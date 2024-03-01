Гигантская рыба молниеносно сжирает акулу на глазах у изумленных рыбаков

Команда рыбаков не могла поверить своим глазам, наблюдая за тем, как черноносую акулу пожирает огромное морское существо. Этот шокирующий момент удалось заснять на видео.
Капитан Джон Броссард вместе со своей командой рыбачил на яхте у побережья Гудленда, штат Флорида. Им удалось поймать на крючок черноносую акулу.
Но метровая акула была не единственным морским существом, находившимся в тот момент рядом с лодкой.
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Рыбаки также заметили трех атлантических голиафов, готовых схватиться с акулой. Потому что, хотите верьте, хотите нет, но акулы — не единственные хищники в океане.
В ролике слышно, как рыбаки ожидают нападения гигантского групера, который кружит вокруг своей добычи, а затем он стремительным движением выпрыгивает из воды, хватает акулу своей пастью и уплывает с ней, оборвав леску.
Позже Броссар поделился некоторыми подробностями этого потрясающего момента:
«В общем, мы ловили акул, как вдруг два или три голиафа стали тусоваться под лодкой, ожидая, пока мы подплывем. Мы просто подумали: "Вау, невероятно! Что-то собирается съесть акулу, и оно больше акулы". Мы были очень удивлены. По сути, он схватил акулу и утащил ее, порвав леску. Мы использовали 50-фунтовую леску (примерно 22,7 кг), и этого оказалось недостаточно».
По его подсчетам, групер весил около 500 фунтов (227 кг).
Конечно, это большая честь — увидеть мир природы в действии, но главное, что вынес Броссар из этого опыта, — это то, что акулы не такие, какими их представляют.
«Заслуживают ли они всей этой шумихи? Я думаю, иногда да, иногда нет, но чаще всего — нет, — сказал. он. — Конечно, если вы окажетесь на их пути, на их территории, а вода будет грязной, то да, они попробуют вас на вкус, чтобы понять, годитесь ли вы в пищу».
По словам Броссара, в Эверглейдс, Флорида, случаи нападения групера на акулу не так уж редки.
«Здесь водятся акулы, аллигаторы, крокодилы, питоны, дельфины и ламантины — все в одном месте. Это единственное место в мире, где все эти существа собраны в одном месте, и всё там пытается съесть всё остальное. Например, бычьих акул иногда едят крокодилы, аллигаторы и просто более крупные рыбы. Поэтому мы обожаем здесь рыбачить. Мы любим ловить крупную рыбу, хищную рыбу».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Только эти рыбы устроены просто... Если кто то больше их по размеру - то это он их ест, а не они его.