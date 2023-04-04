Как бы выглядела Вселенная, если бы мы могли видеть гамма-лучи?

Астрофизики создали анимацию, которая показывает, как выглядит наше небо в гамма-лучах. И в этом им помог космический телескоп Ферми.
Излучение, испускаемое космическими объектами, не ограничивается видимым светом — от фиолетового до красного. Весь спектр разворачивается от самого коротковолнового гамма-излучения до длинных радиоволн. Гамма-излучение — самое высокоэнергетическое — не воспринимается человеческим глазом и, к счастью для нас, хорошо поглощается земной атмосферой.
Увидеть Вселенную в гамма-лучах и создать красивую анимацию астрофизикам помог космический гамма-телескоп Ферми. Эта обсерватория NASA находится за пределами атмосферы на низкой околоземной орбите.
Анимация основана на результатах наблюдений, проводившихся обсерваторией в течение года с февраля 2022-го по февраль 2023 года.
Пульсирующие фиолетовые круги демонстрируют изменение яркости объектов в гамма-диапазоне: чем больше круг, тем ярче источник. Большинство источников — это блазары, то есть активные ядра галактик, содержащие сверхмассивные чёрные дыры. Активные ядра продуцируют джеты — струи вещества, бьющие с огромными скоростями, приближающимися к скорости света. Если струя направлена в нашу сторону, источник кажется особенно ярким, это и есть блазар. Блазары — одни из самых мощных источников гамма-излучения на нашем небе.
Жёлтый круг, перемещающийся по небу, — это Солнце в его годовом движении по небесной сфере. Оно тоже является источником гамма-лучей.
Оранжевая полоса, протянувшаяся через центр изображения, — гамма-излучение Млечного Пути — проекции на небо плоскости нашей Галактики. Чем насыщеннее оранжевый цвет, тем ярче область в гамма-лучах.
Современная астрономия стала всеволновой. Информация, которую фиксируют приборы в разных диапазонах длин волн, помогает астрофизикам создать более полную картину Вселенной и лучше понять процессы, происходящие в ней.
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