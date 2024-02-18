19 забавных случаев, когда животные показывали свою негодяйскую сторону

И дикие, и домашние животные кажутся настоящими лапушками, однако даже у таких милашек есть своя тёмная и не такая уж и пушистая сторона. Проявляется она в самые неожиданные моменты, когда хозяева или просто мимо проходящие люди ничего не ожидают.
Щенок умудрился перекусить купюрой в 500 мексиканских песо — это около 1700 российских рублей.
Кот уснул, кусая мою дочку и запустив в неё когти. Если она пыталась двинуться, он быстро просыпался и усиливал хватку.
Так что не стоит доверять обманчивой милашности животных, ведь они в любой момент могут сделать подлый кусь. Но злиться на них не стоит — они же любя!
Источник:
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Интересно ему было "поковыряться когтями", а там еще и движуха на экране возникает при наступании на кнопки...
Я раньше думал, до появления ШуБы в доме, что мемы про "это не я, это кот написал!" - придумка и отмазка всяких интернет-задротов.
Теперь знаю, что оставлять открытый не выключенный ноут просто НЕЛЬЗЯ - этот Шерстяной Убийца запросто может оформить всей семье ипотеку на какой-нибудь небоскрёб в Москва-Сити. ВЕСЬ. Просто пробежав по "клаве".
Он и на звонки отвечает, нажав лапой на экран телефона, если телефон лежит в радиус прямого доступа.
Думаю, надо бы отдать его на какой-нибудь курс IT-специалистов, чтоб не только жрал и гадил, а ещё и деньги в семью приносил. Айтишники, говорят, неплохо зарабатывают...