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Мохнатые и пернатые: вся суть отношений

Мохнатые и пернатые: вся суть отношений

Автор:
13 марта 2024 15:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Жизнь   Питомец   ворона   голубь   дружба   кошка   отношения   попугай   птица   цыплёнок   
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По натуре своей кошки – хищники. И в их генах заложена тяга к охоте, в том числе на пернатых.

Но в реальности некоторые котики вычеркнули из своего генетического кода такую особенность и предпочитают с птичками дружить. И иногда даже уступают в спорах с этими крылатыми нахальными созданиями.

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Метки: Жизнь   Питомец   ворона   голубь   дружба   кошка   отношения   попугай   птица   цыплёнок   
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