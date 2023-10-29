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В Китае спасли 1000 кошек, мясо которых планировалось продать под видом баранины

В Китае спасли 1000 кошек, мясо которых планировалось продать под видом баранины

Автор:
29 октября 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: Китай   баранина   зоозащитники   кошачий приют   кошки   мясо   
1030
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Дело в том, что есть кошек в Китае можно, а вот продавать их мясо под видом другого - противозаконно.

Вот только зоозащитники не очень рады, что котиков истребляют и всеми силами ведут против этого борьбу.

В полицию Сучжоу, провинция Цзянсу поступило сообщение, что на местной скотобойни на берегу реки Янцзы незаконно убивают кошек с целью перепродажи мяса под видом баранины. 6 дней велось скрытое наблюдение и, в конце концов, был остановлен грузовик, доверху набитый клетками с еще живыми животными. В этот раз удалось спасти жизнь 1000 усатых, которых планировали отправить на убой ради дешевого мяса.


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Активист группы животных Гун Цзянь рассказал The Paper: «Кошачье мясо стоит 4,5 юаня (около 58 рублей) за фунт (около 450 граммов), а баранина — 30 юаней (около 387 рублей) за фунт. С каждой кошки можно получить около 1,5-2 кг. мяса. Хозяин скотобойни убивает кошек и продает кошачье мясо по цене баранины».


Проблема заключается еще и в том, что эти кошки, скорее всего, являются чьими-то домашними кошками. Гун Цзянь сказал: "На этот раз обнаружено много пород кошек. Многие из них имеют идеальный цвет шерсти и идеальную форму тела. Они могут быть домашними кошками, у которых есть хозяева".


Этим котикам очень повезло, их всех забрали в центр защиты животных. Тем усатым, у кого есть проблемы со здоровьем - оказана медицинская помощь. За остальными ухаживают волонтеры и разыскивают их хозяев.


Год назад произошла аналогичная ситуация, но в другой провинции. Тогда тревогу забил хозяин пропавшей кошки, он провел свое расследование и обнаружил свою любимицу на скотобойне в Фошане провинции Гуандун. Там же были найдены тысячи уже забитых кошек.

Расследование показало, что владелец бойни продавал кошачье мясо под видом различных съедобных видов мяса, делал из них колбасы и шашлыки.


Владельцы пропавших котов и зоозащитники уверены, что если подобные вещи не будут устранены, кошачье мясо продолжит незаконно обращаться на «черном рынке», что в конечном счете поставит под угрозу здоровье человека.

Источник:

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Метки: Китай   баранина   зоозащитники   кошачий приют   кошки   мясо   
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16  комментариев
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10k
Гомерчик Час назад
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11k
Властелин 15 минут назад
Нашли только одну иголку в стоге сена.
А что кошачье мясо вкусное? Разве в кошке есть мясо?
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25k
sssss3 20 минут назад
Никогда не заказывайте "кролика" в придорожных кафешках и столовках....
Спутать барашка и кошку может только долбаё.б
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14k
котегRUS 24 минуты назад
В Китае спасли 1000 кошек, мясо которых планировалось продать под видом бараниныПосмотреть
В Китае спасли 1000 кошек, мясо которых планировалось продать под видом баранины
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178
Александра С Полчаса назад
Самых забойщиков на свиной фарш не пробовали пустить?
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178
Александра С Властелин 2 минуты назад
Почему с ними заодно?
Пару забойщиков пусть в фарш, другим наука будет, ибо неповадно заниматься этим.
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−7
гнида из назарета 39 минут назад
cамая гадкая страна ...
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13k
Андрей А 39 минут назад
В 90х были случаи, когда ухарцы выдавали кошек за кроликов, причем продавали тушками, не заморачиваясь на разделку и переработку
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17k
Колька Валеркин сын 42 минуты назад
Теперь мне стало понятно окончательно, почему моя жена когда отдает котейку из приюта новым хозяевам всегда подчеркивает в договоре, что котейка не должны быть на самовыгуле.
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1k
Pinhead 43 минуты назад
Кожаный, отпусти моих сородичей и твой друг не пострадает
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33k
Slonyash 44 минуты назад
Молодцы!
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parallax 2 часа назад
А как же органы гос. надзора? Так ведь и из крыс можно колбасу делать.
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178
Александра С parallax 23 минуты назад
Один мой знакомый, на тему поедания кошек и собак как-то сказал: - Мы из того поколения, которые застали в хорошей памяти 90-тые года. И никто из нас не скажет с уверенностью, что не ели этих кошек-собак. Кто знает, что давали тогда в беляши, которые мы тогда обожали есть.
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