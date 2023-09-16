Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам

Милые, смешные и трогательные снимки со всего мира, посвящённые отцам. Большинство фотографий лишний раз напоминают, что папы нужны детям не меньше, чем мамы.
В обществе принято считать, что для ребёнка гораздо важнее наличие мамы, нежели папы. Возможно это связано с тем, что матери проводят больше времени с детьми, имея с ними наиболее прочную связь, ну и самое главное, рожают их, в отличие от отцов, которые принимают меньше участия в их появлении на свет. Однако не стоит недооценивать пап, ведь без них дети не узнали бы, какого это сходить на рыбалку, что-то починить (или сломать), как быстро научиться плавать и забить гвоздь, не отбив при этом палец.
«Мой брат был первым, кто получил степень магистра в моей семье. Мой папа не мог перестать плакать»
«Мой сын и мой папа не видели друг друга довольно давно. Когда они встретились, они оба не могли перестать улыбаться»
«Младший сын спросил моего папу, знает ли он волшебника, который мог бы подсказать ему, где найти волшебный клад. Мой папа составил карту и спрятал сокровища вокруг нашего дома и взял его на поиски клада»
«Мой папа водит школьный автобус для детей с особыми потребностями, и в этом году он пригласил всех их к себе домой, чтобы показать им Санта-Клауса. Он также купил подарки для всех, чтобы Санта подарил их»
Источник:
- 10+ отцов, которые когда-то были против домашних животных
- 20 людей, которые лишились конечностей - но не чувства юмора
- Отцы — такие отцы: 30 трогательных фото с папами
- 15 трогательных фотографий отцов с их дочками
- 15 котов и кошек, которые решили примерить на себя роль няни