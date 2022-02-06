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Попугай-воришка украл камеру GoPro

Попугай-воришка украл камеру GoPro (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вор   воришка   гопро   камера GoPro   попугай   птица   фото   
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В видео ниже запечатлён момент, когда вороватый новозеландский попугай украл семейную камеру GoPro, сумев заснять свой побег с высоты птичьего полёта.

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Метки: видео   вор   воришка   гопро   камера GoPro   попугай   птица   фото   
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