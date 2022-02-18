"Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок

Раньше вовсю закатывали скандалы антимасочники, теперь всё с точностью наоборот. В Москве люди пришли посмотреть фильм, но в зале оказалась дама в маске, которая была очень недовольна тем, что другие зрители сидят без этих средств защиты.
Фильм останавливали несколько раз - и всё из-за зрительницы в маске. Женщина решила всем напомнить о важности антиковидных мер прямо во время просмотра и мешала всем наслаждаться "Человеком-пауком". В итоге активистка так всех достала, что зрители попросили охрану удалить её из зала.
Осторожно! В ролике есть ненормативная лексика!
Как оказалось, это не так просто. Уходить из
рассадника ковида зала женщина отказалась, но возмущаться не перестала. Охранник в маске попытался её успокоить или вывести из зала, но не вышло.
В итоге дама весь фильм возмущалась в кинозале, вместо того, чтобы обратиться к руководству кинотеатра или покинуть опасное место, где все сидят себе без масок.
Источник:
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Как говорил Василий Иванович Петьке, здесь есть маленький нюанс. Если притязания "антимасочников" полностью НЕЗАКОННЫ и выражают лишь их собственное мнение, то требования "масочников" зиждятся на ЗАКОННЫХ требованиях властей. Поэтому сравнивать эти "скандалы" немного некорректно. И потом, я что-то не вижу, что "антимасочники" узбагоились.
Ну-ну.)
Или пользуетесь как мартышка из известной басни про очки.