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Душевная магия пернатых

Душевная магия пернатых

Автор:
28 ноября 2023 15:38
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   ворона   дом   любимец   попугай   птица   сова   содержание   фото   
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Самые распространённые домашние животные – это собаки и кошки. Но не только пушистые подходят на роль идеальных домашних питомцев. Птицы ничуть не уступают им в части обаяния, а подчас и интеллекта.

Такой любимец точно раскрасит будни в яркие цвета, подарит минуты счастья и утешит бодрой песней. Или даже душевными беседами, как попугай. Ведь птицы – они почти ангелы, которым знакомо чувство полёта и абсолютной свободы.

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Метки: Животное   Питомец   ворона   дом   любимец   попугай   птица   сова   содержание   фото   
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