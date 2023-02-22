25 почти невероятных фактов о Млечном Пути

Если звездной ночью поднять голву вверх - вы увидите мириады звезд, и каждая из них будет принадлежать нашей галактике - Млечному Пути. Млечный Путь невероятно огромен и настолько же удивителен. Давайте узнаем о нем побольше!
Ученые считают, что Млечный Путь — одна из старейших галактик во Вселенной. Она образовалась около 13,6 миллиардов лет назад и почти так же стара, как и сама Вселенная, сформировавшаяся около 13,7 миллиардов лет назад.
Согласно греческой мифологии Млечный Путь был создан, когда Гера пролила свое молоко, кормя грудью Геракла. Его также описывали как дорогу к горе Олимп или путь , проложенный по небу колесницей Гелиоса-солнца.
Чтобы достигнуть своих нынешних размеров и формы, на протяжении всей своей истории Млечный Путь поглощал другие галактики. И в настоящее время наша галактика поглощает карликовую галактику Большого Пса, добавляя ее звезды к своей собственной спирали.
Наша Солнечная система вращается вокруг центра галактики со скоростью около 827 000 км/ч. Чтобы понять, что на самом деле означают эти цифры, ипредставьте: объект, движущийся с такой скоростью, может обогнуть экватор Земли менее чем за три минуты.
Млечный Путь полон пыли и газа. Они составляют 10-15% светящейся видимой материи в нашей галактике, а остальное составляют звезды. Наша галактика имеет диаметр примерно 100 000 световых лет, при этом мы можем видеть только на 6 000 световых лет вглубь диска в видимом спектре. Тем не менее, когда световое загрязнение невелико, на ночном небе можно различить пыльное кольцо Млечного Пути.
Даже астрономы спорят о том, как вычислить количество звезд в Млечном Пути. Современные телескопы видят только самые яркие звезды в нашей галактике, многие из них скрыты затеняющим газом и пылью. Однако, помимо видимых, в Млечном Пути есть миллиарды невидимых для нас звезд. И когда мы смотрим на Млечный Путь ночью, мы видим только около 0,0000025% из сотен миллиардов звезд галактики.
Наиболее распространенными звездами в нашей галактике являются красные карлики. Красный карлик - это холодная звезда, масса которой составляет десятую часть массы Солнца. Красные карлики еще недавно считались непродходящими для развития потенциально пригодных для жизни планет, но теперь ученые полагают, что вокруг них могут вращаться и такие планеты.
Млечный Путь регулярно теряет звезды из-за взрывов сверхновых — моментов, когда в конце жизненного цикла звезды происходит большой взрыв, который уносит почти всю ее массу.
Видимый свет — это только одна из форм энергии.Наша галактика также состоит из других типов энергии, таких как инфракрасный свет, радиоволны, гамма-лучи, темная материя и рентгеновские лучи.
Млечный Путь окружен ореолом темной материи, который составляет более 90% его массы. Это означает, что все, что мы можем видеть, даже в телескопы, составляет менее 10% массы нашей галактики. Остальное - мрак.
Недавние наблюдения за центром галактики позволили обнаружить несколько гигантских пузырей в центре Млечного Пути, которые испускают радиоизлучение. Пузыри тянутся наружу от черной дыры и уходят в космос в противоположных направлениях. Эти пузыри напоминают две половинки песочных часов с черной дырой на "талии".
Солнце и наша солнечная система с момента своего появления около 4,6 миллиарда лет назад совершили оборот вокруг галактики менее 20 раз. При этом с момента появления человека
совершилась лишь 1/1250 оборота.
Когда португальский исследователь Фердинанд Магеллан плыл в XVI веке по южным морям, он и его команда одними из первых европейцев сообщили о круглых скоплениях звезд в ночном небе.
Эти скопления представляют собой маленькие галактики, которые вращаются вокруг нашего Млечного Пути, точно так же, как планеты вращаются вокруг звезды. Поэтому астрономы решили назвать их Малым и Большим Магеллановыми облаками в честь Фердинанда Магеллана.
