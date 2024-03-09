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Вселенная настолько огромна, что, даже зная примерные цифры, представить ее размер невозможно. Именно поэтому Вселенная не устает поражать нас своей красотой и новыми загадками. Ученые постоянно проводят новые исследования, чтобы мы могли узнать о Вселенной как можно больше, и вот 10 самых удивительных и невероятных фактов.
10. Наши тела состоят из звезд
Ваше и любое другое тело во Вселенной состоит из звезд, точнее, мертвых звезд. В самом начале существовали только простые элементы, такие как водород и гелий. Потом эти элементы соединились и сформировали первые звезды, которые в свою очередь образовали новые элементы, такие как железо и золото. Через какое-то время первые звезды погибли, и их взрывы сформировали новые элементы. Наши тела состоят из практически всех элементов, которые есть во Вселенной – конечно, большую часть составляют элементы вроде водорода и кислорода, но в нас также содержатся небольшие порции таких элементов, как золото!
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9. Когда вы смотрите на небо, вы смотрите в прошлое
Звезды, которые вы видите – вовсе не звезды, а свет, который они излучали много лет назад. Из-за того, что свету требуется определенное время, чтобы достичь нас, мы видим его таким, каким он был какое-то время назад. Один световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за год. Так что, если вы смотрите на звезду, которая находится на расстоянии 1000 световых лет, вы видите ее такой, какой она выглядела 1000 лет назад.
8. Ученые находятся в поиске внеземной жизни
Ученые настолько заинтересованы инопланетной жизнью, что придумали десятки различных интересных техник, направленных на ее поиск. Например, проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), чтобы ускорить обнаружение инопланетян, использует свои методы для поиска космического мусора, ближайших звезд, искусственных объектов, радиоволн и радиации.
7. Во Вселенной как минимум 10 миллиардов триллионов звезд
Хотя ученые не могут прийти к единому согласию в этом вопросе, самой достоверной цифрой в нашем распоряжении является 10 миллиардов триллионов. Каждая звезда отличается по размеру и может быть в сотни раз меньше или больше нашего Солнца. Вдобавок, каждую звезду окружают звездные тела, вроде планет, которых может быть от 4 до 12.
6. Ученые думают, что мы сами можем быть инопланетянами
Некоторые ученые считают, что простые микроорганизмы вроде бактерий образовались на Марсе и в результате падения метеорита оказались на Земле на раннем этапе ее образования. С этого момента мы начали развиваться в более сложные организмы и много лет спустя эволюционировали в человеческие существа, которыми являемся сегодня. Звучит безумно, но на тот момент атмосфера на Марсе могла быть куда более пригодной для жизни. Значит, есть шанс, что мы и многие другие известные нам виды – инопланетяне, которые колонизировали Землю.
5. Вселенных может быть больше
Да, наша Вселенная может быть лишь одной из многих других, отличных от нашей. Малейшие изменения в принципах науки могут превратить другие Вселенные в нечто, о чем мы даже не мечтали. Все зависит от того факта, может ли большой взрыв, который положил начало нашей Вселенной, произойти в других местах. Если так, то существование бесчисленного количества других миров действительно возможно.
4. Черные дыры тоже умирают
Черные дыры – тела различных размеров, которые мы не можем видеть. Они обладают немыслимой силой притяжения, которую не способен преодолеть даже свет, и они питаются пойманным светом, чтобы выжить. Однако Стивен Хокинг утверждает, что если черные дыры «голодают» слишком долго, через какое-то время они могут умереть.
3. Вселенная растет
До 1920-х люди считали, что Вселенная стоит на месте, но астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что она расширяется. Многие годы люди ошибались, исходя из предположения, что гравитация замедляет Вселенную, но такой факт был бы верен только в том случае, если бы гравитация была сильнее. Более того, в 1998 году телескоп «Хаббл» зафиксировал, что сверхновые звезды в прошлом расширялись медленнее, чем сейчас, что только подтверждает теорию Хаббла.
2. Вселенная полна невидимых вещей
Существует мнение, что мы видим и знаем только 4% Вселенной, так как 96% может состоять из темной материи и темной энергии, которые мы все еще не можем обнаружить. Эти неизвестные сущности предположительно расталкивают видимую материю, что приводит к расширению Вселенной и другим возможным эффектам, которые пока нам неизвестны.
1. Наши предки знали о Вселенной больше, чем мы знаем сейчас
Наши предки были куда умнее, чем думают многие. Хотя они не строили небоскребы и не создавали компьютеры, они много знали о растениях и травах, географии и астрономии. Не будем забывать о Стоунхендже, пирамидах Гизы, линиях Наски и сотнях других известных мест, которые наши предки предположительно использовали для наблюдения за небом. Они полагали, что изменения в небе играли большую роль в их жизни, поэтому делали точные космологические расчеты. Полученная информация помогала им определять, когда лучше всего было выращивать еду, путешествовать в опасные земли, заключать союзы и принимать важные решения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А последний типа "факт" вообще бред с РЕНТВ.
Вот пример.
Пункт 3.
Цитата:
"Все зависит от того факта, может ли большой взрыв, который положил начало нашей Вселенной, произойти в других местах. Если так, то существование бесчисленного количества других миров действительно возможно".
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"Другие места" - это координатное понятие, означающее наличие пространства, а значит и времени. А это и есть вселенная. Автор по незнанию и непониманию утвердил в пространственном выражении "другие места", что большие взрывы, в том числе взрыв и появление нашей Вселенной, происходят внутри другой большой супервселенной. Награду герою!)))
Там все под любую теорию замкнут "ученые мужи"
8. Ученые находятся в поиске внеземной жизни
[мат]...баный китаец сожрал земную, и чуть и 3.14зда не пришла.
6. Ученые думают, что мы сами можем быть инопланетянами
Как может быть человек зародившийся на Земле, эволюционировавший тут, инопланетянином, а исходя из
10. Наши тела состоят из звезд
я брат "Звезды по имени Солнце"