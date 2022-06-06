FISHKINET
Сообщество RealFishki 545 постов • 46 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Зачем китайцы уничтожали воробьёв

Зачем китайцы уничтожали воробьёв

Автор:
06 июня 2022 17:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Китай   голод   животные   интересное   история   правительство   птицы   
1332
8
В 1958 году Мао Цзэдун пообещал, следующие три года китайцы будут много работать и жить на хлебе и воде, но зато потом заживут просто шикарно, не в пример всем западным богачам-империалистам. Три года упорного труда взамен на десять тысяч лет счастья.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Китай   голод   животные   интересное   история   правительство   птицы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Лехахуторской 3 часа назад
За каждого пойманного платили по рублю - в 1960 году этого бы хватило и на мороженое, и на лимонад, и на карусель.

Про денежную реформу 1961 года кто то забыл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GMN 3 часа назад
"За каждого пойманного платили по рублю - в 1960 году этого бы хватило и на мороженое, и на лимонад, и на карусель"...
Мороженое 9-22 копейки, лимонад 10-15, карусель 10. Ещё гулять и гулять на рубль)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брежнева больше не вернется в Россию
Брежнева больше не вернется в Россию
Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ
Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ
События на Украине 6- 7 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
17 дизайнеров и архитекторов, у которых случился перебор с воображением
17 дизайнеров и архитекторов, у которых случился перебор с воображением
Филип Зимбардо: человек, сломавший стереотипы о социальной роли
Филип Зимбардо: человек, сломавший стереотипы о социальной роли
Как обманутые дольщики своими силами с застройщиком разобрались
Как обманутые дольщики своими силами с застройщиком разобрались
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А так можно было?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#фотографии#автомир#страна#СССР#аварии#милота#съемка
#Юмор#животные#факты#автомобили#прикол#комментарии#США#забавно#сатира
#люди#интересно#в мире#Приколы#подборка#сарказм#Разное#кино#фильм
Если потребление, то только такое Если потребление, то только такое Милое фото: птенец с мамой-куклой Милое фото: птенец с мамой-куклой Как видел Китай XIX века англиканский священник Как видел Китай XIX века англиканский священник Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей Как сложилась жизнь последнего евнуха Китая Как сложилась жизнь последнего евнуха Китая Мужчина из Китая десятилетиями заботится о покалеченных животных Мужчина из Китая десятилетиями заботится о покалеченных животных

На что жалуетесь?

Вернуться