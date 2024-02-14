Пума оказалась не в восторге от выпущенного в нее дротика с транквилизатором

Трэвис Леглер из Аризоны, охотник, который помогает отлавливать животных и ставить им ошейники для исследований, опубликовал захватывающее видео. Биолог из Департамента охоты и рыболовства Аризоны попросил его помочь поймать пуму в заповеднике Кайбаб (это в Гранд-Каньоне) и установить ей ошейник. Трэвис не смог отказать.
Но, как говорится, что-то пошло не так. Пуму они с биологом выследили, Трэвис тихо подкрался к расщелине, в которой она притаилась, и выстрелил в нее дротиком с транквилизатором. Животное чувствовало себя загнанным в угол и рычало.
После выстрела пума, по идее, должна была уснуть. Но оказалась сильной и буйной — она выпрыгнула из расщелины, перелетев через Трэвиса и чуть не задев его. Если бы она прыгнула на него или просто задела своим весом, то могла столкнуть вниз с обрыва.
«На видео этого не видно, но я стоял на площадке размером два на два фута (60х60 см), а за спиной у меня был 150-футовый обрыв (45 метров), — говорит Трэвис. — Так что если бы кошка влетела с размаху в меня, то мы вместе с ней могли сорваться вниз».
Биолог, который хотел надеть на животное ошейник для исследовательских целей, тоже натерпелся страху: пума перепрыгнула через его голову, забралась чуть выше и шипела всего где-то в паре метров. Поскольку транквилизатор подействовал не сразу, расстроенный зверь в ужасе метался между двумя мужчинами, а затем спустился на 15-18 метров и улегся на уступе внизу.
Трэвис помог биологу спуститься к спящей пуме. Тот взял образцы, надел на животное ошейник для исследовательских целей и ввел препарат обратного действия для того, чтобы разбудить животное. После этого осталось лишь отойти на безопасное расстояние.
Трэвис Леглер назвал этот инцидент одним из самых необычных и напряженных из всех, что ему когда-либо приходилось переживать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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