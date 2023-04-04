Как бы выглядела Вселенная, если бы мы могли видеть гамма-лучи?

Излучение, испускаемое космическими объектами, не ограничивается видимым светом — от фиолетового до красного. Весь спектр разворачивается от самого коротковолнового гамма-излучения до длинных радиоволн. Гамма-излучение — самое высокоэнергетическое — не воспринимается человеческим глазом и, к счастью для нас, хорошо поглощается земной атмосферой.

Увидеть Вселенную в гамма-лучах и создать красивую анимацию астрофизикам помог космический гамма-телескоп Ферми. Эта обсерватория NASA находится за пределами атмосферы на низкой околоземной орбите.

Анимация основана на результатах наблюдений, проводившихся обсерваторией в течение года с февраля 2022-го по февраль 2023 года.