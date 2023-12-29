В Китае обрезают кошкам ушки, чтобы сделать их похожими на Микки Мауса

Это делают перед весенним китайским фестивалем (китайский Новый год). Ветеринары в стране разделились на два лагеря: те, кто хочет денег и те, кто любит животных.
South Сhina Morning Post сообщила о клиниках в Чунцине которые предлагают обрезку ушей кошкам, чтобы сделать их похожими на Микки Мауса. Перед праздником весны ветеринарная клиника запустила рекламную кампанию, в которой предложила услугу владельцем животным со скидкой - всего 300 юаней (3 850 рублей).
Интересно, что в Китае эта процедура абсолютно законна. Процедура очень сложная и выполняется в два этапа. Сначала ухо подрезают, а потом ещё два месяца его ровняют, чтобы сделать круглым, похожим на ушко мышки. Процедура очень болезненная, как сама операция, так и реабилитация.
Повреждение естественной структуры ушей может вызвать психогенные проблемы у некоторых домашних животных. Например, некоторые чувствительные питомцы могут постоянно царапаться из-за сильной боли, - говорят ветеринары.
Несмотря на предостережение ветеринаров, находятся люди, которые всё же делают эту процедуру, мучая своих питомцев.
Источник:
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Но в природе коты сами лишаются части ушей в боях за территорию или за самку. Такие коты у людей, наоборот, вызывают уважение, так как выглядят крайне матёро!
Сдался им это мерикосовский мыш !!!
Издеваются над кошками
практичное, не для меня. да практически всё японы взяли из китая. то же карате. а как по мне, японки без макияжа, красивше китаянок без всяких пластиковых операций