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Евгения Петросяна увезли в больницу и скоро прооперируют

Евгения Петросяна увезли в больницу и скоро прооперируют

Автор:
13 февраля 2024 17:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: больница. здоровье   госпитализация   интересное   петросян   фото   шоу бизнес   
1246
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Молодая жена путешествует по Китаю и делится радостными фотографиями, пока её муж лежит в больнице.

В понедельник, 12 февраля, стало известно, что Евгений Петросян оказался в больнице. Он упал во время прогулки и сломал предплечья со смещением. Ему срочно вызвали скорую помощь. Петросяна увезли в больницу, сообщает Mash. 78-летнего юмориста начали готовить к операции, когда ему стало хуже. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

По данным Mash, госпитализированный с переломом руки артист ночью вызвал медиков в палату из-за плохого самочувствия. Те выявили у Евгения Вагановича обострение хронической гипертонии. Врачи приняли решение ставить пластины - перелом серьёзный. Юмориста готовят к операции, но по сделать её не могут, так как Петросян принимает лекарства по курсу.

Молодая жена Петросяна никак не комментирует госпитализацию своего возлюбленного. Сейчас она путешествует по Китаю, пьёт вкусное вино и выкладывает радостные снимки. Комментаторы в социальной сети задают Татьяне вопросы о здоровье мужа, но она игнорирует их.

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Метки: больница. здоровье   госпитализация   интересное   петросян   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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7k
Андрей Крылов 44 минуты назад
Может Скажу скажу недоброе, но он сам виноват. Сам разрушил свою семью, завёл себе молодую бл.. В общем, почти в старческом маразме. Да и шутки у него всегда были дурные. Не скорблю и не переживаю. Впрочем и, и плохого не желаю. Пусть выздоравливает и думает над прожитыми годами...
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78
Александр 20 минут назад
Мне привиделось препарирует.
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62k
Олег 41 минуту назад
может его к эвтаназии подготовить?
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2k
Александр Ломовицкий Час назад
я про него и забыл совсем .
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14k
кира Час назад
Жалко их, дураков старых. Женятся на внучках (по возрасту), а стакан воды подать некому. Печально. Скорейшего выздоровления Евгению Вагановичу!
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14k
ron Час назад
Какая милая и любящая молодая жена! Так любит путешествия и вино! ))
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34k
Юр21 Час назад
Совсем старый Ваганыч стал...
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43k
Per aspĕra ad astra Час назад
Здоровья Евгению Вагановичу!!! Искренне!!!
А жену он сам выбрал. Седина в бороду, бес в ребро.
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PokemonKa
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