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Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам

Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам

Автор:
16 сентября 2023 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   добро   отцы   папы   подборка   позитив   
1511
18

Милые, смешные и трогательные снимки со всего мира, посвящённые отцам. Большинство фотографий лишний раз напоминают, что папы нужны детям не меньше, чем мамы.

В обществе принято считать, что для ребёнка гораздо важнее наличие мамы, нежели папы. Возможно это связано с тем, что матери проводят больше времени с детьми, имея с ними наиболее прочную связь, ну и самое главное, рожают их, в отличие от отцов, которые принимают меньше участия в их появлении на свет. Однако не стоит недооценивать пап, ведь без них дети не узнали бы, какого это сходить на рыбалку, что-то починить (или сломать), как быстро научиться плавать и забить гвоздь, не отбив при этом палец.

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Метки: Юмор   добро   отцы   папы   подборка   позитив   
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2  комментария
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Elena Ki Час назад
Это точно огурец?
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