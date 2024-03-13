Любительница экстрима устроила рискованную съёмку в «Купели дьявола»

На юге Африки на реке Замбези находится самый большой водопад планеты — Виктория (ширина — 1800 метров, высота — 120 метров). В верхней точке водопада есть естественная выемка, образующая что-то вроде бассейна. Это место на самом краю обрыва рядом с бездной называют «Купелью дьявола». Конечно, находятся люди, которые мечтают там искупаться!
Американка Кристин Торрес в начале марта побывала с экскурсией на водопаде Виктория и опустилась в Купель дьявола. С сентября по декабрь в этом месте течение относительно слабое, но сейчас там совсем не безопасно.
Видео не даст соврать — женщина раскинула руки и будто повисла над краем обрыва, омываемая сильными потоками воды, стремящимися обрушиться вниз.
Кристин улыбается в камеру. Кажется, она совсем не нервничает — а ведь от катастрофы в этот момент спасают лишь руки гида, крепко держащего ее за лодыжки.
Кристин вместе с мужем Райаном руководит компанией Born To Dream Tours, занимающейся сафари-туром, и предлагает своим гостям возможность совершить экскурсию к водопаду Виктория через партнерскую туристическую компанию.
39-летняя женщина признается, что съемка была «нервной» из-за чрезвычайно сильных потоков воды. Но чего не сделаешь ради бизнеса.
В прошлом она уже отправляла туристов к гигантском водопаду, а недавно устроила поездку к Купели дьявола. Но клиенты, увидев масштаб водопада вживую, отказались от какого бы то ни было экстрима...
Видео своего рискованного купания Кристин опубликовала в соцсетях, чтобы прорекламировать путешествие на водопад. Но многие усомнились в безопасности ее трюка и сказали, что даже просто просмотр видео вызвал у них чуть ли не сердечный приступ. Хотя и похвалили Кристин за смелость.
«Мы с Райаном решили, что лучший способ испытать водопад Виктория — это подняться на его вершину, — рассказала она. — Нам пришлось понервничать. Одним из самых страшных моментов был выход на край, потому что напор воды очень сильный. Но как только вы заходите в воду, это становится похоже на джакузи, вода очень теплая и расслабляющая».
«Гид подводил нас к месту для съемки и выводил оттуда по очереди, у каждого было примерно 10 минут. Пока вы в воде, вас держат за лодыжки. Давление воды очень сильное, но оно почти прижимает вас к скале, это работает как естественная присоска. Еще один страшный момент — когда приходится лежать на спине, опустив голову в воду, и ты ничего не слышишь, поэтому не можешь понять, дает ли гид указания, и ничего не видишь. А еще маленькие рыбки кусали меня за ноги, и я испугалась, ведь об этом никто не предупредил».
«Я никогда не боялась высоты, но, оказавшись на скалах так близко к краю и глядя на водопад, я почувствовала, что сердце просто замерло. Мой муж ужасно боится высоты. Он не был уверен, что справится с Купелью дьявола, когда поднялся туда, но он справился. Я думаю, что он смог побороть свой страх высоты, но у него дрожали руки.
Определенно стоило рискнуть. Я люблю путешествовать с приключениями, и когда я увидела Купель дьявола давным-давно, я поняла, что должна пойти на это, ведь он является одним из семи чудес света».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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