Зачем китайцы уничтожали воробьёв

И вот, итогом этого воробьиного геноцида стал голод, который привёл к гибели миллионов людей. Руководству КНР не осталось ничего, кроме как купить у СССР и Канады несколько вагонов с живыми воробьями. Интересно, что в Приморье и Советском Забайкалье тоже началась охота за бедолагами-воробьями, только уже за живыми. За каждого пойманного платили по рублю - в 1960 году этого бы хватило и на мороженое, и на лимонад, и на карусель.