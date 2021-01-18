"Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе

Автор:
18 января 2021 15:16
Одна из самых больших неразгаданных тайн в этом мире - кошачья логика. Иногда наши любимые пушистики ведут себя настолько странно, нелепо и смешно, что вопрос "Что не так с моим котом?" преследует вас вечно. Некоторые кошачьи безумства действительно необъяснимы, но этим и прекрасны. Ловите подборку, заряженную кошачьим сумасшествием!
"Я иногда не представляю, что у него в голове"
"А как сидит ваша кошка?"
"Просто моя кошка за охотой на божьих коровок"
"Она кричит на всю квартиру, пока я не возьму ее с собой в ванну. Вот решение"
"Она стоит в такой позе, пока ее не погладят"
"Мне кажется, он хочет зайти внутрь. А вы как думаете?"
"Он приносит свой мячик в ванну, играет с ним часами, а потом резко засыпает"
"Ему запрещено заходить в ванную, но он очень хочет - вот как выглядит его протест"
"Наверное, сегодня ночью за мной придет смерть"
"Смотрим телевизор с любимкой"
"Ничего особенного, просто мой кот в обычном состоянии"
Когда настолько любишь хозяина, что готов за ним хоть куда
"У нашего кота есть хобби - до жути пугать нас своими выходками"
"Наш кот - идиот. Драматичный идиот"
"Каждый раз, когда я в душе.."
"Каждый раз, если взять моего кота на руки, он начинает потягиваться"
"Извините, я наверное не вовремя?"
"Эпичная смесь из кота, который обожает сидеть в коробках, и кота, который обожает сидеть на коробках"
"Кошка моей сестры всегда интересуется, что она делает. Всегда!"
Прошлых ошибок не исправить..
"Какая, блин, лежанка? Я предпочитаю салфетку"
"Он спит как жареная курочка"
"Иногда я задаюсь вопросом, а кот ли у меня?"
"Наша кошка... просто особенная"
"Жадность до добра не доведет!"
"Я тут посижу, ты не против?"
"Моя кошка думает, что она пингвин"
"Он сидит так уже минут 15. Я начинаю бояться"
"В операционной системе кота произошел сбой"
"А я думал, что мой кот более-менее адекватный"
"Моя кошка зависла, играя со шнурочком"
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