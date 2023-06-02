В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 миллиона

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Тот случай, когда кривые руки обходятся слишком дорого!
В Москве сотрудники самой крупной в России транспортно-экспедиционно фирмы "Эксповестранс" разбили металлообрабатывающий центр стоимостью 22 миллиона рублей.
Интересно, что участникам выставки "Металлообработка 2023" было запрещено использовать своих рабочих и свои погрузочные краны. Все участники обязаны были обратиться к "Эксповестранс".
На сайте компании указан слоган: "Выставочные грузы доверяйте профессионалам!". Советуем воспринять это как совет и обращаться действительно к настоящим профессионалам.
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я не хрена не понял кто и какая компания и к кому должна было обратиться.
Кроме стоимости устройства, здесь еще недополученная прибыль от потенциальных клиентов на выставке, ребята основательно попали на деньги.
Ну подумаешь помяли маленько , дело то житейское
Ведь по-умолчанию, никто не знает как правильно грузить, перевозить, разгружать, и кантовать, и монтировать оборудование, лучше чем производитель!
подозреваю что еще и заплатить им