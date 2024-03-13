Мохнатые и пернатые: вся суть отношений

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По натуре своей кошки – хищники. И в их генах заложена тяга к охоте, в том числе на пернатых.
Но в реальности некоторые котики вычеркнули из своего генетического кода такую особенность и предпочитают с птичками дружить. И иногда даже уступают в спорах с этими крылатыми нахальными созданиями.
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