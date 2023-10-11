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20 эмоциональных мордашек животных, по которым и без слов понятно, что они обо всех нас думают

20 эмоциональных мордашек животных, по которым и без слов понятно, что они обо всех нас думают

Автор:
11 октября 2023 11:13
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   животные   забавно   милота   позитив   фото   
1656
21

Кажется, что только люди могут испытывать богатый спектр эмоций и отображать его на своём лице. Но на самом деле котейки и пёсели ничуть не уступают людям в эмоциональности.

Вот и пользователи Реддита решили продемонстрировать забавные фотографии мордочек своих любимцев, которые настолько красноречивы, что и слов не надо, чтобы понять, что же такое важное хотят сказать четырёхногие друзья.


Когда идёшь по лесу и что-то хватает тебя за ботинок

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Когда очень любишь тренировки


Лицо напряжённого отдыха

Чёрт возьми, у моего кота всегда такое лицо, когда он отдыхает.


Когда пытаешься за час избавиться от недельного недосыпа


«Ты же сможешь выйти поработать за меня в субботу?»

Почему моя кошка выглядит так, будто она на грани эмоционального выгорания?


Твоё лицо, когда после оплаты ипотеки у тебя остались деньги на батон


Все мы утром понедельника

Кстати, история фотографии не такая уж и радостная. Этого очаровательного котея спасли из пожара в доме престарелых в Мичигане. К счастью, никто не пострадал, а мистера Чанки, так зовут пушистика, вернули в любящие руки владельца.


Когда вспомнил, что ты вчера вышел из отпуска и до следующего нужно продержаться всего-то год


Твоё лицо, когда ты собирался два часа, только вышел на улицу, и тут начался дождь


Когда ты вечно всем недовольный 25-летний старикашка

Некоторые собаки делают щенячьи глаза, чтобы что-то получить. Моя же собака делает сварливое лицо старика.


Через 5 минут после того, как решил сесть на диету


Когда тебе сказали, что у тебя красивый смоки, а это просто синяки под глазами


Когда твоя девушка говорит, что ничего не заказывала на маркетплейсе, а курьер ошибся дверью

Когда пытаешься изобразить радость в кругу людей, которых ненавидишь

Почему-то именно такое лицо делает мой кот, когда ему очень весело.


Когда накрасилась новым красивым блеском для губ и пытаешься выглядеть естественно

Выражение морды моей собаки, когда мой жених ушёл в магазин.


Когда издалека увидела курьера с едой


Когда отошла до кустиков, а твой парень решил подшутить и фоткает тебя


Когда осознал, что ты уже взрослый человек и больше никогда в твоей жизни не будет тихого часа

Кстати, хотели бы походить в садик для взрослых? Кашка, игрушки, танец с листочками? 🙂


Когда обнаружила первый седой волос и пытаешься увидеть во всех зеркалах, что это просто свет неудачно упал


Когда предвкушаешь что-то приятненькое после неприятненького дня

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Метки: Реакция   Юмор   животные   забавно   милота   позитив   фото   
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8  комментариев
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
В разрезе этого фото есть прикол на тему сравнения американского кота и российского спасенных из пожара, американский кот толстый и в шоке, а российский выглядит так как будто это он сам тушил пожар и вытаскивал оттуда народ, а пожарник просто обнимает его желая выразить благодарность, а кот такой типа "да ладно не стоит, я просто сделал то что сделал бы каждый кот на моем месте"

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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Минуту назад
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14k
Ivan 36 минут назад
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Подборка фото хорошая, подписи идиотские.
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
это как "слыш хозяин, то что ты худеешь, это твоя проблема, а мне мясо давай"
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