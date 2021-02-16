Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге

В последнее время всё больше новостей о госпитализации знаменитостей. На этот раз в больницу попал народный артист РСФСР. Его доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.
Народный артист Михаил Боярский попал в больницу Санкт-Петербурга с высокой температурой и слабостью. О госпитализации 71-летнего артиста ТАСС во вторник сообщила его супруга Лариса Луппиан, художественный руководитель театра имени Ленсовета и народная артистка России.
"Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение. Он лежит в отдельной палате, его обследуют пока", - сказала Луппиан.
Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция пока не подтверждена, Боярский в сознании. В телефонном разговоре актер заявил, что у него уже все в порядке.
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Здоровья вам Михаил Сергеевич.
Каналья!!!