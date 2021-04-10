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Полет экстремала: с вершины горы - прямо в водопад!

Полет экстремала: с вершины горы - прямо в водопад! (10 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 15:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Аниол Серасолсес   водопад   каяк   новости   спорт   спортсмен   экстрим   
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Испанский спортсмен-экстремал Аниол Серасолсес совершил невероятный спуск с вершины чилийского вулкана на каякепрямо в водопад, по пути исполнив несколько головокружительных трюков. На видео его стремительного полета длиной в 25 километров невозможно смотреть без дрожи!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Аниол Серасолсес   водопад   каяк   новости   спорт   спортсмен   экстрим   
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3  комментария
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515
Шурман 55 минут назад
Там есть другое видео сколько дублей они сделали и чувак реально побился .
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Такое могут делать мужики с проблемой по мужской части.
Онимированые яйца или проблемы с тестестероном.
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−228
Владимир 54 минуты назад
редкий адреналиновый наркоман доживает до 42 лет
но такие ощущения не купить
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