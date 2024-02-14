Пума оказалась не в восторге от выпущенного в нее дротика с транквилизатором

Трэвис помог биологу спуститься к спящей пуме. Тот взял образцы, надел на животное ошейник для исследовательских целей и ввел препарат обратного действия для того, чтобы разбудить животное. После этого осталось лишь отойти на безопасное расстояние.

Трэвис Леглер назвал этот инцидент одним из самых необычных и напряженных из всех, что ему когда-либо приходилось переживать.