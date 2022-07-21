"На одну сцену не выйду!": Степаненко со скандалом заявила, что появится на сцене, если там не будет бывшего

С момента развода Петросян не вспоминал о своей бывшей супруге. Однако Елена Степаненко до сих пор не может простить бывшего. Концертный директор рассказал, что Елена не хочет выступать на одной сцене с Петросяном.

С 1 по 4 сентября в Сочи пройдет фестиваль «Юморина». Оба юмориста были приглашены на мероприятие. Степаненко выдвинула ряд правил.

«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на «Юморине». Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — рассказали инсайдеры.

Руководители фестиваля пошли навстречу и решили так: два дня публику веселит 69-летняя Степаненко, два дня на сцене блистает Петросян.