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15+ чёрных котиков, которые вызовут улыбку

15+ чёрных котиков, которые вызовут улыбку

Автор:
04 января 2024 09:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   в мире   животные   коты   подборка   позитив   
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Вопреки известному стереотипу черные коты не имеют ничего общего с неудачей. Наоборот, они приносят счастье в дом своих владельцев и дарят им волшебные моменты радости.

Перед вами несколько забавных и очень милых фото чёрных котиков, которые не только сломают все стереотипы о них, но поднимут настроение.

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Метки: Юмор   в мире   животные   коты   подборка   позитив   
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hairov Час назад
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Alex Chebrikov

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