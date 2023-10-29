В Китае спасли 1000 кошек, мясо которых планировалось продать под видом баранины

Год назад произошла аналогичная ситуация, но в другой провинции. Тогда тревогу забил хозяин пропавшей кошки, он провел свое расследование и обнаружил свою любимицу на скотобойне в Фошане провинции Гуандун. Там же были найдены тысячи уже забитых кошек.

Расследование показало, что владелец бойни продавал кошачье мясо под видом различных съедобных видов мяса, делал из них колбасы и шашлыки.