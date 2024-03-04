Зоозащитники призвали правительство Китая остановить пытки кошек

В Китае уже несколько лет бесчинствуют извращенцы, убивающие котиков. Живодеры распространяют записи, на которых «кошек сжигают заживо, убивают их в блендерах, разрезают их тела на части», а также применяют «физические и психические пытки». И всё это на камеру. Зоозащитники призывают власти положить этому конец.
По данным активистов из Feline Guardians, в анонимных телеграм-каналах и на специализированных сайтах живодеры распространяют записи с пытками кошек.
Люди со всего мира требуют, чтобы китайские власти арестовали и наказали этих кровожадных преступников! Китайские власти несут ответственность за то, чтобы выяснить, кто эти преступники, кто стоит за веб-сайтами и группами, распространяющими этот отвратительный контент, и немедленно остановить их
, — заявляют зоозащитники.
Недавно злоумышленники покусились на знаменитого кота Мистера Фреша. За его убийство объявили награду в 500 долларов.
Мистер Фреш стал популярен благодаря приложению Hello Street Cat, в котором можно давать донаты на корм.
Отдельная сумма была предложена за то, чтобы мертвое тело котика сняли на видео. На защиту мурлыки быстро отреагировали пользователи: они нашли дом и заверили, что животное в безопасности. По крайней мере, пока.
Помимо этого, недавно во Франции участники Feline Guardians провели акции, на которых призвали власти КНР защитить кошек от пыток.
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