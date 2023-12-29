В Китае обрезают кошкам ушки, чтобы сделать их похожими на Микки Мауса

Интересно, что в Китае эта процедура абсолютно законна. Процедура очень сложная и выполняется в два этапа. Сначала ухо подрезают, а потом ещё два месяца его ровняют, чтобы сделать круглым, похожим на ушко мышки. Процедура очень болезненная, как сама операция, так и реабилитация.

Повреждение естественной структуры ушей может вызвать психогенные проблемы у некоторых домашних животных. Например, некоторые чувствительные питомцы могут постоянно царапаться из-за сильной боли, - говорят ветеринары.