Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя

Анна Аксёнова — иллюстратор с большим запасом забавных персонажей, главный из которых — девушка, с которой приключаются курьёзные бытовые ситуации, и она не стесняется об этом «поныть»! Смешные реакции и карикатурное изображение не оставят вас равнодушными, ведь юмор помогает справиться с серой повседневностью и печалями. Псевдоним «Нытя» отражает настроение комиксов, в которых девушка не боится говорить о самом больном в самой мягкой форме.

Моментальное расслабление