Душевная магия пернатых

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Самые распространённые домашние животные – это собаки и кошки. Но не только пушистые подходят на роль идеальных домашних питомцев. Птицы ничуть не уступают им в части обаяния, а подчас и интеллекта.
Такой любимец точно раскрасит будни в яркие цвета, подарит минуты счастья и утешит бодрой песней. Или даже душевными беседами, как попугай. Ведь птицы – они почти ангелы, которым знакомо чувство полёта и абсолютной свободы.
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