25 почти невероятных фактов о Млечном Пути

Когда португальский исследователь Фердинанд Магеллан плыл в XVI веке по южным морям, он и его команда одними из первых европейцев сообщили о круглых скоплениях звезд в ночном небе.

Эти скопления представляют собой маленькие галактики, которые вращаются вокруг нашего Млечного Пути, точно так же, как планеты вращаются вокруг звезды. Поэтому астрономы решили назвать их Малым и Большим Магеллановыми облаками в честь Фердинанда Магеллана.