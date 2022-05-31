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Лев с лоховской причёской покорил соцсети

Лев с лоховской причёской покорил соцсети

Автор:
31 мая 2022 17:49
Сообщество : Животные
Метки: Китай   животные   кошки   лев   причёска   соцсети   чёлка   
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Посмотрите на этого льва и на себя. Снова на этого льва и на себя. Да, у него чёлка.

В соцсетях завирусились фотографии льва из зоопарка в Гуанчжоу (Китай). Специально его никто не стриг, однако причёска, согласитесь, чем-то напоминает модных парней из 80-х и не очень модных парней из нынешнего времени.

В целом, лев стал знаменит как раз из-за своей причёски. Но это не проделки какого-нибудь грумера, а вполне естественная причёска огромного кота. Дело в том, что в Китае, а тем более в Гуанчжоу, воздух очень влажный. И, по словам сотрудников зоопарка, как раз с этим может быть связано такое состояние гривы. К слову, в тот день как раз было очень жарко, а влажность составляла 89%.

Другим возможным вариантом появления этой причёски является то, что животное облизывает свои когти и ими чешет голову.

Так что если вы вдруг чувствуете себя после парикмахера, как этот лев, всё в порядке. Вам нужно просто растрепаться. С другой стороны, у этого льва целый прайд львиц. Так что вполне вероятно, такая причёска в привлечении противоположного пола только играет на руку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   животные   кошки   лев   причёска   соцсети   чёлка   
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5  комментариев
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24k
Ego sum qui sum Час назад
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3k
Константин 5 минут назад
Нормальный,стильный лёва.Лучше чем китайская хохлатая однозначно.
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479
Aлексей 19 минут назад
Молодец пацан , следит за собой :)
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1
Flint Полчаса назад
Это не лоховской причесон - а шикарная грива! Как будто лев только что с барбершопа вышел, никогда подобного не видел!
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109
Карл 2 часа назад
Нормальный, пацанский причесон :))))

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