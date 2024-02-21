Последние мгновения жизни человека, который пытался преодолеть Ниагарский водопад на гидроцикле

Хотя на кадрах не видно последствий прыжка, поначалу казалось, что Оверакер выжил после трюка, но позже возникло подозрение, что пороги раскачивали труп, создавая впечатление, что человек плывет.

С момента этого инцидента произошло еще шесть случаев, когда люди намеренно или нет спускались над водопадом, и двое из них в результате этого погибли.