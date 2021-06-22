В Китае десятки собак спасли с фестиваля собачьего мяса

Фестиваль собачьего мяса ежегодно проводится в Юйлине - традиционно с 21 по 30 июня в его рамках китайцы забивают около 10-15 тысяч собак, и употребляют их мясо в пищу. Считается, что его поедание может принести удачу, хорошее здоровье, вылечить болезни, улучшить мужскую силу. Фестиваль берет начало в 2009 году, но в последние годы активисты требуют его запретить - но безрезультатно. Хотя в прошлом году власти запретили незаконно перевозить собак в грузовиках, на это правило, похоже, никто не обращает внимания.