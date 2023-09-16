Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам

В обществе принято считать, что для ребёнка гораздо важнее наличие мамы, нежели папы. Возможно это связано с тем, что матери проводят больше времени с детьми, имея с ними наиболее прочную связь, ну и самое главное, рожают их, в отличие от отцов, которые принимают меньше участия в их появлении на свет. Однако не стоит недооценивать пап, ведь без них дети не узнали бы, какого это сходить на рыбалку, что-то починить (или сломать), как быстро научиться плавать и забить гвоздь, не отбив при этом палец.