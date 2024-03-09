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Безумные факты о Вселенной

Безумные факты о Вселенной

Автор:
09 марта 2024 11:55
Метки: Вселенная   факты   
1437
11
Вселенная настолько огромна, что, даже зная примерные цифры, представить ее размер невозможно. Именно поэтому Вселенная не устает поражать нас своей красотой и новыми загадками. Ученые постоянно проводят новые исследования, чтобы мы могли узнать о Вселенной как можно больше, и вот 10 самых удивительных и невероятных фактов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вселенная   факты   
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9  комментариев
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4k
DVPET 2 часа назад
10 "фактов", в описании которых есть неточности, вранье, подмены понятий...
А последний типа "факт" вообще бред с РЕНТВ.
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3k
Past 13 минут назад
Факты реально безумные... Без ума написанные.
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59k
zloykoyot 47 минут назад
11. Название "тёмная материя" происходит не от цвета как такового. Скорее его можно интерпретировать как "неизвестная". По аналогии с понятиями "тёмная лошадка" или "дело тёмное"
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5k
Горожанин Час назад
Видимо, школьник писал или банальный копирайтер. Много логических противоречий и бессмысленности.

Вот пример.
Пункт 3.
Цитата:
"Все зависит от того факта, может ли большой взрыв, который положил начало нашей Вселенной, произойти в других местах. Если так, то существование бесчисленного количества других миров действительно возможно".
--------------
"Другие места" - это координатное понятие, означающее наличие пространства, а значит и времени. А это и есть вселенная. Автор по незнанию и непониманию утвердил в пространственном выражении "другие места", что большие взрывы, в том числе взрыв и появление нашей Вселенной, происходят внутри другой большой супервселенной. Награду герою!)))
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Старичок 2 часа назад
пендосская чушь.
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1k
Александер 2 часа назад
Интересно - какие препараты должен был принимать автор с началом весны?
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11k
kaboza 2 часа назад
1. Наши предки знали о Вселенной больше, чем мы знаем сейчас
Там все под любую теорию замкнут "ученые мужи"
8. Ученые находятся в поиске внеземной жизни
[мат]...баный китаец сожрал земную, и чуть и 3.14зда не пришла.
6. Ученые думают, что мы сами можем быть инопланетянами
Как может быть человек зародившийся на Земле, эволюционировавший тут, инопланетянином, а исходя из
10. Наши тела состоят из звезд
я брат "Звезды по имени Солнце"
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