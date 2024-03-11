Вспышка попугайной лихорадки в Европе унесла жизни пяти человек, десятки госпитализированы

В Австрии, где обычно регистрируется два случая в год, в последние месяцы 2023 года было выявлено не менее 14 заболевших, а по состоянию на март 2024 года - уже четыре.

В Дании фиксируется от 15 до 30 случаев в год, но по состоянию на 27 февраля за медицинской помощью обратились 23 человека, 17 из которых были госпитализированы.

В большинстве случаев пациенты сообщали о контакте с птицами. Расследования должны установить причину роста заболеваемости.