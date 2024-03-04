Зоозащитники призвали правительство Китая остановить пытки кошек

В Китае уже несколько лет бесчинствуют извращенцы, убивающие котиков. Живодеры распространяют записи, на которых «кошек сжигают заживо, убивают их в блендерах, разрезают их тела на части», а также применяют «физические и психические пытки». И всё это на камеру. Зоозащитники призывают власти положить этому конец.