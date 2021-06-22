В Китае десятки собак спасли с фестиваля собачьего мяса

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Ежегодно в дни летнего солнцестояния в городе Юйлинь на южном западе Китая проводят фестиваль собачьего мяса, во время которого лишают жизни около 10-15 тысяч собак. В этом году зоозащитники спасли больше 68 собак от печальной судьбы. Они уже не первый год добиваются того, чтобы собачье мясо прекратили потреблять в пищу.
В южном Китае команда зоозащитников из организации Humane Society International остановила грузовик, который незаконно перевозил 68 собак на фестиваль собачьего мяса в городе Юйлинь. Продавцы втиснули перепуганных собак в тесные клетки, и доставляли в ужасных условиях. По словам спасателей, у многих собак нашли инфекции и болезни, а одна из собак была беременна.
Фестиваль собачьего мяса ежегодно проводится в Юйлине - традиционно с 21 по 30 июня в его рамках китайцы забивают около 10-15 тысяч собак, и употребляют их мясо в пищу. Считается, что его поедание может принести удачу, хорошее здоровье, вылечить болезни, улучшить мужскую силу. Фестиваль берет начало в 2009 году, но в последние годы активисты требуют его запретить - но безрезультатно. Хотя в прошлом году власти запретили незаконно перевозить собак в грузовиках, на это правило, похоже, никто не обращает внимания.
Помимо того, что продавцы жестоко обращаются с собаками, многие из них больны, что может навредить потенциальным покупателям мяса. Ранее ВОЗ предупредила, что употребление в пищу собачьего мяса увеличивает риск заражения такими заболеваниями, как бешенство и холера - если не соблюдаются надлежащие санитарные нормы.
"Эти бедные собаки выглядят больными, но к счастью, теперь они получат ветеринарную помощь. Кто знает, какие болезни они переносят - а ведь они могли оказаться на продовольственном рынке. Власти Юйлина несут ответственность за охрану здоровья населения, даже если они не заботятся о собаках," - говорит Лян Цзя, один из активистов.
Хотя по статистике большинство жителей Китая ни разу не употребляли в пищу собачье мясо и не поддерживают фестиваль, какая-то часть заинтересованных лиц продолжает участвовать. Поэтому организации не прекращают борьбу с подобными мероприятиями и поеданием собачьего мяса в принципе.
"К счастью, эти 68 собак теперь в безопасности после того, что им пришлось пережить, но миллионы собак по всему Китаю все еще в опасности. Из-за краж собак у владельцев, незаконной транспортировки и жестокого обращения, торговля не только подвергает животных страданиям, но и ставит под угрозу здоровье населения. Это убедительные причины для китайских властей прекратить эту торговлю раз и навсегда," - продолжают активисты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если можно ест свиней, коров, баранов, кроликов и т.д., то почему нельзя есть собак? Потому что небольшая кучка дебилов считает, что они "такие пусечки"?
Есть приличные люди в Китае.
Но моим это не грозит, они проживут еще лет 20, а может и больше.
Но я не иду с лозунгами "спасите шиншилл".
Надо понимать, что животных разводят не только в декоративных целях. Эти собаки изначально на еду и предназначены. Да, жаль, но китайцы жрут вообще все. В наших силах их перевоспитывать, но не отнимать любимую жрачку. Со временем этот обычай уйдет в прошлое. Может быть, им даже стыдно станет.
P.S. а еще у меня морская свинка. Их тоже жрут.
Спасли 68 собак из 15 тысяч??? Этих 68 не сожрали - сожрали других 68...