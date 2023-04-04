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Как бы выглядела Вселенная, если бы мы могли видеть гамма-лучи?

Как бы выглядела Вселенная, если бы мы могли видеть гамма-лучи?

Автор:
04 апреля 2023 10:26
Метки: Вселенная   видео   гамма-лучи   интересно   космос   позновательно   факты   фото   
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Астрофизики создали анимацию, которая показывает, как выглядит наше небо в гамма-лучах. И в этом им помог космический телескоп Ферми.

Излучение, испускаемое космическими объектами, не ограничивается видимым светом — от фиолетового до красного. Весь спектр разворачивается от самого коротковолнового гамма-излучения до длинных радиоволн. Гамма-излучение — самое высокоэнергетическое — не воспринимается человеческим глазом и, к счастью для нас, хорошо поглощается земной атмосферой.

Увидеть Вселенную в гамма-лучах и создать красивую анимацию астрофизикам помог космический гамма-телескоп Ферми. Эта обсерватория NASA находится за пределами атмосферы на низкой околоземной орбите.

Анимация основана на результатах наблюдений, проводившихся обсерваторией в течение года с февраля 2022-го по февраль 2023 года.

Пульсирующие фиолетовые круги демонстрируют изменение яркости объектов в гамма-диапазоне: чем больше круг, тем ярче источник. Большинство источников — это блазары, то есть активные ядра галактик, содержащие сверхмассивные чёрные дыры. Активные ядра продуцируют джеты — струи вещества, бьющие с огромными скоростями, приближающимися к скорости света. Если струя направлена в нашу сторону, источник кажется особенно ярким, это и есть блазар. Блазары — одни из самых мощных источников гамма-излучения на нашем небе.

Жёлтый круг, перемещающийся по небу, — это Солнце в его годовом движении по небесной сфере. Оно тоже является источником гамма-лучей.

Оранжевая полоса, протянувшаяся через центр изображения, — гамма-излучение Млечного Пути — проекции на небо плоскости нашей Галактики. Чем насыщеннее оранжевый цвет, тем ярче область в гамма-лучах.

Современная астрономия стала всеволновой. Информация, которую фиксируют приборы в разных диапазонах длин волн, помогает астрофизикам создать более полную картину Вселенной и лучше понять процессы, происходящие в ней.

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Метки: Вселенная   видео   гамма-лучи   интересно   космос   позновательно   факты   фото   
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4  комментария
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
так "наше небо" или "вселенная"?
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11k
Евгений Час назад
Помню в школе, учитель географии рассказывал, что если бы инопланетяне смотрели на Землю в радиоволновом диапазоне, они решили бы, что органическая жизнь, на этой планете, просто невозможна. Это было, лет 40 назад. Теперь, наверное, ситуация ещё хуже.
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