Млечный Путь, как и все остальное во Вселенной, движется в пространстве. Земля движется вокруг Солнца, Солнце вокруг Млечного Пути, а Млечный Путь движется в составе местной группы галактик. Местная группа, в свою очередь, движется относительно космического микроволнового фонового излучения, также известного как излучение, оставшееся от Большого взрыва.
В пустом пространстве между звездами нашей галактики крутится куча грязного жира. Маслянистые органические молекулы алифатических соединений углерода производятся в определенных типах звезд, а затем просачиваются в межзвездное пространство.
Если Млечный Путь уменьшить до размеров фрисби, он будет не намного толще листа бумаги.
Две трети галактик в известной Вселенной представляют собой спирали. Две трети из этих спиралей имеют перемычки. Поскольку Млечный Путь соответствует обоим этим критериям, он являет собой один из самых распространенных дизайнов галактик.
Астрономы до сих пор точно не знают, сколько весит наша галактика. В настоящее время оценки колеблются от 700 миллиардов до 2 триллионов масс нашего Солнца. Добиться более точной оценки — непростая задача. По словам экспертов, большая часть массы Млечного Пути — возможно, 85 процентов — находится в форме темной материи, которая не излучает света, и поэтому недоступна для традиционных видов наблюдений.
В самом центре Млечного Пути находится мощная гравитационная сила, которую ученые считают черной дырой. Они дали ей имя Стрелец А. Астрономы считают, что эта черная дыра весит столько же, сколько 4 миллиона наших солнц вместе взятых.
Млечный Путь является частью еще более крупной галактической структуры. Нашими ближайшими соседями являются Большое и Малое Магеллановы Облака, а также галактика Андромеды — ближайшая к Млечному Пути спиральная галактика. Наряду с примерно 50 другими галактиками Млечный Путь и его непосредственное окружение составляют местную группу галактик, которая, в свою очередь, является частью еще большего скопления - так называемого суперкластера Девы.
Древнегреческий философ Демокрит, живший в 460 - 370 г.г. до н.э., первым предположил, что Млечный Путь состоит из звезд. Галилео Галилей (1564–1642) был первым, кто с помощью своего телескопа в 1610 году доказал это предположение, увидев, что полоса Млечного Пути состоит из множествуа отдельных звезд.
В Китае Млечный Путь носит название «Серебряная река». В китайских мифах говорится, что боги поместили на небо реку, чтобы разлучить ткачиху, ткавшую им одежду, с пастухом, который любил ее.
Согласно легенде чероки, Млечный Путь образовался, когда собака украла мешок кукурузной муки. Во время погони мука рассыпалась по небу, образовав нашу галактику. Таким образом, в преданиях чероки галактика упоминается как «Путь, по которому сбежала собака».
Любая фотография Млечного Пути из космоса, которую вы когда-либо видели, — это либо фотография другой галактики, либо художественное произведение. Поскольку мы находимся внутри галактики, мы просто не в состоянии сфотографировать ее снаружи: до такого техника пока не дошла.
Примерно через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнется со своим ближайшим соседом, галактикой Андромеды. Две спиральные галактики в настоящее время движутся навстречу друг другу со скоростью около 400 000 км/ч. Когда они врежутся друг в друга, случится грандиозная космическая катастрофа. Земля при этом, скорее всего, выживет, однако множество звезд галактики либо будут уничтожены, либо полностью изменят свой характер и местоположение. Новообразованная мегагалактика полностью изменит ночной пейзаж, видимый с земли: сочетание звезд на земном небе будет совсем не похоже на то, что мы видим сегодня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Видимый свет это только одна из форм энергии.Наша галактика также состоит из других типов энергии, таких как инфракрасный свет, радиоволны, гамма-лучи, темная материя и рентгеновские лучи." - или перевод корявый, или автор - гуманитарий и пытается в науку.
Мда... Ветхий... Сергей Семёныч, как там с реновацией? Мож переедем в пононовее, куда-нибудь на окраину?
Через 4 миллиарда лет (и даже намного ранее) сочетание звезд на небе и так будет не похоже на сегодняшнее...
Это какая же сиська у неё была?
- О чём вы думаете, глядя на эту картину?
- О женских сиськах, доктор.
- Но почему именно о сиськах?
- А я всегда о них думаю.