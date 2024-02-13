Евгения Петросяна увезли в больницу и скоро прооперируют

Молодая жена путешествует по Китаю и делится радостными фотографиями, пока её муж лежит в больнице.
В понедельник, 12 февраля, стало известно, что Евгений Петросян оказался в больнице. Он упал во время прогулки и сломал предплечья со смещением. Ему срочно вызвали скорую помощь. Петросяна увезли в больницу, сообщает Mash. 78-летнего юмориста начали готовить к операции, когда ему стало хуже. Врачам удалось стабилизировать его состояние.
По данным Mash, госпитализированный с переломом руки артист ночью вызвал медиков в палату из-за плохого самочувствия. Те выявили у Евгения Вагановича обострение хронической гипертонии. Врачи приняли решение ставить пластины - перелом серьёзный. Юмориста готовят к операции, но по сделать её не могут, так как Петросян принимает лекарства по курсу.
Молодая жена Петросяна никак не комментирует госпитализацию своего возлюбленного. Сейчас она путешествует по Китаю, пьёт вкусное вино и выкладывает радостные снимки. Комментаторы в социальной сети задают Татьяне вопросы о здоровье мужа, но она игнорирует их.
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А жену он сам выбрал. Седина в бороду, бес в ребро.