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Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге

Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге (2 фото)

Автор:
16 февраля 2021 12:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боярский   Санкт - Петербург   госпитализация   здоровые   интересное   фото   шоу бизнес   
1176
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В последнее время всё больше новостей о госпитализации знаменитостей. На этот раз в больницу попал народный артист РСФСР. Его доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.

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Метки: Боярский   Санкт - Петербург   госпитализация   здоровые   интересное   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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12k
Иван 3 часа назад
Дай бог здоровья хорошему человеку и актёру
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13k
Ligov 9 минут назад
Переволновался из-за штрафа за неправильную парковку...
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1k
Kozlodoev 2 часа назад
Выздоравливай, каналья!
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1k
Лёха 2 часа назад
Это не та новость,от которой я вздрогну.
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1k
ALEX 2 часа назад
Каким бы он ни был человеком, он легенда Советского кино и кумир нашего детства.
.
Здоровья вам Михаил Сергеевич.
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1k
Лёха ALEX 2 часа назад
Ключевое слово:"был".
Каналья!!!
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50
Юрий 3 часа назад
Старики они уже совсем стали. А наше поколение к ним привыкло, сколько себя помним...
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33k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
3 тысячи чертей!
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