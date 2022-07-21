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"На одну сцену не выйду!": Степаненко со скандалом заявила, что появится на сцене, если там не будет бывшего

"На одну сцену не выйду!": Степаненко со скандалом заявила, что появится на сцене, если там не будет бывшего

Автор:
21 июля 2022 07:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Степаненко   знаменитости   интересное   петросян   развод   ссора   фото   шоу бизнес   
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Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись ещё в 2018 году, но женщина не простила бывшего супруга до сих пор. После делёжки имущества Петросян нашёл молодую жену, чем очень обидел бывшую. Теперь Степаненко не хочет находиться с ним даже на одной сцене.

Петросян развёлся с женой в 2018 году. Тогда об этом событии гремели все СМИ. Уже через несколько месяцев после развода Евгений Ваганович представил свету свою новую пассию — молодую ассистентку Татьяну Брухунову. Уже через год пара завела ребёнка. Татьяна очень честолюбивая девушка — она отлично устроилась и не собирается упускать свой шанс.

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С момента развода Петросян не вспоминал о своей бывшей супруге. Однако Елена Степаненко до сих пор не может простить бывшего. Концертный директор рассказал, что Елена не хочет выступать на одной сцене с Петросяном.

С 1 по 4 сентября в Сочи пройдет фестиваль «Юморина». Оба юмориста были приглашены на мероприятие. Степаненко выдвинула ряд правил.

«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на «Юморине». Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — рассказали инсайдеры.

Руководители фестиваля пошли навстречу и решили так: два дня публику веселит 69-летняя Степаненко, два дня на сцене блистает Петросян.

Когда-то Петросян и Степаненко были звёздной парой. Они вместе выступали на сцене, вместе создавали и репетировали свои номера. Однако молодая жена оказалась интереснее.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Степаненко   знаменитости   интересное   петросян   развод   ссора   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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3k
Copycat 3 часа назад
блин кто их смотрит и кого они сейчас интересуют? у меня бабушка смотрела их царство как говорится ей небесное, неужели ещё остались живые люди из их целевой аудитории которые могут на них ходить?

сейчас вон народ уже и камеди смотреть перестает по тому что тоже шоу понемногу устарело и становится безинтересным теряя аудиторию, а эти то реликты у кого интерес вызывают так что бы куда то на них ходить?
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6k
ron 3 минуты назад
Какие, млять, страсти! Интриги, расследования! ))
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654
HalloFreeSpace 41 минуту назад
А на них еще кто-то ходит ?
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46k
Элек Мек Час назад
Сидите дома оба.
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31k
Григорий 2 часа назад
Непонятно, чего она гоношится, Петросян её из говна вытащил на свет божий, ещё и имущества отвалил при разводе, которое он заработал. Ненасытная тупая вагина, радовалась бы, что хоть так типа чего-то "добилась".
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Ваганыч то себе молодуху нашел..она уже вряд ли себе найдет молодого жигало...за бабки ейные..если только)
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3k
дед Сергей 2 часа назад
а Ваганыч то ходок оказался
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
ШТА? Зачем это?
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8k
Игорь 2 часа назад
ну зачем нам ЭТО?
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24k
Сибиряк 3 часа назад
"На одну сцену не выйду!": Степаненко со скандалом заявила, что появится на сцене, если там не будет бывшегоПосмотреть
"На одну сцену не выйду!": Степаненко со скандалом заявила, что появится на сцене, если там не будет бывшего
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30k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
клоунские разборки
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18k
Corvus Corax 3 часа назад
Кого-то это вообще интересует?
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