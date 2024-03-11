Вспышка попугайной лихорадки в Европе унесла жизни пяти человек, десятки госпитализированы

По меньшей мере пять жителей Европы умерли в этом году из-за орнитоза - респираторной бактериальной инфекции, более известной как "попугайная болезнь". По данным Всемирной организации здравоохранения, четыре человека умерли в Дании, один - в Нидерландах, десятки госпитализированы в Австрии, Германии и Швеции.
Болезнь передаётся при контакте с заражёнными птицами или вдыхании частиц их перьев или высушенных экскрементов.
Владельцы домашних животных, работники птицеводческих хозяйств, садоводы и ветеринары подвержены большему риску заражения попугайной лихорадкой.
Симптомы обычно слабо выражены и включают лихорадку, боли и кашель. В крайних случаях болезнь может перерасти в пневмонию. Согласно данным ВОЗ, один из 100 пациентов умирает.
В Австрии, где обычно регистрируется два случая в год, в последние месяцы 2023 года было выявлено не менее 14 заболевших, а по состоянию на март 2024 года - уже четыре.
В Дании фиксируется от 15 до 30 случаев в год, но по состоянию на 27 февраля за медицинской помощью обратились 23 человека, 17 из которых были госпитализированы.
В большинстве случаев пациенты сообщали о контакте с птицами. Расследования должны установить причину роста заболеваемости.
Несмотря на пугающие данные, ВОЗ считает риск распространения орнитоза низким.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушка-птичка Ку-Ку
- Душевная магия пернатых
- Ну, что за попугай этот "орёл"!
- Дикая индейка три недели терроризировала городок в Канаде
- Попугай-воришка украл камеру GoPro