19 забавных случаев, когда животные показывали свою негодяйскую сторону

И дикие, и домашние животные кажутся настоящими лапушками, однако даже у таких милашек есть своя тёмная и не такая уж и пушистая сторона. Проявляется она в самые неожиданные моменты, когда хозяева или просто мимо проходящие люди ничего не ожидают.