Она садится у ограждений, чешется и ведет беседы через клетку. Джульетта ― последний ара этого бразильского мегаполиса, который остался в дикой природе.





Последний свободный попугай





Этот вид попугаев очень социальный, так что одинокая жизнь для Джульетты не очень-то и проста. До Джульетты последний раз не плененного попугая этого вида видели в черте города больше двухсот лет назад: в 1818 году. И вот примерно два десятилетия назад на улицах мегаполиса появилась Джульетта.





На самом деле орнитологи даже не уверены, самка ли это. Разобраться с полом этих птиц весьма сложно: для этого необходимо ее поймать или добыть образец крови или перьев. Конечно, никто не хочет подвергать Джульетту всем этим испытаниям, поэтому попугаю просто дали имя, вспомнив бессмертную шекспировскую героиню и ее трагическую историю.

Заигрывания попугаев в местном биопарке





Джульетте, должно быть, сложно: ара ― очень активные и любят находиться в компании. Именно поэтому Джульетта почти каждый день наведывается к местному биопарку, чтобы пообщаться. Она чешет перышки об ограждение, к ней подлетают другие ара, а затем, получив свою дозу общения, она отправляется куда-то по своим делам.





Эта история выглядит еще печальней, если вспомнить, что живут ара около 35 лет, и Джульетта не особо молода. Ара достигают половой зрелости к четырем годам, а это значит, что у Джульетты никогда не было пары, своего гнезда и птенцов, и, вероятно, никогда не будет, ведь попросту ей негде найти пару. Видимо, Джульетта чувствует себя очень одинокой, и именно поэтому каждый день прилетает в вольер к другим птицам: все ради общения.

Джульетта, пойманная фотографом за общением с другими попугаями





Однако у самой одинокой птицы Рио все же еще есть надежда. Над популяцией ара (особенно редких видов) активно работают специалисты, пытаясь восстановить численность этих птиц. Сине-желтые ара, к которым и относится Джульетта, находятся на грани исчезновения только в Парагвае, в других регионах Южной Америки их популяция еще не так сильно пострадала. Однако все же в районах городов попугаи встречаются все реже и реже, а это вредит экосистеме в целом.

Птицы в местном биоопарке





Именно поэтому сейчас специалисты выращивают цыплят ара, чтобы выпустить их возле Рио-де-Жанейро. Но птенцов многому нужно обучить, ведь они должны уметь скрываться от своих естественных врагов, а также держаться в стороне от линий электропередач. Подросших птиц выпустят в нацпарк Тижука, где как раз и находится знаменитая гора, увенчанная скульптурой Христа-Искупителя.





Ученые надеются, что ара помогут уравновесить местную экосистему: у ара самые крепкие клювы по сравнению с другими птицами, а это значит, что они могут расколоть такие семена, которые не могут разбить другие пернатые. И соответственно, распространят их.

Джульетта сидит на ветке недалеко от вольера, где живут плененные птицы





А еще эти подросшие птенцы станут желанной компанией для Джульетты, и она наконец-то полетает с другими себе подобными птицами впервые за два десятилетия. И кто знает, может, она даже сможет обрести свою любовь.