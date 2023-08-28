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Отважная парочка устроила пикник на высоте 90 метров над водопадом

Отважная парочка устроила пикник на высоте 90 метров над водопадом

Автор:
28 августа 2023 13:13
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   идея для пикника   необычно   острые ощущения   отдых   развлечения   туризм   экстремальный туризм   экстрим   
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Молодые американцы, оба любители острых ощущений, поделились своим опытом экстремального туристического развлечения. Они нашли компанию, которая устроила им пикник в воздухе — прямо над грохочущим водопадом Каската-да-Сепультура в Бразилии.

28-летняя уроженка Флориды Кристианна Хёрт и её бойфренд, рэпер OnPointLikeOp, также известный как OP, опубликовали в соцсетях видео. На нём они потягивают вино и едят закуски, сидя за столом для пикника. А стол этот подвешен на тросах на головокружительной высоте над водопадом!


Конечно, на людях ремни безопасности и всё продумано до мелочей.



Это приключение для них организовала местная компания Rota Aventura, которая специализируется на экстремальном отдыхе и устраивает туристам целые туры подобных развлечений. Кстати, на том же водопаде компания предлагает испробовать и другой опыт: не посидеть за столом, а полежать в гамаке, или попробовать прыгнуть вниз с тарзанки.



Подписчики Кристианны Хёрт ужаснулись её смелости и безрассудству (ведь всегда что-то может пойти не так), а у некоторых даже от просмотра видео закружилась голова.


Сама она, однако, совершенно спокойна и говорит, что пикник над водопадом был для них «просто пустяком». В смысле, было совсем не страшно. Зато насладились прекрасными видами с высоты!


За день до этого Кристианна прыгнула со скалы в рамках их тура по Южной Америке и с нетерпением ждёт новых впечатлений.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   идея для пикника   необычно   острые ощущения   отдых   развлечения   туризм   экстремальный туризм   экстрим   
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8  комментариев
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11k
Б.Касторский 58 минут назад
А вот снимок с другого ракурса той самой опасной горы! Действительно смелые и отчаянные люди.

Кому интересно:

https://dostoprimechatelnosti-online.ru/s/braziliya/rio-de-zhanejro/obj/pedra-du-telegrafo-rio-de-ghaneyro-otzyvy/https://dostoprimechatelnosti-online.ru/s/braziliya/rio-de-zhanejro/obj/pedra-du-telegrafo-rio-de-ghaneyro-otzyvy/
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22k
BiZ Минуту назад
че за мода пошла на такой дебильный вокал? сука, ни одной буквы не выговаривает, скулит как целка, чет ноет там угрюмо. ьлядь, я оьуеваю от "искусства".. если насрать на стол - это не искусство, это просто дерьмо на столе.
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1k
grigorenko vladislav 3 минуты назад
Обычные понторезы, только с доп. рекламой.
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22k
BiZ 4 минуты назад
это не над водопадом а сбоку от него
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29k
Serg2001 39 минут назад
А вот, предположим, захотелось кому-нибудь по нужде срочно... Бывает же такое... Что тогда делать? Как в той хохме "лучше нет красоты, чем..." И вся романтика...
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58k
alertol Час назад
С такой бабой встречаться уже само по себе экстрим
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866
Vergüenza Ajena Час назад
Всё ради хайпа?
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