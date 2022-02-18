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"Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок

"Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок (3 фото)

Автор:
18 февраля 2022 08:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   видео   интересное   кино   маски   масочный режим   фото   
1549
3

Раньше вовсю закатывали скандалы антимасочники, теперь всё с точностью наоборот. В Москве люди пришли посмотреть фильм, но в зале оказалась дама в маске, которая была очень недовольна тем, что другие зрители сидят без этих средств защиты.

Фильм останавливали несколько раз - и всё из-за зрительницы в маске. Женщина решила всем напомнить о важности антиковидных мер прямо во время просмотра и мешала всем наслаждаться "Человеком-пауком". В итоге активистка так всех достала, что зрители попросили охрану удалить её из зала.

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Как оказалось, это не так просто. Уходить из рассадника ковида зала женщина отказалась, но возмущаться не перестала. Охранник в маске попытался её успокоить или вывести из зала, но не вышло.

В итоге дама весь фильм возмущалась в кинозале, вместо того, чтобы обратиться к руководству кинотеатра или покинуть опасное место, где все сидят себе без масок.

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Метки: Москва   Юмор   видео   интересное   кино   маски   масочный режим   фото   
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23  комментария
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12k
Artem Час назад
Это и есть постковидные побочки?
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15k
Hairy. 3 минуты назад
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13k
* 11 минут назад
Фильм лажа полная, в отличии от предыдущих частей, там наслаждаться фильмом было и так невозможно.
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13k
Великий Кормчий Полчаса назад
Это всё от недоё@а
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Есть чмыри, для которых очень тяжело найти способ самоутверждения. Как бы [мат].. до всех окружающих? Очень хорошо заходят ковидные ограничения и национальные зарубы. Чмырье чувствует себя значимым человеком.
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6k
Борис Карабанов 59 минут назад
"Раньше во всю закатывали скандалы антимасочники, теперь всё с точностью наоборот" (с)
Как говорил Василий Иванович Петьке, здесь есть маленький нюанс. Если притязания "антимасочников" полностью НЕЗАКОННЫ и выражают лишь их собственное мнение, то требования "масочников" зиждятся на ЗАКОННЫХ требованиях властей. Поэтому сравнивать эти "скандалы" немного некорректно. И потом, я что-то не вижу, что "антимасочники" узбагоились.
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
Маска от короны, как стринги от поноса.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
43k
1k
Стебан Шутник 2 часа назад
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17k
Наталья 2 часа назад
"москвичка в кинотеатре ДЕЛАЛ (!) замечание".
Ну-ну.)
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3k
* You All 2 часа назад
все уже давно знают,что от короны маска не поможет,так что чего она изистерилась
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Ну чего она растерялась, нужно было в полицию звонить, омон вызывать. Моментом приехали бы у них там план горит, по масками.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Наверное ещё и привитая 8 раз как Жириновский. Тоже воспаление мозга началось...
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WhiteRat

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