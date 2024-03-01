Гигантская рыба молниеносно сжирает акулу на глазах у изумленных рыбаков

Капитан Джон Броссард вместе со своей командой рыбачил на яхте у побережья Гудленда, штат Флорида. Им удалось поймать на крючок черноносую акулу.

Но метровая акула была не единственным морским существом, находившимся в тот момент рядом с лодкой.