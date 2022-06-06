Зачем китайцы уничтожали воробьёв

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В 1958 году Мао Цзэдун пообещал, следующие три года китайцы будут много работать и жить на хлебе и воде, но зато потом заживут просто шикарно, не в пример всем западным богачам-империалистам. Три года упорного труда взамен на десять тысяч лет счастья.
Но вот незадача - главным противником на пути к счастью и благоденствию великого китайского народа стали... обычные воробьи. Зоологи просто ляпнули, что тех семян и зерна, что каждый день съедает 3 млрд китайских воробьёв каждый год, хватило бы, чтобы прокормить минимум 36 млн человек.
18 марта 1958-го года на VIII-м съезде ЦК КПК Мао Цзэдун отдал приказ начать истребление птиц немедленно, а заодно уж и мух, крыс и комаров.
Отстрел оказался слишком дорогим, а разбрасывание ядов опасным для людей и домашних питомцев. Смышлёные зоологи предложили не давать воробьям садиться куда-либо, так как они не могут находиться в воздухе больше 15 минут. Физически. По истечении этого времени он просто падает на землю, где его будут поджидать охотники.
Отстрел оказался слишком дорогим, а разбрасывание ядов опасным для людей и домашних питомцев. Смышлёные зоологи предложили не давать воробьям садиться куда-либо, так как они не могут находиться в воздухе больше 15 минут. Физически. По истечении этого времени он просто падает на землю, где его будут поджидать охотники.
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Каждому китайцу, будь тот ребёнком, стариком, да кем угодно, было велено постоянно греметь чем-нибудь во дворе, на улице и дома. Чтобы воробьи не могли сесть. То, что тогда началось в Китае до сих вспоминают с ужасом. Маленькие дети, вместо учёбы, выходили на улицы с рогаткой, люди забирались в птичьи гнёзда и разоряли их, постоянно били в кастрюли и тазы на улицах, махали огромными полотнищами на палках.
Вот так, за три дня лета 1958 года в Пекине и Шанхае китайцы истребили до миллиона воробьёв. Окрылённые успехом, начали уничтожения любой мелкой птицы.
Несчастные пернатые пытались укрыться в дипломатическом квартале Пекина - единственном месте, куда не смогли попасть охотники. Но китайцы обступили двери посольств с трещотками, продолжая гонять птиц. Сотрудники дипмиссий очищали дворы лопатами, как от снега.
Несчастные пернатые пытались укрыться в дипломатическом квартале Пекина - единственном месте, куда не смогли попасть охотники. Но китайцы обступили двери посольств с трещотками, продолжая гонять птиц. Сотрудники дипмиссий очищали дворы лопатами, как от снега.
За особо успешное разорение гнёзд выдавали почётные грамоты.
Все передовицы китайских газет были в фотографиях мёртвых воробьёв. Общая цифра уничтоженных птиц превысила 2,5 млрд особей.
Все передовицы китайских газет были в фотографиях мёртвых воробьёв. Общая цифра уничтоженных птиц превысила 2,5 млрд особей.
Интересно, что поначалу-то охота себя оправдала. В первый же 1959 год без воробьёв было собрано больше урожая зерновых. Это был настоящий рекорд. Но потом расплодились все насекомые-вредители, которых прежде поедали как раз те самые воробьи. Они сожрали все посевы. Дело было в том, что как раз на 1960 год пришёлся бэби-бум перезимовавшей саранчи. На полях была голая земля. А занять нишу воробьёв не смогла никакая другая птица - не существует настолько всеядных.
И вот, итогом этого воробьиного геноцида стал голод, который привёл к гибели миллионов людей. Руководству КНР не осталось ничего, кроме как купить у СССР и Канады несколько вагонов с живыми воробьями. Интересно, что в Приморье и Советском Забайкалье тоже началась охота за бедолагами-воробьями, только уже за живыми. За каждого пойманного платили по рублю - в 1960 году этого бы хватило и на мороженое, и на лимонад, и на карусель.
Есть даже мнение, что война с воробьями принесла Китаю больше ущерба чем война с Японией в 1930-е и 1940-е годы. "Воробьиный" голод унёс от 15 до 30 млн жизней.
Мао признал свою ошибку лишь в 1960-м году и тогда решил объявить всенародную войну уже постельным клопам. А китайцы взяли воробьёв под охрану и и превратились в крупного экспортёра сельхозпродукции.
Мао признал свою ошибку лишь в 1960-м году и тогда решил объявить всенародную войну уже постельным клопам. А китайцы взяли воробьёв под охрану и и превратились в крупного экспортёра сельхозпродукции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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