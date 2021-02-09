Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика

Алвин Уиллс — блогер из Нидерландов, который рассказывает своим подписчикам о том, как он помогает птицам, попавшим в беду.
В этот раз мужчина решил помочь крошечному яйцу, которое он обнаружил в зоомагазине. В одной клетке раньше жила парочка волнистых попугаев и их яйцо, но самку недавно купили, и в таких условиях у птенца было мало шансов на то, что он вообще вылупится. Поэтому Алвин решился забрать яйцо себе и посмотреть, сможет ли он что-то с ним сделать.
Алвин Уилсс — любитель животных из Нидерландов
Алвин с детства помогает животным, которые попали в беду. Сейчас мужчина ведёт свой канал на YouTube, где рассказывает о том, как спасает птиц. В этот раз мужчина показал, как из крохотного яйца он сумел вырастить попугая-красавчика.
Однажды Алвин пришёл в зоомагазин и обнаружил там нечто необычное
На полу клетки с волнистым попугаем лежало крохотное яйцо. Продавщица объяснила, что раньше здесь жила парочка попугаев, но самку недавно продали, и в клетке остался только самец. По словам Алвина, в таких условия у птенца не было шансов. Чтобы спасти его, мужчина попросил забрать яйцо себе, и в зоомагазине согласились с таким предложением.
Яйцо оказалось таким крошечным, что поместилось в спичечный коробок
Алвин объяснил, что волнистые попугаи — одни из самых маленьких видов попугаев.
Первые несколько дней ничего не менялось, а на четвёртый мужчина заметил сердцебиение
В природе самки переворачивают яйца, поэтому Алвину в инкубаторе приходилось проделывать то же самое три раза в день.
С появлением птенца Алвин превратился в заботливую мамочку-наседку
Мужчина узнал, как и чем именно нужно кормить птенцов волнистых попугаев. В итоге своего подопечного Алвин поил с ложечки по 8 раз в день.
Тогда Алвин вспомнил про отца своего питомца, который остался в зоомагазине
Мужчин позвонил в магазин, и оказалось, что попугай-отец всё ещё живёт там. Поэтому Алвин выкупил его и привёз домой, воссоединив маленькое птичье семейство. Мужчина рассказал, что не понял, узнали ли отец и сын друг друга, но он хочет верить, что да.
Всё от обнаружения яйца в магазине и до объединения пернатой семьи Алвин показал в своём видео
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