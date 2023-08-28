Отважная парочка устроила пикник на высоте 90 метров над водопадом

28-летняя уроженка Флориды Кристианна Хёрт и её бойфренд, рэпер OnPointLikeOp, также известный как OP, опубликовали в соцсетях видео. На нём они потягивают вино и едят закуски, сидя за столом для пикника. А стол этот подвешен на тросах на головокружительной высоте над водопадом!

Конечно, на людях ремни безопасности и всё продумано до мелочей.