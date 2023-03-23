Каждый сходит с ума по своему: как мастер маникюра прах ногтей отдавала

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Какие-то суеверия и приметы мы впитываем еще с детства, а что-то потом начинаем придумывать себе уже сами, правда, порой в этом деле мы доходим до абсурда.
Некоторые люди не считают себя суеверными, а другие дают такого жару, что становится страшно находиться рядом с ними.
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