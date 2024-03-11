FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4685 постов • 1917 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
11 марта 2024 10:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2723
26
Свернуть все комментарии под фото

Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
68k
Андрей 4 часа назад
Комментарий к фото
Неправильно ты, Дядя Сырник, Высоцкую жаришь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 5 минут назад
Комментарий к фото
Не хочешь больше, чтобы звонил когда-либо - одолжи.
Ну, не пять конечно, это жирно слишком, полторы вполне хватит.
Это правдоподобно - "У меня только две, 500 на еду оставлю"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 10 минут назад
Комментарий к фото
Крысы, только летающие, и тем гораздо опаснее обычных крыс.
Никогда не подкармливайте их.
В тех местах, где они гадят, высока вероятность заразиться, так как гуано попадает на поручни, перила, дверные ручки, я уже не говорю про автомобили.
Переносят около 20 болезней, передающихся человеку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil Полчаса назад
Комментарий к фото
Да поменяй носки - год без секса скоро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
LekS 39 минут назад
Комментарий к фото
Почему займи, если правильно одолжи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Лаврентий Час назад
Комментарий к фото
У классиков того времени почитайте:
Из записок 16-ти летнего Пушкина: "В комнату вошел старик лет 30-ти" (Это был Карамзин). У Тынянова: "Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было 34 года - возраст угасания"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Лаврентий Час назад
Комментарий к фото
В тайге главное - это запас туалетной бумаги, мхами и иголками, поверьте, подтираться не очень удобно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Гомерчик 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Гомерчик 2 часа назад
Комментарий к фото
Из той же серии ))
Из той же серии ))
Из той же серии ))
Из той же серии ))
Из той же серии ))
Из той же серии ))
Из той же серии ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Гомерчик 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 2 часа назад
Комментарий к фото
Да, только мы прикалывались , типа, "это зоопарк?", а сейчас "служба безопасности ...банка...", "бесплатная" диагностика...(от писюна до автомобиля)"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 2 часа назад
Комментарий к фото
Свободу Котику!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
? ? ? 2 часа назад
Комментарий к фото
жрица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›