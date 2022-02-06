Попугай-воришка украл камеру GoPro

Он сказал, что был шокирован тем, что инцидент получилось заснять, позже они насладились его просмотром дома.



Наглая кража была не единственной встречей семьи с птицами во время их 4-дневного путешествия.



На второй день, пока семья гуляла, кеа похитили у них из рюкзаков несколько чашек.



Однако, несмотря на все эти приключения, семейство осталось удовлетворено своей вылазкой на природу.