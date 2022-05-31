Лев с лоховской причёской покорил соцсети

В целом, лев стал знаменит как раз из-за своей причёски. Но это не проделки какого-нибудь грумера, а вполне естественная причёска огромного кота. Дело в том, что в Китае, а тем более в Гуанчжоу, воздух очень влажный. И, по словам сотрудников зоопарка, как раз с этим может быть связано такое состояние гривы. К слову, в тот день как раз было очень жарко, а влажность составляла 89%.