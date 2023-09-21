FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Комиксы 145 постов • 36 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Комиксы
Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя

Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя

Автор:
21 сентября 2023 14:01
Сообщество : Комиксы
Метки: Девушка   Жизнь   Прикол   Юмор   комикс   позитив   
1182
15

Художница Анна Аксенова создает смешные и жизненные комиксы на злобу дня. За основу большинства комиксов взяты реальные истории.

Анна Аксёнова — иллюстратор с большим запасом забавных персонажей, главный из которых — девушка, с которой приключаются курьёзные бытовые ситуации, и она не стесняется об этом «поныть»! Смешные реакции и карикатурное изображение не оставят вас равнодушными, ведь юмор помогает справиться с серой повседневностью и печалями. Псевдоним «Нытя» отражает настроение комиксов, в которых девушка не боится говорить о самом больном в самой мягкой форме.

Моментальное расслабление

×
×

Откуда они постоянно берутся?

Окунуться в кофе с головой

Невоплотимые мечты

Анна открыта художественным экспериментам, поэтому в её блоге можно найти иллюстрации в разных стилях и техниках.

Двадцатисемилетний малыш

Бизнес

Иногда нужно просто вкусно поесть

Счастливая женщина

Это по любви

И ведь всё равно не перестанешь есть

Ноющая русалка

Отец никуда не отпускает, Урсула забрала голос, а Принц — вообще человек! Такое горе помогут пережить только фильмы и мороженое.

Азарт и конструктивность

Они умнее, чем мы думаем

Он вернулся, чтобы забрать своё

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Комиксы"
Метки: Девушка   Жизнь   Прикол   Юмор   комикс   позитив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
banzai7 36 минут назад
При всём уважении к женщинам, юмор - не женское дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 2 минуты назад
Ну художницей её можно назвать с большой натяжкой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

649661



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Военные США потеряли истребитель стоимостью в 100 миллионов долларов и попросили местных жителей помочь его найти
Военные США потеряли истребитель стоимостью в 100 миллионов долларов и попросили...
Набирающие популярность в сообществах
Tina S. 7 лет молчания
Tina S. 7 лет молчания
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Питерский бомж

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#Прикол#Юмор#аварии#США#подборка#Разное#Жизнь#фильм
#животные#фото#в мире#люди#авто аварии#Автовсячина#факты#кино#мир#истории
#автомир#интересно#интересное#ДТП#позитив#история#шоу бизнес#сарказм#Москва#Прошлое
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения 17 простых и забавных комиксов, где весь юмор понятен и без слов 17 простых и забавных комиксов, где весь юмор понятен и без слов Такая разная жизнь айтишников, о которой многие не догадываются Такая разная жизнь айтишников, о которой многие не догадываются Комиксы французского художника для любителей нестандартного и чёрного юмора Комиксы французского художника для любителей нестандартного и чёрного юмора 15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами 15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами

На что жалуетесь?

Вернуться