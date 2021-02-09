Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика

В этот раз мужчина решил помочь крошечному яйцу, которое он обнаружил в зоомагазине. В одной клетке раньше жила парочка волнистых попугаев и их яйцо, но самку недавно купили, и в таких условиях у птенца было мало шансов на то, что он вообще вылупится. Поэтому Алвин решился забрать яйцо себе и посмотреть, сможет ли он что-то с ним сделать.