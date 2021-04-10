Полет экстремала: с вершины горы - прямо в водопад!

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Испанский спортсмен-экстремал Аниол Серасолсес совершил невероятный спуск с вершины чилийского вулкана на каякепрямо в водопад, по пути исполнив несколько головокружительных трюков. На видео его стремительного полета длиной в 25 километров невозможно смотреть без дрожи!
Испанский спортсмен Аниол Серасолсес спустился на каяке с вершины вулкана Вилларика в Чили, достигающего высоты около3 километров. От этого спуска захватывает дух!
Общая продолжительность головокружительного полета 27-летнего спорстмена-экстремала составила 25 километров.
Во время спуска по снегу единственным инструментом управления каяком для экстремала служили весло и баланс собственным телом.
Несколько раз Серасолсес перекувырнулся на спуске вместе с лодкой, но неизменно возвращался на курс.
Лавирование между деревьями в лесу в нижней части спуска стало еще одной сложной задачей для спортсмена.
Движение по земле и корням деревьев затормозило каяк, иначе экстремал вполне мог бы пролететь над рекой, не попав в водопад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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