Попугай-воришка украл камеру GoPro

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В видео ниже запечатлён момент, когда вороватый новозеландский попугай украл семейную камеру GoPro, сумев заснять свой побег с высоты птичьего полёта.
Семейство Верхул (Verheul) из Данидина находилось в Национальном парке Файордленд на юго-западе острова Южный, когда к ним на балкон пожаловала группа пернатых гостей.
Чтобы запечатлеть этот момент, туристы установили камеру GoPro неподалёку от них.
Сначала всё шло по плану, пока кеа — вид, известный тем, что любит совершать кражи у ничего не подозревающих туристов, — не бросился к устройству, чтобы с ним вместе покинуть пределы балкона, прежде чем кто-либо из людей успел на эти его действия отреагировать.
Сначала всё шло по плану, пока кеа — вид, известный тем, что любит совершать кражи у ничего не подозревающих туристов, — не бросился к устройству, чтобы с ним вместе покинуть пределы балкона, прежде чем кто-либо из людей успел на эти его действия отреагировать.
Потрясающие кадры показывают, как кеа летят вниз по склону холма, покрытому растительностью, прежде чем приземлиться и хорошенько осмотреть украденную ими вещь.
Хорошо видно, как птица клюёт камеру, а затем снимает то, как она держит в клюве откусанный ею элемент девайса.
Корпус камеры хоть немного и пострадал, но в целом GoPro не только осталась цела, но и засняла весь побег с кражей на видео.
Хорошо видно, как птица клюёт камеру, а затем снимает то, как она держит в клюве откусанный ею элемент девайса.
Корпус камеры хоть немного и пострадал, но в целом GoPro не только осталась цела, но и засняла весь побег с кражей на видео.
К счастью, семье удалось отследить камеру — 13-летний паренёк по имени Лука (Luca) обнаружил её благодаря громким птичьим выкрикам.
Отец Луки Алекс Верхул (Alex Verheul) поделился записью в Интернете 1 февраля.
«Мы просто проследили за звуком, доносящимся снизу, мы могли наблюдать то, как [кеа] болтается на дереве — они, очевидно, услышали, как мы приближаемся, и бросили GoPro — мой сын решил пойти проверить скалы, которые выглядели как хорошее место для приземления птицы, там она и находилась, при этом всё ещё снимала», — рассказал мужчина новостному агентству Seven Sharp.
Отец Луки Алекс Верхул (Alex Verheul) поделился записью в Интернете 1 февраля.
«Мы просто проследили за звуком, доносящимся снизу, мы могли наблюдать то, как [кеа] болтается на дереве — они, очевидно, услышали, как мы приближаемся, и бросили GoPro — мой сын решил пойти проверить скалы, которые выглядели как хорошее место для приземления птицы, там она и находилась, при этом всё ещё снимала», — рассказал мужчина новостному агентству Seven Sharp.
Он сказал, что был шокирован тем, что инцидент получилось заснять, позже они насладились его просмотром дома.
Наглая кража была не единственной встречей семьи с птицами во время их 4-дневного путешествия.
На второй день, пока семья гуляла, кеа похитили у них из рюкзаков несколько чашек.
Однако, несмотря на все эти приключения, семейство осталось удовлетворено своей вылазкой на природу.
Наглая кража была не единственной встречей семьи с птицами во время их 4-дневного путешествия.
На второй день, пока семья гуляла, кеа похитили у них из рюкзаков несколько чашек.
Однако, несмотря на все эти приключения, семейство осталось удовлетворено своей вылазкой на природу.
Кеа хорошо известны в Новой Зеландии своим враждебным отношением по отношению к людям, они нередко нападают на дворники автомобилей, роются в сумках туристов, дабы вытащить из них кошельки, и даже грызут овец.
По данным Департамента охраны природы Канберры, менее 7 тысяч из них проживают в дебрях Новой Зеландии.
По данным Департамента охраны природы Канберры, менее 7 тысяч из них проживают в дебрях Новой Зеландии.
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