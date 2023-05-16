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Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек

Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек

Автор:
16 мая 2023 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   позитив   ребенок   родители   семья   смешно   смешное   смешные фото   фото   
1462
31

Когда дети остаются проводить время с папой, мама обязательно несколько раз напишет и спросит, всё ли в порядке. А в ответ папы иногда присылают фото детей. Креативный отец по имени Кенни Деусс (Kenny Deuss) придумывает идеи фото, которые можно отправить мамам в таком случае. Он фотошопит забавные кадры с "опасными" ситуациями, увидев которые, мамы упадут в обморок.

В своих работах творческий отец изображает своих дочек в разных опасных ситуациях. Его фотографии активно набирают популярность в сети - и многим мамочкам наверняка не по себе, когда они видят эти фото. Но всё это - умелые руки Кенни и его навыки Фотошопа. По его словам, он занимается созданием таких фото уже три года. За это время он узнал много нового о редактировании, и вышел на новый уровень создания изображений. Посмотрим на работы креативного отца:

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дети   позитив   ребенок   родители   семья   смешно   смешное   смешные фото   фото   
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6  комментариев
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9k
Regerald 2 часа назад
Когда по-настоящему сидишь с мелкими детьми - что-то фотошопить не остаётся ни времени ни сил...
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1k
Хачик 4 минуты назад
Креативный папаша, да к тому же и шутник отменный!
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6k
vasilykopkov 18 минут назад
В принципе забавно и по-доброму.
Но есть подозрение, что мужик не работает, а с детьми сидит няня.
Впрочем, возможно создание коллажей - и есть его работа.
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13k
Кот Скрипалей 40 минут назад
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5k
Kozlodoev Час назад
Где тут фотошоп? Обычные дни родителя...
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589
MidMaster Час назад
У него искры в сварке как от УШМ. Чувак далёк от реального мира
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