Любительница экстрима устроила рискованную съёмку в «Купели дьявола»

Американка Кристин Торрес в начале марта побывала с экскурсией на водопаде Виктория и опустилась в Купель дьявола. С сентября по декабрь в этом месте течение относительно слабое, но сейчас там совсем не безопасно.

Видео не даст соврать — женщина раскинула руки и будто повисла над краем обрыва, омываемая сильными потоками воды, стремящимися обрушиться вниз.