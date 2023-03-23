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Каждый сходит с ума по своему: как мастер маникюра прах ногтей отдавала

Каждый сходит с ума по своему: как мастер маникюра прах ногтей отдавала

Автор:
23 марта 2023 18:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   маразм   ногти   прах   суеверие   
1758
4

Какие-то суеверия и приметы мы впитываем еще с детства, а что-то потом начинаем придумывать себе уже сами, правда, порой в этом деле мы доходим до абсурда.

Некоторые люди не считают себя суеверными, а другие дают такого жару, что становится страшно находиться рядом с ними.

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Метки: Юмор   люди   маразм   ногти   прах   суеверие   
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17  комментариев
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7k
Allmaster 5 часов назад
Имя им - легион... и страшнее жить становится, даже в нашем провинциальном городе начинается. Судя по соцсетям, такое писать начинают, что думаешь, эпидемии наверняка не зря были, мозгоеда какого подсыпали. И он начинает жрать мозг ))
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12k
Djeff Час назад
Да пожалуйста! Церемония выдачи праха через неделю. За урну, отпевание и хранение в морге для ногтей, цена по прейскуранту местного похоронного агенства.
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Насрите этому созданию в мешочиг , делов то)
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20k
Alf 2 часа назад
А как на счёт праха волос?
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10k
Света 2 часа назад
Вообще не поняла в чём проблема. Дура требует прах, ну и дай ей. А если и отсыпать нечего, то вообще сказать что оно на городской помойке давно- мусор еще в тот день вынесли. Если хочет пускай там поищет. Как то вообще сомневаюсь что это реальная перписка реальных людей
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4k
Вячеслав 3 часа назад
Видел эти скриншоты чата в фейкбуке в одной из таллиннских групп маникюрщиц. Вы случаем не из Таллинна и не та самая мастер маникюра?
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8k
Regerald 3 часа назад
Я бы пригрозил что и правда наколдую. Прах то есть, и, видимо, мадам этого боится :)
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2k
Froll 3 часа назад
Не надоело придумывать всякую чушь и выдавать за чью то переписку?
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489
Вася Васильев 4 часа назад
Уверен что маникюр у этой тревожной баба ОЧЕНЬ сложный...
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62k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
весна хуле
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4k
Олег Белов 5 часов назад
Тихо, шифером шурша,
Едет крыша не спеша.
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7k
Горец Ю 5 часов назад
Обе стороны имбицилы. Одна, направляемая жаждой наживы, а другая, руководствующаяся проблемами собственного эго, должны были (в соответствии с законами сохранения всех и всего в этом мире), ЗАТКНУТЬСЯ!!!
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