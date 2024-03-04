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Зоозащитники призвали правительство Китая остановить пытки кошек

Зоозащитники призвали правительство Китая остановить пытки кошек

Автор:
04 марта 2024 23:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   живодеры   зоозащитники   кошки   правительство   пытки   
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В Китае уже несколько лет бесчинствуют извращенцы, убивающие котиков. Живодеры распространяют записи, на которых «кошек сжигают заживо, убивают их в блендерах, разрезают их тела на части», а также применяют «физические и психические пытки». И всё это на камеру. Зоозащитники призывают власти положить этому конец.

По данным активистов из Feline Guardians, в анонимных телеграм-каналах и на специализированных сайтах живодеры распространяют записи с пытками кошек.

Люди со всего мира требуют, чтобы китайские власти арестовали и наказали этих кровожадных преступников! Китайские власти несут ответственность за то, чтобы выяснить, кто эти преступники, кто стоит за веб-сайтами и группами, распространяющими этот отвратительный контент, и немедленно остановить их

, — заявляют зоозащитники.

Недавно злоумышленники покусились на знаменитого кота Мистера Фреша. За его убийство объявили награду в 500 долларов.

Мистер Фреш стал популярен благодаря приложению Hello Street Cat, в котором можно давать донаты на корм.


Отдельная сумма была предложена за то, чтобы мертвое тело котика сняли на видео. На защиту мурлыки быстро отреагировали пользователи: они нашли дом и заверили, что животное в безопасности. По крайней мере, пока.

Помимо этого, недавно во Франции участники Feline Guardians провели акции, на которых призвали власти КНР защитить кошек от пыток.

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Метки: Китай   живодеры   зоозащитники   кошки   правительство   пытки   
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4  комментария
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3k
STRiX 38 минут назад
Этож насколько надо быть мразью отмороженной чтобы так с котиками поступать. Надеюсь этих ублюдков постигнет такая же учесть, долгая и мучительная.
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3k
Сергей Лаврушкин 48 секунд назад
а что в Китае убийство и издевательство над животными не преследуется по закону ?
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20k
Bill 56 минут назад
США ищут новые способы как придраться к Китаю. Всё идет к тому, что выдадут какому-нибудь своему челу удостоверение "президента Китая", и передадут ему в пользование все $800 млрд китайских денег, замороженных в американских облигациях.
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30k
Сталкер Час назад
Нужно для начала объявить награду в 1000 долларов за голову того, кто попытается хоть что-нибудь сделать с Мистером Фрешем.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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