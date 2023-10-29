В Китае спасли 1000 кошек, мясо которых планировалось продать под видом баранины

Дело в том, что есть кошек в Китае можно, а вот продавать их мясо под видом другого - противозаконно.
Вот только зоозащитники не очень рады, что котиков истребляют и всеми силами ведут против этого борьбу.
В полицию Сучжоу, провинция Цзянсу поступило сообщение, что на местной скотобойни на берегу реки Янцзы незаконно убивают кошек с целью перепродажи мяса под видом баранины. 6 дней велось скрытое наблюдение и, в конце концов, был остановлен грузовик, доверху набитый клетками с еще живыми животными. В этот раз удалось спасти жизнь 1000 усатых, которых планировали отправить на убой ради дешевого мяса.
Активист группы животных Гун Цзянь рассказал The Paper: «Кошачье мясо стоит 4,5 юаня (около 58 рублей) за фунт (около 450 граммов), а баранина — 30 юаней (около 387 рублей) за фунт. С каждой кошки можно получить около 1,5-2 кг. мяса. Хозяин скотобойни убивает кошек и продает кошачье мясо по цене баранины».
Проблема заключается еще и в том, что эти кошки, скорее всего, являются чьими-то домашними кошками. Гун Цзянь сказал: "На этот раз обнаружено много пород кошек. Многие из них имеют идеальный цвет шерсти и идеальную форму тела. Они могут быть домашними кошками, у которых есть хозяева".
Этим котикам очень повезло, их всех забрали в центр защиты животных. Тем усатым, у кого есть проблемы со здоровьем - оказана медицинская помощь. За остальными ухаживают волонтеры и разыскивают их хозяев.
Год назад произошла аналогичная ситуация, но в другой провинции. Тогда тревогу забил хозяин пропавшей кошки, он провел свое расследование и обнаружил свою любимицу на скотобойне в Фошане провинции Гуандун. Там же были найдены тысячи уже забитых кошек.
Расследование показало, что владелец бойни продавал кошачье мясо под видом различных съедобных видов мяса, делал из них колбасы и шашлыки.
Владельцы пропавших котов и зоозащитники уверены, что если подобные вещи не будут устранены, кошачье мясо продолжит незаконно обращаться на «черном рынке», что в конечном счете поставит под угрозу здоровье человека.
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А что кошачье мясо вкусное? Разве в кошке есть мясо?
Спутать барашка и кошку может только долбаё.б
Пару забойщиков пусть в фарш, другим наука будет, ибо неповадно заниматься этим.
А раздавать клише - это уровень мышления нейросети.