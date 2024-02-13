Евгения Петросяна увезли в больницу и скоро прооперируют

В понедельник, 12 февраля, стало известно, что Евгений Петросян оказался в больнице. Он упал во время прогулки и сломал предплечья со смещением. Ему срочно вызвали скорую помощь. Петросяна увезли в больницу, сообщает Mash. 78-летнего юмориста начали готовить к операции, когда ему стало хуже. Врачам удалось стабилизировать его состояние.