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Последние мгновения жизни человека, который пытался преодолеть Ниагарский водопад на гидроцикле

Последние мгновения жизни человека, который пытался преодолеть Ниагарский водопад на гидроцикле

Автор:
21 февраля 2024 14:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории людей   ниагарский водопад   парашют   смертельный трюк   шокирующее видео   экстремалы   экстрим   
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Ниагарский водопад обладает мощной притягательной силой, особенно если вы любитель острых ощущений. В 1995 году один такой смельчак по имени Роберт Оверакер попытался выполнить трюк — перелететь через водопад на гидроцикле и с помощью парашюта благополучно приземлиться внизу. Закончилось это трагично.

Роберту Оверакеру было 39 лет, и он был родом из Камарилло, штат Калифорния. 1 октября 1995 года он прибыл на Ниагарский водопад, чтобы выполнить трюк, направленный на привлечение внимания к проблеме бездомных. Он планировал перелететь на гидроцикле через водопад с канадской стороны, спустить парашют и благополучно приземлиться.


Оверакер вошел в реку Ниагара возле Канадской Ниагарской электростанции и на гидроцикле начал движение в сторону водопада Хорсшу. На краю водопада он, отбросив гидроцикл, должен был раскрыть парашют. Но тот не раскрылся.


Вскоре после прыжка тело Оверакера было обнаружено экскурсионным судном Maid of the Mist. Члены экипажа подняли тело на борт и попытались реанимировать его, но было уже слишком поздно.



Свидетелями смертельного трюка стали его брат и друг, снимавшие видео.


Хотя на кадрах не видно последствий прыжка, поначалу казалось, что Оверакер выжил после трюка, но позже возникло подозрение, что пороги раскачивали труп, создавая впечатление, что человек плывет.


С момента этого инцидента произошло еще шесть случаев, когда люди намеренно или нет спускались над водопадом, и двое из них в результате этого погибли.


Еще одним безрассудным смельчаком после Роберта Оверакера стал Кирк Джонс, который дважды намеренно преодолевал водопад.


Первый случай произошел в 2003 году, когда он стал первым человеком, который выжил после падения без посторонней помощи, проплыв с 91 м, прежде чем перебраться через водопад. Перед этим он выпивал с друзьями, и впоследствии его оштрафовали на 2 300 долларов и пожизненно запретили въезд в Канаду, хотя он утверждал, что это была попытка самоубийства.


В апреле 2017 года он снова отправился в плавание по водопаду на надувном мяче. Мяч был вскоре найден судном Maid of the Mist, а тело Кирка Джонса было обнаружено у озера Онтарио в Канаде два месяца спустя.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории людей   ниагарский водопад   парашют   смертельный трюк   шокирующее видео   экстремалы   экстрим   
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14  комментариев
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107
ruslan d 2 часа назад
Ипанутым нет покоя ...
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28k
ПаганецЪ 16 минут назад
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762
Dober 17 минут назад
Ниагарский долб@ёб
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95k
Доктор Джонс Полчаса назад
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14k
KotSkripaley 41 минуту назад
Ваааще пох, естественный отбор.
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7k
Marlboro 55 минут назад
В конце ролика можно разглядеть вшей в голове тетки, что стояла перед оператором. Оператор, судя по всему, был очень опытный.
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9k
vasilykopkov Час назад
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц...
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2k
Сергей Клубков Час назад
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц!
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234k
Rusbond Час назад
Слабоумие и отвага, страшная парочка.
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4k
Wertos Час назад
Безумству храбрых поем мы песню!..
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14k
Андрей А 2 часа назад
Естественный отбор
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Ибо нех! Не для того водопад строили!
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50k
Максим Т. 2 часа назад
А уж как бездомным-то легче стало! Уж привлек, так привлек внимание!
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36k
Опаньки 2 часа назад
взял скутер поломал дурачина простофиля
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