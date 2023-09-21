Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя

Художница Анна Аксенова создает смешные и жизненные комиксы на злобу дня. За основу большинства комиксов взяты реальные истории.
Анна Аксёнова — иллюстратор с большим запасом забавных персонажей, главный из которых — девушка, с которой приключаются курьёзные бытовые ситуации, и она не стесняется об этом «поныть»! Смешные реакции и карикатурное изображение не оставят вас равнодушными, ведь юмор помогает справиться с серой повседневностью и печалями. Псевдоним «Нытя» отражает настроение комиксов, в которых девушка не боится говорить о самом больном в самой мягкой форме.
Моментальное расслабление
Откуда они постоянно берутся?
Окунуться в кофе с головой
Невоплотимые мечты
Анна открыта художественным экспериментам, поэтому в её блоге можно найти иллюстрации в разных стилях и техниках.
Двадцатисемилетний малыш
Бизнес
Иногда нужно просто вкусно поесть
Счастливая женщина
Это по любви
И ведь всё равно не перестанешь есть
Ноющая русалка
Отец никуда не отпускает, Урсула забрала голос, а Принц — вообще человек! Такое горе помогут пережить только фильмы и мороженое.
Азарт и конструктивность
Они умнее, чем мы думаем
Он вернулся, чтобы забрать своё
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