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В Китае обрезают кошкам ушки, чтобы сделать их похожими на Микки Мауса

В Китае обрезают кошкам ушки, чтобы сделать их похожими на Микки Мауса

Автор:
29 декабря 2023 17:07
Сообщество : Животные
Метки: Китай   внешность   животные   интересное   кошки   операции   фото   
1264
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Это делают перед весенним китайским фестивалем (китайский Новый год). Ветеринары в стране разделились на два лагеря: те, кто хочет денег и те, кто любит животных.

South Сhina Morning Post сообщила о клиниках в Чунцине которые предлагают обрезку ушей кошкам, чтобы сделать их похожими на Микки Мауса. Перед праздником весны ветеринарная клиника запустила рекламную кампанию, в которой предложила услугу владельцем животным со скидкой - всего 300 юаней (3 850 рублей).

Интересно, что в Китае эта процедура абсолютно законна. Процедура очень сложная и выполняется в два этапа. Сначала ухо подрезают, а потом ещё два месяца его ровняют, чтобы сделать круглым, похожим на ушко мышки. Процедура очень болезненная, как сама операция, так и реабилитация.

Повреждение естественной структуры ушей может вызвать психогенные проблемы у некоторых домашних животных. Например, некоторые чувствительные питомцы могут постоянно царапаться из-за сильной боли, - говорят ветеринары.

Несмотря на предостережение ветеринаров, находятся люди, которые всё же делают эту процедуру, мучая своих питомцев.


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Метки: Китай   внешность   животные   интересное   кошки   операции   фото   
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15  комментариев
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1k
WithU 2 часа назад
Какие- же некоторые люди уроды ..
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42k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Мудаки сраные!
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24k
Евгений Полчаса назад
Животин конечно жалко. Порой мода бывает на совсем идиотские вещи и поступки.
Но в природе коты сами лишаются части ушей в боях за территорию или за самку. Такие коты у людей, наоборот, вызывают уважение, так как выглядят крайне матёро!

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6k
Евгений Д Полчаса назад
Идиоты.
Сдался им это мерикосовский мыш !!!
Издеваются над кошками
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6k
мемфрид Час назад
Надо китайцам уши обрезать. Идиоты
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3k
Pioner76 2 часа назад
Идиотизм какой то.
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2k
Pinhead 2 часа назад
Микки Маус - мышь, в чем логика?
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2k
alex 2 часа назад
уроды! сразу видно, что японистые уродки взяли из китая самое - макияж. китаянки красивые с макияжем, а японки начали лицо в белый цвет украшать.
практичное, не для меня. да практически всё японы взяли из китая. то же карате. а как по мне, японки без макияжа, красивше китаянок без всяких пластиковых операций
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6k
Трям 2 часа назад
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31k
Юрьевич 2 часа назад
Им бы самим уши обрезать...
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13k
Владимир 2 часа назад
Эм.... А ничего что Микки мышь?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343958



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