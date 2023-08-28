Отважная парочка устроила пикник на высоте 90 метров над водопадом

Молодые американцы, оба любители острых ощущений, поделились своим опытом экстремального туристического развлечения. Они нашли компанию, которая устроила им пикник в воздухе — прямо над грохочущим водопадом Каската-да-Сепультура в Бразилии.
28-летняя уроженка Флориды Кристианна Хёрт и её бойфренд, рэпер OnPointLikeOp, также известный как OP, опубликовали в соцсетях видео. На нём они потягивают вино и едят закуски, сидя за столом для пикника. А стол этот подвешен на тросах на головокружительной высоте над водопадом!
Конечно, на людях ремни безопасности и всё продумано до мелочей.
Это приключение для них организовала местная компания Rota Aventura, которая специализируется на экстремальном отдыхе и устраивает туристам целые туры подобных развлечений. Кстати, на том же водопаде компания предлагает испробовать и другой опыт: не посидеть за столом, а полежать в гамаке, или попробовать прыгнуть вниз с тарзанки.
Подписчики Кристианны Хёрт ужаснулись её смелости и безрассудству (ведь всегда что-то может пойти не так), а у некоторых даже от просмотра видео закружилась голова.
Сама она, однако, совершенно спокойна и говорит, что пикник над водопадом был для них «просто пустяком». В смысле, было совсем не страшно. Зато насладились прекрасными видами с высоты!
За день до этого Кристианна прыгнула со скалы в рамках их тура по Южной Америке и с нетерпением ждёт новых впечатлений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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