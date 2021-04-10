Полет экстремала: с вершины горы - прямо в водопад!

Как говорит сам спортсмен, самой сложной была горная часть. "Очень тяжело управлять каяком на снегу, ведь он для этого не предназначен", - говорит спортсмен. По его словам, по сравнению с полетом с горы сплав по водопаду был "просто удовольствием". Ну, что ж, у каждого свои удовольствия!