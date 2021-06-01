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Грустная история последнего попугая ара, который живет в дикой природе Рио

Грустная история последнего попугая ара, который живет в дикой природе Рио (6 фото)

Автор:
01 июня 2021 09:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: животные   история   попугай   птица   фото   
225
6

Около двадцати лет ара по кличке Джульетта прилетает в биопарк Рио-де-Жанейро ради общения с другими себе подобными птицами.

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Метки: животные   история   попугай   птица   фото   
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