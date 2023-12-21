Ну, что за попугай этот "орёл"!

Перед вами один из видов американских грифов – королевский гриф (Sarcoramphus papa). Назван он королевским из-за своего яркого наряда, так как по меркам кондора размеры он имеет весьма скромные, примерно в три раза уступая настоящему королю Анд.
Самое уникальное в его образе жизни – среда обитания. Ведь по своей сути, это гриф, как и все прочие, является падальщиком. А что нужно падальщикам для успешной беззаботной жизни? Конечно же, открытые пространства. Например, степи или горы. Места без густой растительности, где ваша трапеза будет отлично видна с высоты.
Наш же герой поселился в джунглях. А как высмотреть труп, если он лежит под пологом густого тропического леса? Правильно – никак. Но, тем не менее, королевский гриф является успешным видом, который далёк от вымирания, тем более, от нехватки корма.
В чём же секрет этой удивительной птицы? Всё просто, он обладает очень развитым обонянием, которое даже с высоты позволяет учуять пищу. И это при том, что амазонских джунглях нет крупных животных вроде слонов, носорогов или буйволов, чьи огромные туши могли бы производить сильный запах. Нужно заметить, что для птиц, вообще, не свойственно сильно развитое обоняние, и это своего рода исключительная способность.
Вы в курсе, что грифы, орлы, ястребы, соколы – это не всегда родственные птицы. Например, одна группа птиц имеет с общего предка с попугаями. И, вы глядя, на этого "красавца" можете подумать, что это грифы. Но, нет. Это соколы. Соколы не являются родственниками никаким другим хищным птицам.
Другим общим предком оставшихся хищником является птица, которая дала также и потомков, которых мы сейчас знаем как кур. И, действительно, если вспомнить мясистые выросты на клювах индюков и гребней петухов, и посмотреть на клюв этого красавца, то определённое сходство имеется.
Но я вам снова взорву мозг. Всё дело в том, что американские грифы, несмотря на сходство с грифами Старого Света, не являются роднёй. Это у наших грифов и орлов общие предки с курообразными.
А вот у американских грифов предком была птица, которая была также предком современных аистов. Трудно поверить, но против анализа ДНК аргументов нет. Как говорится, гены тряпкой не сотрёшь 😉
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