов не стоит!
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21k
sos1960sos Час назад
Пассажиры самолёт, вышли, стали пешеход...
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961
Дед Мазай Час назад
Я бы на месте феминисток обиделся...
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10k
kirpal Час назад
Туфта. Для "второго" круга такие овалы или круги - дело нормальное. Скорее всего уходил из-за непогоды или по тех. причинам на земле. Кроме того, о любом незапланированом отклонении от курса, если позволяет обстановка, КВС обязан сообщить диспетчеру. Диспетчер же должен подтвердить это. Только в случае ЧП экипаж действует "по обстановке" и принимает решения на основе текущей ситуации и по своим средствам. Пост говно, говорю как КВС диванной эскадрильи, налетал 100500 часов.
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10k
kirpal Час назад
Туфта. Для "второго" круга такие овалы или круги - дело нормальное. Скорее всего уходил из-за непогоды или по тех. причинам на земле. Кроме того, о любом незапланированом отклонении от курса, если позволяет обстановка, КВС обязан сообщить диспетчеру. Диспетчер же должен подтвердить это. Только в случае ЧП экипаж действует "по обстановке" и принимает решения на основе текущей ситуации и по своим средствам. Пост говно.
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446
Алекс Янгель Час назад
пчелы вокруг видят цветы , мухи -
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13k
Владимир 2 часа назад
Не каждый может хер на небе нарисовать. Быть причатным к "шедевру" Дорогого стоит. Нытики блин.
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2k
Rom 2 часа назад
Надо было размер побольше рисовать.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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