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Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика

Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика (12 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 09:12
Сообщество : Животные
Метки: Алвин Уиллс   в мире   видео   милота   попугай   птица   фото   яйцо   
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Алвин Уиллс — блогер из Нидерландов, который рассказывает своим подписчикам о том, как он помогает птицам, попавшим в беду.

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Метки: Алвин Уиллс   в мире   видео   милота   попугай   птица   фото   яйцо   
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