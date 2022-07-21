"На одну сцену не выйду!": Степаненко со скандалом заявила, что появится на сцене, если там не будет бывшего

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись ещё в 2018 году, но женщина не простила бывшего супруга до сих пор. После делёжки имущества Петросян нашёл молодую жену, чем очень обидел бывшую. Теперь Степаненко не хочет находиться с ним даже на одной сцене.
Петросян развёлся с женой в 2018 году. Тогда об этом событии гремели все СМИ. Уже через несколько месяцев после развода Евгений Ваганович представил свету свою новую пассию — молодую ассистентку Татьяну Брухунову. Уже через год пара завела ребёнка. Татьяна очень честолюбивая девушка — она отлично устроилась и не собирается упускать свой шанс.
С момента развода Петросян не вспоминал о своей бывшей супруге. Однако Елена Степаненко до сих пор не может простить бывшего. Концертный директор рассказал, что Елена не хочет выступать на одной сцене с Петросяном.
С 1 по 4 сентября в Сочи пройдет фестиваль «Юморина». Оба юмориста были приглашены на мероприятие. Степаненко выдвинула ряд правил.
«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на «Юморине». Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — рассказали инсайдеры.
Руководители фестиваля пошли навстречу и решили так: два дня публику веселит 69-летняя Степаненко, два дня на сцене блистает Петросян.
Когда-то Петросян и Степаненко были звёздной парой. Они вместе выступали на сцене, вместе создавали и репетировали свои номера. Однако молодая жена оказалась интереснее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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сейчас вон народ уже и камеди смотреть перестает по тому что тоже шоу понемногу устарело и становится безинтересным теряя аудиторию, а эти то реликты у кого интерес вызывают так что бы куда то на них ходить?