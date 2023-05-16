Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек

В своих работах творческий отец изображает своих дочек в разных опасных ситуациях. Его фотографии активно набирают популярность в сети - и многим мамочкам наверняка не по себе, когда они видят эти фото. Но всё это - умелые руки Кенни и его навыки Фотошопа. По его словам, он занимается созданием таких фото уже три года. За это время он узнал много нового о редактировании, и вышел на новый уровень создания изображений. Посмотрим на работы креативного отца: