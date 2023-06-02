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В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 миллиона

В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 миллиона

Автор:
02 июня 2023 10:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   выставка   груз   интересное   кривые руки   руки из   фото   
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Тот случай, когда кривые руки обходятся слишком дорого!

В Москве сотрудники самой крупной в России транспортно-экспедиционно фирмы "Эксповестранс" разбили металлообрабатывающий центр стоимостью 22 миллиона рублей.

Интересно, что участникам выставки "Металлообработка 2023" было запрещено использовать своих рабочих и свои погрузочные краны. Все участники обязаны были обратиться к "Эксповестранс".

На сайте компании указан слоган: "Выставочные грузы доверяйте профессионалам!". Советуем воспринять это как совет и обращаться действительно к настоящим профессионалам.

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Метки: Москва   Россия   видео   выставка   груз   интересное   кривые руки   руки из   фото   
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20  комментариев
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43k
Валерий 38 минут назад
весьма знакомая картина, как то работал в одном месте где хозяин еврейской национальности поставил своих тупых и жадных племянников руководить процессом, строили цех и запускали оборудование, привезли как то турецкое оборудование и на мой вопрос "как рабочие будут выгружать довольно тяжёлые станки?" этот дефективный племяш сказал что тут нифига тяжёлого и щас они всё ручками выгрузят, как позже я узнал что деньги на кран выделялись(и даже на обеды рабочим которые питались в сухомятку), по итогу расфигачили станок--не удержали и тот плашмя об асфальт , так и тут такой же тупой и эффективный менеджер поработал
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11k
Властелин Минуту назад
Мне на самом деле до лампочки кто к кому и кто виноват. Но текст написан так что
я не хрена не понял кто и какая компания и к кому должна было обратиться.
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54k
Igor 5 минут назад
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10k
ScorpionDS 6 минут назад
Я вот даже как далекий от работы крановщиков и закрепления грузов, могу сказать что такое крепление для такого несимметричного груза не могло не оборваться или перевернуться.

Кроме стоимости устройства, здесь еще недополученная прибыль от потенциальных клиентов на выставке, ребята основательно попали на деньги.
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14k
Типа граф Полчаса назад
Он же железный , что ему будет ?
Ну подумаешь помяли маленько , дело то житейское
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313
golemm brotherirk 4 минуты назад
Чугунный, если станина лопнула, то не так много там ущерба.
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313
golemm 3 минуты назад
не лопнула.
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10k
Алексей 39 минут назад
Я когда вез на примерную сумму деликатную вещь то просто её отдельно застраховал,не через транспортную компанию Стоило не дорого
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22k
babuby 57 минут назад
Надеюсь ФАС этим заинтересуется!
Ведь по-умолчанию, никто не знает как правильно грузить, перевозить, разгружать, и кантовать, и монтировать оборудование, лучше чем производитель!
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34
Obrval Час назад
Ну, не так уж это и много. Стоимость не самого дорогого легкового автомобиля.
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3k
poбт Час назад
"Все участники обязаны были обратиться к "Эксповестранс"."
подозреваю что еще и заплатить им
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10k
Том Сойер Час назад
"Выставочные грузы доверяйте профессионалам!".

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4k
Димка Смола/67 Час назад
22 ляма? Тьфу сказал грущик и закурил.......... С кого не куй брать, тому не куй давать..... а грузы страховать нужно!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334829



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