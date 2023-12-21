Ну, что за попугай этот "орёл"!

Наш же герой поселился в джунглях. А как высмотреть труп, если он лежит под пологом густого тропического леса? Правильно – никак. Но, тем не менее, королевский гриф является успешным видом, который далёк от вымирания, тем более, от нехватки корма.

В чём же секрет этой удивительной птицы? Всё просто, он обладает очень развитым обонянием, которое даже с высоты позволяет учуять пищу. И это при том, что амазонских джунглях нет крупных животных вроде слонов, носорогов или буйволов, чьи огромные туши могли бы производить сильный запах. Нужно заметить, что для птиц, вообще, не свойственно сильно развитое обоняние, и это своего рода исключительная способность.