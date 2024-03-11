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Вспышка попугайной лихорадки в Европе унесла жизни пяти человек, десятки госпитализированы

Вспышка попугайной лихорадки в Европе унесла жизни пяти человек, десятки госпитализированы

Автор:
11 марта 2024 09:10
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вспышка   заболевание   лихорадка   орнитоз   попугай   птица   
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По меньшей мере пять жителей Европы умерли в этом году из-за орнитоза - респираторной бактериальной инфекции, более известной как "попугайная болезнь". По данным Всемирной организации здравоохранения, четыре человека умерли в Дании, один - в Нидерландах, десятки госпитализированы в Австрии, Германии и Швеции.

Болезнь передаётся при контакте с заражёнными птицами или вдыхании частиц их перьев или высушенных экскрементов.

Владельцы домашних животных, работники птицеводческих хозяйств, садоводы и ветеринары подвержены большему риску заражения попугайной лихорадкой.

Симптомы обычно слабо выражены и включают лихорадку, боли и кашель. В крайних случаях болезнь может перерасти в пневмонию. Согласно данным ВОЗ, один из 100 пациентов умирает.

В Австрии, где обычно регистрируется два случая в год, в последние месяцы 2023 года было выявлено не менее 14 заболевших, а по состоянию на март 2024 года - уже четыре.

В Дании фиксируется от 15 до 30 случаев в год, но по состоянию на 27 февраля за медицинской помощью обратились 23 человека, 17 из которых были госпитализированы.

В большинстве случаев пациенты сообщали о контакте с птицами. Расследования должны установить причину роста заболеваемости.

Несмотря на пугающие данные, ВОЗ считает риск распространения орнитоза низким.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вспышка   заболевание   лихорадка   орнитоз   попугай   птица   
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1  комментарий
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Kostick Час назад
кого эти данные пугают? на фоне over полляма жмуров в год от сезонного гриппа, даже для статистики цифры ничтожные. даже удары молний уносят 20 тысяч. а уж в дтп более миллиона гибнет.
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