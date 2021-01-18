"Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе

Одна из самых больших неразгаданных тайн в этом мире - кошачья логика. Иногда наши любимые пушистики ведут себя настолько странно, нелепо и смешно, что вопрос "Что не так с моим котом?" преследует вас вечно. Некоторые кошачьи безумства действительно необъяснимы, но этим и прекрасны. Ловите подборку, заряженную кошачьим сумасшествием!

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"Я иногда не представляю, что у него в голове" 0 Источник:

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"А как сидит ваша кошка?" 0 Источник:

"Просто моя кошка за охотой на божьих коровок" 0 Источник:

"Она кричит на всю квартиру, пока я не возьму ее с собой в ванну. Вот решение" 0 Источник:

"Какого черта?" 0 Источник:

"Она стоит в такой позе, пока ее не погладят" 0 Источник:

Вызывайте экзорциста 0 Источник:

Коты - жидкость 0 Источник:

"Мне кажется, он хочет зайти внутрь. А вы как думаете?" 0 Источник:

"Он приносит свой мячик в ванну, играет с ним часами, а потом резко засыпает" 0 Источник:

"Ему запрещено заходить в ванную, но он очень хочет - вот как выглядит его протест" 0 Источник:

"Наверное, сегодня ночью за мной придет смерть" 0 Источник:

"Смотрим телевизор с любимкой" 0 Источник:

Статуэточки! 0 Источник:

"Ничего особенного, просто мой кот в обычном состоянии" 0 Источник:

Когда настолько любишь хозяина, что готов за ним хоть куда 0 Источник:

"У нашего кота есть хобби - до жути пугать нас своими выходками" 0 Источник:

"Наш кот - идиот. Драматичный идиот" 0 Источник:

"Каждый раз, когда я в душе.." 0 Источник:

"Каждый раз, если взять моего кота на руки, он начинает потягиваться" 0 Источник:

"Извините, я наверное не вовремя?" 0 Источник:

"Эпичная смесь из кота, который обожает сидеть в коробках, и кота, который обожает сидеть на коробках" 0 Источник:

"Кошка моей сестры всегда интересуется, что она делает. Всегда!" 0 Источник:

Прошлых ошибок не исправить.. 0 Источник:

"Какая, блин, лежанка? Я предпочитаю салфетку" 0 Источник:

"Он спит как жареная курочка" 0 Источник:

"Иногда я задаюсь вопросом, а кот ли у меня?" 0 Источник:

"Наша кошка... просто особенная" 0 Источник:

"Жадность до добра не доведет!" 0 Источник:

"Я тут посижу, ты не против?" 0 Источник:

"Моя кошка думает, что она пингвин" 0 Источник:

"Он сидит так уже минут 15. Я начинаю бояться" 0 Источник:

"В операционной системе кота произошел сбой" 0 Источник:

"А я думал, что мой кот более-менее адекватный" 0 Источник: