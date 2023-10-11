20 эмоциональных мордашек животных, по которым и без слов понятно, что они обо всех нас думают

Кажется, что только люди могут испытывать богатый спектр эмоций и отображать его на своём лице. Но на самом деле котейки и пёсели ничуть не уступают людям в эмоциональности.
Вот и пользователи Реддита решили продемонстрировать забавные фотографии мордочек своих любимцев, которые настолько красноречивы, что и слов не надо, чтобы понять, что же такое важное хотят сказать четырёхногие друзья.
Когда идёшь по лесу и что-то хватает тебя за ботинок
Когда очень любишь тренировки
Лицо напряжённого отдыха
Чёрт возьми, у моего кота всегда такое лицо, когда он отдыхает.
Когда пытаешься за час избавиться от недельного недосыпа
«Ты же сможешь выйти поработать за меня в субботу?»
Почему моя кошка выглядит так, будто она на грани эмоционального выгорания?
Твоё лицо, когда после оплаты ипотеки у тебя остались деньги на батон
Все мы утром понедельника
Кстати, история фотографии не такая уж и радостная. Этого очаровательного котея спасли из пожара в доме престарелых в Мичигане. К счастью, никто не пострадал, а мистера Чанки, так зовут пушистика, вернули в любящие руки владельца.
Когда вспомнил, что ты вчера вышел из отпуска и до следующего нужно продержаться всего-то год
Твоё лицо, когда ты собирался два часа, только вышел на улицу, и тут начался дождь
Когда ты вечно всем недовольный 25-летний старикашка
Некоторые собаки делают щенячьи глаза, чтобы что-то получить. Моя же собака делает сварливое лицо старика.
Через 5 минут после того, как решил сесть на диету
Когда тебе сказали, что у тебя красивый смоки, а это просто синяки под глазами
Когда твоя девушка говорит, что ничего не заказывала на маркетплейсе, а курьер ошибся дверью
Когда пытаешься изобразить радость в кругу людей, которых ненавидишь
Почему-то именно такое лицо делает мой кот, когда ему очень весело.
Когда накрасилась новым красивым блеском для губ и пытаешься выглядеть естественно
Выражение морды моей собаки, когда мой жених ушёл в магазин.
Когда издалека увидела курьера с едой
Когда отошла до кустиков, а твой парень решил подшутить и фоткает тебя
Когда осознал, что ты уже взрослый человек и больше никогда в твоей жизни не будет тихого часа
Кстати, хотели бы походить в садик для взрослых? Кашка, игрушки, танец с листочками? 🙂
Когда обнаружила первый седой волос и пытаешься увидеть во всех зеркалах, что это просто свет неудачно упал
Когда предвкушаешь что-то приятненькое после неприятненького дня
Источник:
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