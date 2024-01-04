15+ чёрных котиков, которые вызовут улыбку

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Вопреки известному стереотипу черные коты не имеют ничего общего с неудачей. Наоборот, они приносят счастье в дом своих владельцев и дарят им волшебные моменты радости.
Перед вами несколько забавных и очень милых фото чёрных котиков, которые не только сломают все стереотипы о них, но поднимут настроение.
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«У нее сильный характер, самый шелковистый мех и одна-единственная клетка мозга, которая очень усердно работает»
«Завести кошку — это действительно лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Я никогда не был так счастлив. Посмотри на моего ангела»
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