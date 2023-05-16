Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек

Когда дети остаются проводить время с папой, мама обязательно несколько раз напишет и спросит, всё ли в порядке. А в ответ папы иногда присылают фото детей. Креативный отец по имени Кенни Деусс (Kenny Deuss) придумывает идеи фото, которые можно отправить мамам в таком случае. Он фотошопит забавные кадры с "опасными" ситуациями, увидев которые, мамы упадут в обморок.
В своих работах творческий отец изображает своих дочек в разных опасных ситуациях. Его фотографии активно набирают популярность в сети - и многим мамочкам наверняка не по себе, когда они видят эти фото. Но всё это - умелые руки Кенни и его навыки Фотошопа. По его словам, он занимается созданием таких фото уже три года. За это время он узнал много нового о редактировании, и вышел на новый уровень создания изображений. Посмотрим на работы креативного отца:
12. "Дочь так заинтересовалась автоматом с игрушками, что залезла в него. Хорошо, что у меня была пара монет. Сумел вытащить её обратно"
14. "Домашняя картошка фри - вкуснятина. Дочь ответсвенна за готовку, я - за соусы и дегустацию"
22. "Сегодня у меня было две задачи. Постирать вещи и искупать дочь. Сделал две одновременно"
29. "Аликс всегда хотела питомца, а вчера я увидел на улице эту бездомную кошку. Мы взяли её и принесли домой, но мама начала кричать, говоря, что это не кошка"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но есть подозрение, что мужик не работает, а с детьми сидит няня.
Впрочем, возможно создание коллажей - и есть его работа.