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В Китае десятки собак спасли с фестиваля собачьего мяса

В Китае десятки собак спасли с фестиваля собачьего мяса (8 фото)

Автор:
22 июня 2021 21:47
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   жестокость   животные   зоозащитники   китай   собаки   спасение животных   фото   
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Ежегодно в дни летнего солнцестояния в городе Юйлинь на южном западе Китая проводят фестиваль собачьего мяса, во время которого лишают жизни около 10-15 тысяч собак. В этом году зоозащитники спасли больше 68 собак от печальной судьбы. Они уже не первый год добиваются того, чтобы собачье мясо прекратили потреблять в пищу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   жестокость   животные   зоозащитники   китай   собаки   спасение животных   фото   
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15  комментариев
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19k
Андрей Иванов 3 часа назад
Теперь эти придурки выпустят их на свободу и они либо сдохнут под колёсами, либо собьются в стаи и начнут нападать на людей.
Если можно ест свиней, коров, баранов, кроликов и т.д., то почему нельзя есть собак? Потому что небольшая кучка дебилов считает, что они "такие пусечки"?
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1k
Миклухо Поклал Час назад
"команда зоозащитников из организации Humane Society International остановила грузовик, который незаконно перевозил 68 собак на фестиваль собачьего мяса"

Есть приличные люди в Китае.
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9k
Кыся 2 часа назад
У меня дома 3 шиншиллы, две особо ценной расцветки. Black Velvet называется. Догадайтесь, откуда такое название? Да, из шуб. Из них делают шубы, точнее, манто, так как очень дорого полная шуба.
Но моим это не грозит, они проживут еще лет 20, а может и больше.

Но я не иду с лозунгами "спасите шиншилл".
Надо понимать, что животных разводят не только в декоративных целях. Эти собаки изначально на еду и предназначены. Да, жаль, но китайцы жрут вообще все. В наших силах их перевоспитывать, но не отнимать любимую жрачку. Со временем этот обычай уйдет в прошлое. Может быть, им даже стыдно станет.

P.S. а еще у меня морская свинка. Их тоже жрут.
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331
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Поганые узкоглазые-главные враги всего сущего и живого!
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22k
Юрьевич 2 часа назад
А ничего что японцы дельфинов жрут?
Спасли 68 собак из 15 тысяч??? Этих 68 не сожрали - сожрали других 68...
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1k
Гур 3 часа назад
Эти активисты лучше бы летучих мышей спасали 2 года назад...
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331
На хер ЗАПАД! Гур 2 часа назад
Это тут при чём?
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